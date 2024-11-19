Велика Британія 19 листопада запровадила санкції проти російського військово-патріотичного дитячого руху "Юнармия", навчально-методичного центру виховання молоді "Авангард", а також проти восьми людей, винних у насильницькій депортації українських дітей.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті британського Міністерства закордонних справ.

Зокрема обмежувальні заходи запроваджено проти начальника головного штабу "Юнармии" Микити Нагорного, а також очільниці Херсонського дитячого будинку Тетяни Завальської. У документі стверджується, що вона причетна до "насильницького вивезення 46 дітей із дитячого будинку до Росії для усиновлення".

Також санкції було запроваджено стосовно директора Олешківської школи-інтернату для дітей з обмеженими можливостями що на Херсонщині Віталія Сука.

"Жодну дитину ніколи не можна використовувати як пішака у війні, але те, що Володимир Путін націлив на українських дітей, показує, до якої межі він дійде у своїй місії стерти Україну та її народ з карти світу. Оскільки Україна досягає похмурої дати у 1000 днів мужнього захисту від незаконного вторгнення Путіна, підтримка Великої Британії є залізною. З нашими міжнародними партнерами ми разом з Україною протистоїмо російській агресії та боремося за свободу, свободу та перемогу", — прокоментував санкції очільник британського МЗС Девід Ламмі.

Що відомо про "Юнармию"

"Юнармия" – дитячо-юнацький військово-патріотичний рух, створений Міністерством оборони Росії. Організацію було включено до списку санкцій США через "підтримку зусиль Росії щодо підриву суверенітету і територіальної цілісності України шляхом мілітаризації та ідеологічної обробки школярів". Також вона перебуває у санкційних списках України, Канади та Швейцарії.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.