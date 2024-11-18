Зеленський: Німеччині вже час підтримати рішення про далекобійність

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після заяв очільника Кремля Володимира Путіна про оновлення ядерної стратегії Німеччині вже теж час підтримати рішення про далекобійність.

Зеленський наголосив, що наразі триває робота над тим, щоб всі країни підтримали рішення про використання далекобійного озброєння по території РФ.

"Я думаю, після заяв про ядерну зброю, що і Німеччині вже час підтримати відповідні рішення. І тепер, коли є відповідні рішення і не тільки в медіа, а й від відповідних країн, дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, які ми можемо зменшити військовий потенціал РФ, де він не знаходився", — сказав президент України.

Сьогодні, 19 листопада Путін підписав оновлену "ядерну доктрину" Росії. Зокрема вона передбачає, що підставою для завдання ядерного удару може стати "агресія проти РФ та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави", а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Крім цього, у документі зазначається, що "основи держполітики Росії в галузі ядерного стримування можуть уточнюватись залежно від зовнішніх та внутрішніх факторів".