Метт Гетц знімає свою кандидатуру на посаду генпрокурора в адміністрації Трампа

Колишній конгресмен від Республіканської партії Метт Гетц оголосив про відмову від участі у розгляді його кандидатури на посаду генерального прокурора адміністрації обраного президента США Дональда Трампа.

Про це Гетц повідомив в мережі X.

Метт Гетц, який нещодавно пішов у відставку з Палати представників США, опинився в центрі суперечок через розслідування Комітету з етики. Його звинувачували у сексуальних відносинах із 17-річною дівчиною, проте він категорично заперечував будь-які порушення.

"Я не бачу сенсу витрачати час на затяжні конфлікти у Вашингтоні, тому знімаю свою кандидатуру. Міністерство юстиції Трампа має бути готове до роботи з першого дня", — написав Гетц .

Як пише Reuters призначення Гетца минулого тижня викликало численні питання щодо його кваліфікації для очолення правоохоронного відомства США, а також щодо його особистої репутації.

Хоча Міністерство юстиції три роки розслідувало його можливу причетність до секс-торгівлі, це розслідування завершилося торік без пред’явлення звинувачень.

Також Гетц голосував проти закону про лендліз, який дозволяв віддавати Україні в лізинг американське військове обладнання, а у 2024 році — проти закону про додаткову допомогу Україні.

Вибори у США 2024 року

5 листопада у США відбулися вибори — президентські та до обох палат Конгресу. За посаду президента змагалися колишній президент, республіканець Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка, демократка Камала Гарріс. Як свідчить американська Національна мапа результатів виборів, Трамп набрав понад 270 голосів виборників мінімально необхідних для перемоги. Він вже оголосив про свою перемогу. Гарріс визнала свою поразку й привітала Трампа з перемогою.