ООН назвала використання нової російської ракети "тривожним розвитком подій"

В Організації Об’єднаних Націй висловили занепокоєння через використання Росією нового балістичного ракетного озброєння середньої дальності для ударів по Україні.

Про це заявив у четвер, 21 листопада, офіційний представник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, пише Le Monde.

"Це новий тривожний і небезпечний розвиток подій, що йде у неправильному напрямку", — підкреслив Дюжаррік, звертаючись до журналістів.

Представник ООН закликав усі сторони конфлікту до деескалації. Він наголосив, що подальша ескалація насильства лише посилить страждання цивільного населення та створить додаткові загрози для міжнародної безпеки.

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу. Повітряні сили заявили про удар міжконтинентальною балістичною ракетою, про таку імовірність повідомив і президент Зеленський.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

21 листопада очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орєшнік", вдаривши по Дніпру.

У Пентагоні повідомили, що експериментальна балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" була створена на основі російської моделі міжконтинентальної ракети РС 26 "Рубіж". Про запуск ракети США були поінформовані за 30 хвилин до запуску.