Засідання Ради скасували через загрозу удару по урядовому кварталу — джерела

Депутатів Верховної Ради попередили про потенційну загрозу обстрілу урядового кварталу.

Про це стало відомо Суспільному з власних джерел.

Парламентарів закликали мінімізувати присутність в урядовому кварталі та утриматися від перебування там разом із членами родин.

На 22 листопада було заплановане засідання Верховної Ради, яке включало годину запитань до Уряду, проте його скасували через потенційну небезпеку. Наступне засідання Ради, за словами народних депутатів, попередньо планується вже в грудні.

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу. Повітряні сили заявили про удар міжконтинентальною балістичною ракетою, про таку імовірність повідомив і президент Зеленський.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

21 листопада очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орєшнік", вдаривши по Дніпру.

У Пентагоні повідомили, що експериментальна балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" була створена на основі російської моделі міжконтинентальної ракети РС 26 "Рубеж". Про запуск ракети США були поінформовані за 30 хвилин до запуску.