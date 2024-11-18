19 листопада — 1000-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Рада схвалила в цілому проєкт державного бюджету на 2025 рік. Документ, зокрема, передбачає збільшення видатків на оборону до 2,22 трлн грн.
- Україна вперше завдала удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території РФ. Про це пише низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в Силах оборони, офіційно цю інформацію не підтверджують. Водночас у Міноборони РФ заявили, що ЗСУ атакували Брянську область 6-ма ракетами ATACMS.
- Зеленський представив у Верховній раді "План стійкості". Він складається з десяти пунктів, а повний варіант із додатками буде підготовлено у грудні. Президент також заявив, що в Україні не будуть проводитися вибори до завершення війни і не буде знижуватися мобілізаційний вік.
- 18 листопада близько 23:30 російська армія вдарила по Глухову. 12 людей загинули.
У Києві — повітряна тривога.
Зеленський: Німеччині вже час підтримати рішення про далекобійність
Президент України Володимир Зеленський заявив, що після заяв очільника Кремля Володимира Путіна про оновлення ядерної стратегії Німеччині вже теж час підтримати рішення про далекобійність.
Зеленський наголосив, що наразі триває робота над тим, щоб всі країни підтримали рішення про використання далекобійного озброєння по території РФ.
"Я думаю, після заяв про ядерну зброю, що і Німеччині вже час підтримати відповідні рішення. І тепер, коли є відповідні рішення і не тільки в медіа, а й від відповідних країн, дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, які ми можемо зменшити військовий потенціал РФ, де він не знаходився", — сказав президент України.
Сьогодні, 19 листопада Путін підписав оновлену "ядерну доктрину" Росії. Зокрема вона передбачає, що підставою для завдання ядерного удару може стати "агресія проти РФ та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави", а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.
Крім цього, у документі зазначається, що "основи держполітики Росії в галузі ядерного стримування можуть уточнюватись залежно від зовнішніх та внутрішніх факторів".
У Прилуках на Чернігівщині пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Також вибухи було чутно в Конотопі на Сумщині.
У Сумах було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про проліт швидкісної цілі у напрямку міста.
Американські чиновники підтвердили Reuters і CNN український удар ATACMS по Росії
Україна вперше атакувала Росію американськими далекобійними ракетами ATACMS. Про це пишуть Reuters та CNN з посиланням на американських чиновників.
Раніше про удар ракетами ATACMS по Брянській області Росії повідомляло видання Forbes з посиланням на співрозмовника у Силах оборони. У Генштабі ЗСУ офіційно заявили про ураження складу в Бранській області, однак не зазначали тип озброєння.
Президент Зеленський не підтвердив і не спростував удар ракетами ATACMS по території Росії, однак назвав ракети серед переліку далекобійних можливостей України у відповідь на питання про удари по Росії.
Завтра діятиме одна черга відключень — Укренерго
Завтра, 20 листопада, з 6:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень світла, повідомили в Укренерго.
Коли застосовують одну чергу відключень, це означає, що світла не буде близько 4 годин на добу.
Енергосистема ще відновлюється після масованої атаки Росії 17 листопада. В Укренерго закликають споживати електроенергію ощадливо.
Зеленський назвав ракети ATACMS у переліку можливостей далекобійних ударів по Росії, однак не підтвердив удар ATACMS по Брянській області
"В України є далекобійні можливості: є далекобійні дрони власного виробництва, є довгий "Нептун", і не один. І тепер у нас є ATACMS. І ми все це використовуватимемо", — сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Фредеріксен у відповідь на запитання про далекобійні можливості Україні та інформацію про перший удар по Брянській області РФ ракетами ATACMS.
Водночас сам удар по території Росії Зеленський не прокоментував: "Без зайвих деталей", — сказав президент.
У Глухові завершили рятувальні роботи
У Глухові на Сумщині рятувальники завершили роботи на місці російського удару ввечері 18 листопада — двома "шахедами" армія РФ атакувала один з гуртожитків у місті.
Загинули 12 людей, серед них — 7-річний хлопчик, його мати та 20-річний брат, повідомили в Офісі генерального прокурора.
США дозволили Україні використовувати далекобійну американську зброю для ударів углиб Росії
Про це помічник держсекретаря у справах Західної півкулі США Браян Ніколс заявив у інтерв'ю виданню O Globo.
"Зброя, яку президент Байден дозволив використовувати Україні, дасть їй більше можливостей захищатися, і сподіваюся, дасть змогу Російській Федерації зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не увінчається успіхом, і, можливо, вона почне переговори про мир або, що ще краще – просто піде з української території", – сказав Ніколс.
Рада в цілому ухвалила проєкт держбюджету на 2025 рік
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, рішення підтримали 257 парламентарів.
Зеленський: Контингент військових КНДР на боці Росії може збільшитися до 100 тисяч
Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до Європарламенту.
"Зараз Путін залучив на війну з Україною 11 тисяч військових КНДР, перекинув їх ближче до кордону. Цей контингент може збільшитися до 100 тисяч. В той самий час деякі європейські лідери думають, про якісь дії або кроки за рахунок України. Путін налаштований виграти війну. Він сам не зупиниться. Що більше часу він має, умови стають гіршими. І сьогодні найкращий час, щоб зробити тиск на Росію сильнішим", – наголосив президент України.
Він додав, що без "окремих ключових факторів", Росія не матиме реальної мотивації брати участь у змістовних переговорах: без вогню на своїх складах з озброєнням на російській території, знищеної військової логістики, без знищених авіабаз, без втрати можливості виробляти ракети та дрони та без активів, які конфіскували.
"Путін не цінує людей і правила. Він тільки цінує гроші і владу. Це ті речі, які ми маємо забрати у нього, щоб відносити мир. Якщо хтось в ЄС думаю, що йому вдасться продати Україну Москві, або будь-які інші країни, Балтійські країни, Грузію, Молдову, дати їй щось на заміну, має усвідомити просту правду. Ніхто не може насолоджуватися тихими водами у центрі шторму. І ви маєте робити все, щоб закінчити цю війну, чесно і справедливо. І звісно, разом".
Україна вперше завдала удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території РФ
Про це пише низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в Силах оборони.
Так, співрозмовник Forbes Ukraine заявив, що йдеться про арсенал у Брянській області.
Наразі офіційно Україна не підтверджувала атаку цими ракетами. Однак раніше Генштаб повідомляв, що уночі Сили оборони уразили арсенал матеріально-технічного забезпечення російських військ у районі міста Карачев Брянської області РФ.
Україна домовилася про перегляд програми МВФ, що дозволить залучити ще 1,1 млрд доларів
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Україна та МВФ домовилися на експертному рівні про шостий перегляд Програми в межах Механізму розширеного фінансування EFF. Це дозволить нам залучити до державного бюджету ще 1,1 млрд доларів. Очікуємо, що Виконавча рада МВФ ухвалить відповідне рішення найближчим часом. У Фонді відзначили наш прогрес у виконанні структурних маяків та зобов’язань. А також підкреслили, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість", – заявив голова Кабінету міністрів.
У РФ заявили, що ЗСУ атакували об'єкт у Брянській області ракетами ATACMS
Про це заявили у Міністерстві оборони РФ.
Там також стверджують, що п'ять ракет ATACMS було збито, а одну було пошкоджено.
Повідомляється, що фрагменти ракет начебто впали на "технічну територію військового об'єкта", назва якого не уточнюється.
У Севастополі окупанти встановили "Панцир С-1", що закриває головні військові об'єкти
Військово-партизанський рух "Атеш" заявив, що під час розвідки Комишевої та Козачої бухти окупованого Севастополя виявив систему протиповітряної оборони "Панцир С-1" біля школи водолазів Чорноморського флоту Росії.
Про це рух повідомив на своєму каналі у Telegram.
Партизани зазначили, що система "Панцир С-1" захищає нафтобазу, режимний об'єкт Міноборони РФ для тренування бойових дельфінів, школу водолазів, тренувальну базу, склади з боєприпасами, логістичні склади 810-ї бригади морської піхоти РФ, танковий полігон і аеродром.
У Харкові кількість постраждалих від удару РФ зросла до дев'яти
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На цю хвилину вже девʼять поранених цивільних", – написав він у Telegram.
Рада підтримала звернення до іноземних держав щодо Плану перемоги
Рада підтримала постанову про звернення до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей щодо підтримки Плану перемоги.
Як повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, "за" проголосували 324 парламентарі.
В документі парламент, зокрема, закликає міжнародну спільноту підтримати план перемоги; посилити військову, економічну та гуманітарну допомогу українській державі; допомогти у відновленні енергетичної інфраструктури; посилити політичний і санкційний тиск на Росію.
У Харкові – влучання у Київському районі
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила по Харкову, за попередніми даними, є постраждалі.
Мер міста Ігор Терехов додав, що "у Харкові приліт по Київському району міста".
"На цю хвилину маємо інформацію про трьох постраждалих", – написав Терехов у Telegram.
12 людей загинули під завалами частково зруйнованого гуртожитку у Глухові
Про це повідомляє ДСНС України.
На початку 2025 року відкриються перемовини з ЄС щодо першого кластеру
Про це Володимир Зеленський заявив під час представлення внутрішнього Плану стійкості у Верховній раді.
"Ми досягли найвищого рівня близькості з Євросоюзом та НАТО за увесь час незалежності. Вже сформовано необхідну архітектуру для перемовного процесу з Європейським Союзом. Ми маємо рухатись швидше, рухатись динамічно уперед і вже незабаром завершимо процедуру скринінгу законодавства України. Вже на початку 2025 року ми готуємося відкрити перемовини щодо першого кластеру. Дякуємо усій команді за роботу. Другий та всі інші кластери — без зволікань", – розповів Зеленський.
У 2025 році Україна виготовить щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів – Зеленський
Про це президент заявив під час виступу у Верховній раді.
"В цьому році ми виробили більш ніж 2,5 млн пострілів. Ми зробили довгі "Нептуни". І вже є перші ураження. Поставив завдання зробити 3000 крилатих ракет. Буде створена технологічна ставка", – сказав глава держави.
Він додав, що Україні вже вдалося залучити понад 1 млрд доларів від країн-партнерів, а також заключити договори про співпрацю з понад 40 іноземними оборонними компаніями.
"Наша зброя завжди буде нам першим гарантом безпеки. Ми готуємо для цього надійну фінансову основу. Ми спрямовуємо власні інвестиції у виробництво зброї і залучаємо партнерів", – сказав Зеленський.
Зеленський: Міноборони України та військове командування повинні обрати і призначити військового омбудсмена
Про це президент Зеленський заявив під час виступу в Раді.
"Проблеми треба вирішувати, а не замовчувати, причини з’ясовувати і їх прибирати. Швидше, це потрібно було зробити ще вчора. Міноборони України та військове командування повинні обрати і призначити військового омбудсмена. Особистість, яка буде користуватися передусім довірою військових, довірою всього суспільства. І я чекаю цього найближчим часом", – сказав президент України.
Він також додав, що Міноборони України та військове командування повинні представити суспільству нову систему контрактів про службу у Збройних силах України громадян, які не досягли віку мобілізації.
"Ці контракти матимуть відчутну дуже конкретну мотиваційну складову. І не потрібно жодних спекуляцій. Наша держава не готує зниження мобілізаційного віку. На основі нових контрактних підходів ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою завдяки контрактам, а не тільки мобілізації".
Виступ Зеленського в Раді. Трансляція Суспільного
Володимир Зеленський представив в Раді "План стійкості України".
Суспільне транслювало виступ президента.
Британія запровадила санкції проти причетних до депортації українських дітей
Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії.
"Понад 19 500 українських дітей були примусово переміщені або депортовані російською владою до Росії та тимчасово окупованих територій України. За оцінками, 6 000 українських дітей були переміщені до мережі таборів перевиховання. Опинившись там, вони піддаються індоктринації, спрямованій на розмивання їхньої української ідентичності та прищеплення проросійських настроїв — стратегії, що бере свій початок з часів незаконної анексії Криму Росією понад 10 років тому", – йдеться у повідомленні.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив: "Те, що Путін націлився на українських дітей, свідчить про те, як далеко він піде у своїй місії, щоб стерти Україну та її народ з карти світу".
Санкції Лондона спрямовані проти тих, хто підтримує депортацію дітей, включаючи Всеросійський військово-патріотичний громадський рух "Юнармия", російську воєнізовану організацію, яка відіграє центральну роль у спробах Путіна насильно депортувати та індоктринувати молоде покоління України, йдеться у повідомленні уряду.
Також під санкції потрапила Тетяна Завальська, призначена Росією керівниця Херсонського дитячого будинку-інтернату, де 46 дітей були насильно вивезені з дитячого будинку до Росії для усиновлення.
Директор Олешківської школи-інтернату для дітей-інвалідів у Херсоні Віталій Сук, також підпав під санкції за використання свого становища для незаконного вивезення українських дітей-інвалідів з Херсона.
В Одесі затримали трьох чоловіків за підозрою у вчиненні терактів
Про це 19 листопада повідомили в СБУ.
За даними слідства, фігуранти здійснили один підрив у Києві, після якого їх вдалось затримати. В СБУ розповіли, що в середині листопада поточного року 17-річний одесит прибув до столиці, де заклав вибухівку поблизу будівлі одного із державних органів України.
"Вибуховий пристрій був начинений цвяхами та шурупами, а приводився у дію модулем дистанційного керування. Після підриву СБУ покроково задокументувала дії зловмисника, щоб встановити його спільників і викрити всю мережу. Задокументовано, як фігурант переховувався в орендованих квартирах столиці, а згодом поїздом повернувся до Одеси для здійснення нових терактів", — йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ та Нацполіції затримали 17-річного хлопця, коли він придбав хімічні складові та уражаючі елементи для виготовлення ще однієї вибухівки. Також у ході спецоперації затримали його спільників — двох одеситів віком 15 і 20 років, які палили відділення "Укрпошти" в Одесі та Миколаєві. В СБУ також стверджують, що дана група молодиків мала вчиняти вибухи та підпали у різних регіонах України.
Зеленський представив в Верховній раді "План стійкості"
Про це повідомляють народні депутати Ярослав Железняк ("Голос") та Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").
Як заявив Зеленський, це – доктрина, яка має провести Україну від війни до миру. План складається з 10 пунктів.
- Єдність,
- Фронт,
- Зброя,
- Гроші,
- Енергетика,
- Безпека,
- Громади,
- Людський капітал,
- Культурний суверенітет,
- Політика героїв.
Президент уточнив, що повний план з додатками буде представлений у грудні. Крім того, Зеленський заявив, що в Україні не будуть проводитися вибори до завершення війни і не буде знижуватися мобілізаційний вік.
Згідно з планом, в Україні буде запроваджена посада військового омбудсмана та з'явиться Технологічна ставка.
"В Україні впроваджується формат Технологічної ставки. У цьому форматі на регулярній основі будемо збирати найкращих фахівців та найкорисніші технологічні ідеї", – наголосив президент.
Боррель: Впевнений, що Європа піде за прикладом США щодо дозволів на далекобійну зброю
"Байден дав дозвіл на використання зброї великої дальності — до 300 км на території Росії.Це дуже хороша новина для українців.Вони просили про це. Тепер США надали цей дозвіл. В Європі це національна компетенція. Деякі країни-члени вже роблять це відкрито.Інші роблять це негласно. А треті — ще вчора нічого не сказали.Але я впевнений, що вони підуть за прикладом США і дозволять українцям використовувати зброю для боротьби з росіянами на території Росії, тому що саме з російської території на них нападають. І це повністю, відповідно до міжнародного права, повністю відповідає міжнародному праву. Тому я думаю, що сьогодні ми будемо про це говорити. І я сподіваюся, що всі держави-члени приєднаються до рішення США", – заявив у Брюсселі голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Боррель: Ми не можемо чекати, що вирішить Трамп – наша підтримка України має продовжуватися
Про це у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС заявив верховний представник Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки Жозеп Боррель, передає кореспондентка Суспільного.
"Європейці не можуть бути в режимі реагування. Вони не можуть сидіти й чекати, що зроблять американці, а потім реагувати. Ми не можемо чекати на рішення Трампа. Наша підтримка України повинна продовжуватися, повинна продовжуватися. Побачимо, що буде далі. Ми не знаємо, що станеться. Але поки що, сьогодні, завтра і післязавтра, люди воюють і гинуть на полі бою. Вони не спекулюють. Вони ризикують своїм життям. Тому сьогодні, завтра і післязавтра ми повинні продовжувати їх підтримувати", – сказав Боррель.
В Україні триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки РФ
Як повідомляє НЕК "Укренерго", на Одещині, зокрема, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.
"Енергетики здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб налагодити стабільне енергопостачання усіх споживачів регіону. Нагадуємо, що через ворожу масовану атаку на енергосистему в неділю – зараз в Україні тимчасово діють заходи обмеження споживання для промислових і побутових споживачів. З 6:00 до 23:00 застосовуються ГПВ у більшості регіонів. З графіками застосування обмежень за вашою адресою можете ознайомитись на сайті чи на офіційних сторінках вашого обленерго у соцмережах", – йдеться у повідомленні.
Кількість загиблих у Глухові зросла до 10
Як повідомили у ДСНС України, вже відомо про 10 загиблих у Глухові. Кількість постраждалих зросла до 13, серед них – троє дітей.
Під завалами частково зруйнованої будівлі гуртожитку, ймовірно, перебуває троє осіб.
Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії
Очільник Кремля Володимир Путін підписав указ "Про затвердження Основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування". Документ вже набув чинності.
Оновлена доктрина передбачає, що підставою для завдання ядерного удару може стати "агресія проти РФ та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави", а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.
Кабмін призначив нового голову Держспецзв’язку
Бригадного генерала Олександра Потія призначили головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку). Про це повідомляє пресслужба відомства.
Рішення про призначення Потія очільником Держспецзв’язку було ухвалено Кабінетом міністрів 15 листопада 2024 року.
Після призначення Потій заявив, що пріоритетом відомства є подальше посилення напрямів, які "активно розвивалися в Службі як напередодні, так і після початку повномасштабного вторгнення" Росії.
15 листопада представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін звільнив Юрія Мироненка з посади голови Держспецзв’язку, яку той обіймав з грудня 2023 року.
Жінку та чоловіка ушпиталили з пораненнями після російського обстрілу прикордонної Гоптівки на Харківщині
Близько 16:00 18 листопада росіяни вдарили з артилерії по селу Гоптівці Дергачівської громади. Поранень дістали двоє людей, їх ушпиталили.
Про це 19 листопада повідомили у поліції Харківщини.
За даними очільника громади Вячеслава Задоренка, внаслідок удару вибухове пошкодження грудної клітини зазнав 52-річний чоловік. 59-річна жінка дістала уламкових поранень.
Кількість загиблих у Глухові зросла до дев'яти людей — ДСНС
Кількість загиблих у Глухові зросла до дев'яти людей, повідомили в ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи тривають
1000 днів повномасштабного вторгнення: по Києву запустили понад 2500 ракет та дронів
Протягом тисячі днів повномасштабного вторгнення РФ запустила по Києву понад 2500 ракет та безпілотників.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
За цей час у столиці пролунало 1369 тривог, загальна тривалість яких становить 1553 годин. КМВА зазначає, що за 1000 днів РФ випустила по Києву:
- понад 1 600 БпЛА різних модифікацій;
- майже 800 крилатих ракет типу Х-101/Іскандер-К/Х-69;
- майже 90 балістичних ракет типу Іскандер-М/KN-23;
- майже 40 аеробалістичних ракет "Кинджал";
- 6 одиниць гіперзвукових ракет "Циркон".
"За 1000 днів Київ пережив з десяток масованих, комбінованих повітряних ударів. У наймасовішому армія Росії запустила по нашому місту майже 80 ракет і БпЛА", — розповів голова КМВА Сергій Попко.
Також він додав, що тільки у 2024 році Росія застосувала по Києву майже 1250 одиниць різного озброєння повітряного нападу.
Нічна атака "шахедів": на Київщині без влучань та постраждалих
У Київській області уламки безпілотників, які РФ запустила в ніч на 19 листопада, впали поза межами населених пунктів.
Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
Повітряна тривога в регіоні тривала майже 8 годин, працювали сили ППО. За словами Кравченка, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не було. Також немає постраждалих серед населення.
Падіння уламків зафіксували поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. Оперативні служби фіксують наслідки атаки.
FPV-дрони, БпЛА, РСЗВ, міномети, ствольна артилерія: росіяни атакували чотири прикордонні громади Чернігівщини
Армія РФ 18 листопада атакувала чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Прикордонники зафіксували 82 вибухи.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада:
- 14 вибухів (приходи, ймовірно, FPV-дрона, з мінометів калібру 120 мм та скид вибухового пристрою з БпЛА) зафіксували в Грем'ячі.
Семенівська громада:
- десять вибухів (приходи, ймовірно, з РСЗВ) було в напрямку Миколаївки;
- 31 вибух (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм, зі ствольної артилерії та скид вибухового пристрою з БпЛА) був у селі Грем’ячка;
- 13 вибухів (приходи, ймовірно, FPV-дрона та зі ствольної артилерії) були в напрямку Орликівки.
Сновська громада:
- чотири вибухи (приходи, ймовірно, скиди вибухових пристроїв з БпЛА) зафіксували в напрямку Гути Студенецької.
Городнянська громада:
- десять вибухів (приходи, ймовірно, FPV-дрона, з мінометів калібру 120 мм та скиди вибухових пристроїв з БпЛА) було в напрямку Сеньківки.
27 обстрілів: вночі та зранку російська армія завдала ударів по 9 громадах Сумської області, є загиблі
Вночі та зранку армія РФ 27 разів обстріляла Сумщину. Зафіксовано 59 вибухів. Ударів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади. Також у Глухові відомо про загиблих, серед них дитина.
Про це повідомили в ОВА зранку 19 листопада.
На Хотінську громаду скидали ВОГ з БпЛА, були танкові обстріли, атака FPV-дроном, пуск КАБ, мінометний обстріл.
На Краснопільську громаду армійці РФ скинули дві міни.
На Есманьську скидали ВОГ з БпЛА, також була атака FPV-дронами.
У Глухові ввечері 18 листопада російська армія атакувала гуртожиток – загинули 7 людей. Серед них 8-річний хлопчик. Поранено 12 мешканців, з них дві дитини.
По Білопільській громаді завдано удар FPV-дроном. Внаслідок атаки пошкоджено одне приватне домоволодіння та мотоблок. Також зафіксовано артилерійський обстріл, мінометний та танковий обстріли.
По Юнаківській громаді били з артилерії та КАБами.
Свеську громаду атакували FPV-дроном.
По Середино-Будській громаді були удари з артилерії. Крім цього, на територію громади скинули ВОГ з БпЛА.
На Великописарівську були пуски КАБів.
Атака РФ по Одесі 18 листопада: які пошкодження зафіксували правоохоронці
Удень 18 листопада російські військові атакували балістичною ракетою житловий район Одеси. Унаслідок цього пошкоджень зазнали сім житлових будинків, три навчальні заклади, банк, дві адмінбудівлі та 28 автомобілів.
Про це 19 листопада повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
"На жаль, загинуло десять людей, сім з яких — поліцейські. Ще 54 людини отримали поранення, серед яких пʼять дітей віком від 7 до 11 років та 27 працівників поліції", — йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що їхні працівники, рятувальники та волонтери розбирали завали будівельних конструкцій, надавали психологічну допомогу та забезпечували правопорядок
"На місці прильоту працював координаційний штаб допомоги постраждалим. Наразі до поліції надійшло 44 звернення від громадян. Всього від поліції залучили 160 осіб особового складу", — додали в поліції.
Генштаб ЗСУ повідомив про удар по арсеналу у районі міста Карачев Брянської області РФ
Уночі українські військові завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ, повідомили у Генштабі. Там зафіксували 12 вторинних вибухів і детонації.
Кількість загиблих у Глухові зросла до вісьмох людей — ДСНС
Кількість загиблих у Глухові зросла до вісьмох людей, серед них одна дитина, повідомили в ДСНС. Попередньо, травмовано 11 людей, з них — двоє дітей. Частково зруйновано будівлю гуртожитку, під завалами, ймовірно, перебуває п'ять людей.
Через російський удар по Миколаєву пошкоджено три об’єкти культурної спадщини
Внаслідок удару РФ по Миколаєву 17 листопада 2024 року пошкоджено три об’єкти культурної спадщини. Зокрема руйнувань зазнав прибутковий будинок, який занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
Про це повідомили у відділі охорони культурної спадщини Миколаєва.
За даними відділу, прибутковий будинок найбільше пошкоджений серед всіх трьох атакованих пам'яток.
"Вибиті вікна, обвал стелі, часткове руйнування стропильної системи та покрівлі, розширення густої мережі тріщин", — йдеться у повідомленні.
Повітряні Сили: у 9 областях збили 51 БпЛА з 87
У ніч проти 19 листопада сили протиповітряної оборони у 9 областях збили 51 ударний безпілотник, якими військо РФ атакувало Україну.
Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили зранку 19 листопада.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 19 листопада (із 19.30 18 листопада) військо РФ атакувало 87-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Орел – РФ, ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
- Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.
- Внаслідок активної протидії 30 БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах.
- Один БпЛА в повітряному просторі України, бойова робота триває.
Укренерго скасувало графіки відключень світла для низки областей
Стабілізаційні графіки відключень електрики, запроваджені на 19 листопада після масованої російської ракетної атаки 17 листопада, скасували у деяких областях за вказівкою Укренерго.
Відповідна інформація з’явилась зранку 19 листопада на сайтах обленерго цих областей.
Напередодні у цих регіонах також скасовували дію стабілізаційних графіків відключень.
Так, 19 листопада графіки відключень не застосовуватимуть у:
- Закарпатській,
- Івано-Франківській,
- Львівській,
- Рівненській областях.
Вісім гармат, п'ять мінометів та 144 окупанти. Російські війська знову зазнали втрат на півдні
Українські бійці на півдні продовжують вести контрбатарейну боротьбу, утримувати позиції, знищувати техніку та особовий склад російських військ.
На сторінці у Facebook 19 листопада про чергові втрати армії РФ інформують Сили оборони півдня.
За їхніми даними, минулої доби армія РФ втратила понад 50 одиниць озброєння та техніки. Зокрема танк, вісім гармат, п'ять мінометів, дві камери відеоспостереження, станцію РЕБ, чотири генератори, два човни, три мотоцикли, гідроцикл, шість багі, шість БпЛА типу "Shahed-136" та 14 одиниць автобронетехніки, йдеться в повідомленні.
Також українські бійці знищили дві наземні станції управління БпЛА, спостережний пункт, місце зберігання боєприпасів, шість бліндажів. А також ліквідували 144 військовослужбовця РФ, повідомили у відомстві.
Водночас упродовж минулої доби російські війська 12 разів штурмували позиції Сил оборони, більшість з них на Придніпровському напрямку, йдеться в дописі.
Повітряні Сили запустили у Viber сповіщення про повітряні загрози
Повітряні Сили ЗСУ розпочали інформувати про повітряні загрози у Viber.
Про це повідомили у Повітряних Силах зранку 19 листопада.
"Починаємо інформувати про повітряні загрози у Viber на 1000 днів великої війни з Росією! Долучайтесь до офіційної спільноти Повітряних Сил у Viber, щоб першими отримувати інформацію про загрози з повітря та дізнаватись, як Повітряні Сили б’ють ворога", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних Силах закликали українців диверсифікувати канали отримання інформації, залишаючись із офіційними, перевіреними джерелами.
Відомо про 7 загиблих людей у Глухові — Зеленський
Відомо про 7 загиблих людей у Глухові, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні вночі був удар дроном по Глухову. Є руйнування гуртожитку одного з навчальних закладів. На цей час відомо, що через цю атаку загинули семеро людей, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким. Понад десять людей постраждали, серед них двоє дітей. Під завалами, ймовірно, ще є люди. Робиться максимум, щоб врятувати і допомогти кожному", — написав президент.
Анатолій Тимощук виграв справу проти УАФ щодо санкцій у Спортивному арбітражному суді
Екскапітану збірної України знімуть усі дисциплінарні покарання від Української асоціація футболу.
Ексгравець збірної України з футболу Анатолій Тимощук виграв справу проти УАФ щодо санкцій у Спортивному арбітражному суді (CAS). Про це повідомляє УАФ у коментарі Tribuna.com.
У березні 2022 року УАФ визнала Тимощука винним у порушенні Кодексу етики та чесної гри організації й ввела санкції проти нього — на той момент він продовжував виступати в Росії і жодним чином не засудив повномасштабне вторгнення в Україну. Тренера "Зєніта" позбавили усіх державних нагород й футбольних регалій, тренерської ліцензії Pro, можливості проводити тренувальну діяльність в Україні й виключили з офіційного реєстру гравців збірних.
Після винесення вироку, Тимощук вирішив оскаржувати це рішення УАФ у Спортивному арбітражному суді. CAS прийняв рішення, щодо скасування санкцій до Анатолія Тимощука від Української асоціація футболу.
Суд у Лозанні пояснив зняття дисциплінарних покарань з ексгравця України тим, що не знайшов склад злочину у його діях з 24 лютого до 11 березня 2022 року, коли УАФ визнала його винним у порушенні Кодексу етики та чесної гри.
Били по критичній та соціальній інфраструктурі. Армія РФ обстріляла 25 населених пунктів Херсонщини
Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння обстріляли 25 населених пунктів Херсонської області.
Про це в Telegram вранці 19 листопада повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Били по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкодили 31 приватний будинок, господарчі споруди, гараж, мопед та автомобілі. Двоє людей загинули, ще двоє — поранені, йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, минулої доби під обстрілами перебували Антонівка, Садове, Зеленівка, Комишани, Надеждівка, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Новодмитрівка, Томина Балка, Микільське, Інгулець, Токарівка, Берислав, Михайлівка, Осокорівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Качкарівка, Новокаїри, Новоберислав, Трифонівка, Гаврилівка та Херсон.
У Чорному морі 19 листопада перебуває шість російських ракетоносії — ВМС ЗСУ
Станом на ранок 19 листопада, Росія вивела на бойове чергування у Чорне море шість кораблів — це носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет. В Азовському морі російські судна відсутні.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.
У Середземному морі перебуває три російських судна — носії "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет.
Також минулої доби в інтересах Росії пройшли Керченською протокою до Азовського моря 11 кораблів, чотири з яких рухалися з протоки Босфор. До Чорного моря пройшли Керченською протокою 16 кораблів — 11 рухалися у напрямку Босфору.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — додали у відомстві.
Яка ситуація на основних напрямках на фронті — зведення Генштабу
На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська.
Про це Генштаб ЗСУ повідомляє станом на 8.00 19 листопада у своєму зведенні.
На Куп’янському напрямку відбулося за добу дев’ять атак росіян. Сили оборони відбивали штурмові дії війська РФ біля Кругляківки та Лозової.
На Лиманському напрямку військові РФ атакували шість разів неподалік Новолюбівки, Торського та Білогорівки.
На Торецькому напрямку військо РФ здійснило чотири атаки неподалік Торецька та Щербинівки.
На Покровському напрямку українські захисники відбили 38 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки, де росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак біля Берестків, Сонцівки, Вознесенки, Дальнього, Єлизаветівки, Катеринівки та Антонівки, де військо РФ намагалося прорвати оборону українських військ.
На Времівському напрямку військо РФ здійснило 14 штурмових дій неподалік Трудового, Роздольного, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки.
На Придніпровському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень з військом РФ в острівній зоні дельти Дніпра. Росіяни успіху не мали.
На Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація росіян продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 27 авіаударів, скинувши при цьому 37 КАБ. Українські захисники відбили 22 штурмові дії російського війська.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями РФ зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
Генштаб: за добу зафіксовано 143 бойових зіткнення, Росія втратила 1610 військових
На фронті протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення. За добу Росія втратила 1610 військовослужбовців.
Про це Генштаб ЗСУ повідомляє станом на 8.00 19 листопада у своєму зведенні.
За уточненою інформацією, 18 листопада військо РФ завдало по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари (дві ракети), 77 авіаційних ударів, скинувши 123 КАБів. Крім цього, здійснило понад 4900 обстрілів, із них 152 — із реактивних систем залпового вогню.
Армія РФ завдавала авіаударів в районах населених пунктів, зокрема, Стариця, Козача Лопань, Охрімівка, Закітне, Озерне, Миколаївка, Семенівка, Майське, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк, Дружба, Слов’янськ, Олександро-Калинове, Суха Балка, Лисівка, Романівка, Дачне, Янтарне, Олександропіль, Сухі Яли, Велика Новосілка, Темирівка, Зелене Поле, Новоандріївка, Білогір’я та Ольгівка.
Минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’яти ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ російського окупаційного війська, а також уразили пункт управління БпЛА, артилерійську систему, два склади матеріально-технічних засобів, станцію РЕБ “Житель” та два інших важливих об’єкти війська РФ.
“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1610 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 33 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 38 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 120 автомобілів та 17 одиниць спеціальної техніки ворога”, — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Армія РФ масовано атакувала Запоріжжя
Ввечері 18 листопада армія РФ масовано атакувала Запоріжжя. За попередніми даними, російські військові обстріляли місто понад десятьма безпілотниками типу "шахед". Внаслідок обстрілу є постраждалі. У місті виникли проблеми з електро- та теплопостачанням.
Війська РФ атакували Нікопольщину дронами-камікадзе: безпекова ситуація на ранок 19 листопада
Увечері 18 листопада російська армія ще кілька разів ударила по Нікопольському району Дніпропетровщини. Війська РФ скерували на громади дрони-камікадзе.
Про це у Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Спершу під атакою безпілотника опинилася Мирівська громада, потім Марганецька. Минулося без жертв.
Ніч усюди в області пройшла без ударів російських військ, додав посадовець.
Загинули дорослі та дитина: у Глухові на Сумщині тривають аварійно-рятувальні роботи через атаку армії РФ
18 листопада близько 23:30 російська армія вдарила по Глухову. Відомо про загиблих. Нині тривають аварійно-рятувальні роботи.
Станом ранок відомо про 6 загиблих людей, з них одна дитина, повідомили в ОВА. Поранено — 12 мешканців, з них дві дитини.
За даними ОВА, армія РФ атакувала двома "Шахедами" один із гуртожитків у Глухові. Під завалами ще можуть знаходитись мешканці. Наслідки атаки уточнюються.
На Запоріжжі армія РФ завдала 458 ударів по території 11 населених пунктів
Упродовж доби, 18 листопада, російські військовослужбовці завдали 458 ударів по території 11 населених пунктів Запорізької області.
Про це сьогодні, 19 листопада, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Армія РФ завдала 458 ударів по території 11 міст та сіл Запорізької області:
- вісім разів з реактивних систем залпового вогню обстріляла Преображенку, Малу Токмачку, Новоданилівку та Новоандріївку;
- дев'ять авіаційних ударів завдала по території Малої Токмачки, Новоандріївки та Білогір'я;
- 202 рази з артилерії обстріляла територію Лобкового, Оріхова, Щербаків, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я та Новодарівки.
- 239 БпЛА атак здійснила по території Запоріжжя, Щербаків, Лобкового, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я та Новодарівки.
"Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Наразі групи "шахедів" спостерігаються у Київській та Черкаській областях, напрямок руху постійно змінюється, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Сум'яни можуть залишити спогади про авіаудар по місту на платформі "Свідок"
Мешканці Сум можуть залишити свої спогади про пережите під час влучання по густонаселеному мікрорайону Сум 17 листопада на платформі "Свідок". Зафіксувати це можна анонімно.
Як інформують на сайті “Свідок”, платформа є сховищем спогадів про війну в Україні. Аби залишити свій спогад потрібно перейти у @SvidokNoteBot в телеграм та написати свідчення. І запис автоматично перейде на платформу svidok.org.
Очевидців просять розповідати:
- про те, що вони бачили чи чули,
- як почуваються після цього обстрілу,
- про зруйноване майно,
- про ліквідацію наслідків,
- про життя під постійними обстрілами та тривогами.
Персональні свідчення українців представники платформи поширюють за кордоном, аби привернути увагу світу до подій в Україні. А факти воєнного злочину разом з прикріпленими фото та відео будуть передані до Міжнародного кримінального суду та Офісу Генпрокурора, заявила директорка з контенту та комунікацій Svidok.org Олена Кук.
Повторні вибухи у Черкасах
Поблизу Черкас знову чутно звуки вибухів. На околицях міста працює ППО, інформують наші кореспонденти.
Вибухи в Черкасах
Поблизу Черкас та на околицях міста працює ППО, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Києві — відбій повітряної тривоги.
Вибухи в Києві
У Києві було чутно звуки вибухів, ймовірно, за межами міста, інформують кореспонденти Суспільного.
Вибухи на Київщині
На Київщині працює протиповітряна оборона, повідомили в ОВА. В області оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ інформують про атаку безпілотників.
У Києві — повітряна тривога
Удар по Глухову на Сумщині
У Глухові на Сумщині безпілотник влучив у багатоквартирний будинок, передає кореспондент Суспільного з місця події. За його словами, є загиблі та поранені, їх кількість уточнюється.
У Києві — відбій повітряної тривоги.
США найближчими днями оголосять про новий пакет допомоги
США найближчими днями планують оголосити про нову партію військової допомоги Україні. Він включатиме засоби протиповітряної оборони й бронетехніку. Про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН.
"Ми нарощуватимемо підтримку України і найближчими днями оголосимо про нову партію військової допомоги", — сказала вона.
Вона додала, що майбутній пакет включатиме засоби протиповітряної оборони й бронетехніку.
У Києві та низці областей — повітряна тривога.