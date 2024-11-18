18 листопада — 999-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Президент Володимир Зеленський 19 листопада у щорічному зверненні до Верховної Ради представить План внутрішньої стійкості України.
- Після масштабної атаки РФ на енергооб'єкти, 19 листопада в Україні з 6:00 до 23:00 19 листопада запровадили відключення електрики.
- 17 листопада Росія завдала ракетного удару по Одесі: є загиблі та поранені, крім того, російські війська завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Сумах — щонайменше 12 людей загинули, десятки поранені.
- The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".
110 ударів за день: військові РФ обстріляли вісім громад Сумщини
Про це повідомляють в ОВА.
Великописарівську громаду атакували FPV-дронами (7 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки. Також був гранатометний обстріл (20 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).
На Хотінську громаду скинули 10 мін. Також був артилерійський обстріл (4 вибухи). На Краснопільську громаду з безпілотника скинули 9 вибухівок. Також була атака FPV-дронами (7 вибухів), гранатометний обстріл (3 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи) та артилерійський обстріл (2 вибухи).
Білопільську громаду обстріляли з мінометів (7 вибухів) та артилерії (10 вибухів). По Юнаківській громаді вдарили з артилерії (2 вибухи). На Есманьську громаду скинули з безпілотника 6 вибухівок, також був артилерійський обстріл (1 вибух) і атака FPV-дрона (1 вибух).
Середино-Будську громаду атакували FPV-дронами (2 вибухи). На Шалигинську громаду скинули 9 мін. Також була атака FPV-дронами (2 вибухи).
55 людей поранено внаслідок ракетного удару по Одесі
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
"Станом на 21:30 вже відомо про 55 поранених, троє людей лишаються у вкрай важкому стані", – написав він у Telegram.
Кіпер додав, що комунальні служби розчищають руйнування, вивозять уламки.
"Розгорнуто пункти обігріву, забезпечено гаряче харчування, також додатково працює медичний пункт із Центром ментального здоровʼя для оперативної психологічної допомоги. Юристи на місці опрацьовують дані постраждалих, допомагають заповнювати документи щодо компенсації збитків".
Рада Безпеки ООН проводить засідання через розгортання військ КНДР на території РФ
Суспільне транслює засідання наживо з українським перекладом.
В Одесі затримали правоохоронця з Харкова, який організував схему незаконного перетину держкордону
Харківський правоохоронець, за версією слідства, допомагав військовозобов'язаним у перетині держкордону за 7500 доларів. Про це повідомили у Харківській облпрокуратурі.
"План" полягав у наступному: він купляв квитки на потяг до Одеси, бронював готель, а вже далі з наданням вказівок та рекомендацій його "клієнт" мав пішки перетнути державний кордон України у напрямку Республіки Молдова. До Одеси правоохоронець їздив разом з ухилянтом, наголошуючи, що візьме із собою документи, що надають можливість безперешкодно пересуватись по території України", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронцю повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненої з корисливих мотивів.
У Запоріжжі пролунали звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
США дозволили Україні використовувати ракети дальністю до 300 кілометрів для ударів по території РФ
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.
"Так, адміністрація Байдена дозволила використання зброї, поставленої Україні, до 300 кілометрів всередині російської території, 300 кілометрів, не більше. Мені це не здається надзвичайно глибокою дистанцією, але це те, що вирішила адміністрація Байдена, тому що вона вирішила зараз, а не перед виборами. Чому (саме зараз-ред.)? Не знаю, не знаю", – наголосив Боррель.
Рапорт на переведення в додатку Армія+ мають розглянути за 72 години
Як повідомляє Міністерство оборони, рапорт на переведення в іншу частину в додатку Армія+ мають розглянути та надати відповідь військовослужбовцю за 72 години.
Про це йдеться у відео та Youtube каналі міністерства.
Молодший лейтенант Бурман Антон, заступник командира батареї, який планує перевестися до систем безпілотних літальних апаратів, власним прикладом показав, як в застосунку подати рапорт на переведення.
Спершу військовослужбовець повинен зайти в "Армія+", та натиснути віконце "Рапорти". Після чого вибрати "Новий рапорт". Потім військовий має додати свій військово-обліковий документ та підвантажити його, після чого відправити.
Шольц пояснив, чому не підтримує постачання ракет Taurus Україні
Про це заявив федеральний канцлер Олаф Шольц під час брифінгу на саміті G20
"Ця війна зачіпає всіх нас, громадян Німеччини зокрема. Кожен задається питанням, що це означає. Я твердо переконаний, що багато громадян Німеччини турбуються про безпеку та мир у Європі. І тому важливо, щоб ми робили правильні речі, щоб ми також підтримували Україну, щоб ми знаходили чіткі слова тут, також і щодо Росії, але водночас ми повинні діяти розсудливо", – наголосив Шольц.
Він додав, що не вважає постачання ракет Taurus Україні "правильним варіантом".
"Про це також треба говорити, якщо ви берете на себе відповідальність за контроль над цілями. Але це те, за що я не можу і не хочу нести відповідальність. І одночасно, ми також маємо чітке уявлення про те, що потужне озброєння, яке ми доставили туди, артилерія, яка має велику дальність стрільби, ракетні установки, не можуть бути використані для проникнення вглиб Росії".
Зеленський у Куп'янську відзначив найкращих сержантів з оперативно-тактичного угруповання "Старобільськ"
Про це президент повідомив у Telegram.
"Відзначив найкращих сержантів з оперативно-тактичного угруповання «Старобільськ» державними нагородами. Поспілкувався з бійцями. Це завжди честь. Дякую за службу, воїни, за все, що ви робите для захисту нашої держави. Провів нараду щодо безпекових і соціальних питань. Захист Харківщини від КАБів, забезпечення теплом і світлом, евакуація людей", – написав президент України.
Міністр оборони Британії відмовився коментувати можливе надання Україні далекобійних ракет Storm Shadow
Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі відмовився коментувати використання Україною англо-французьких ракет Storm Shadow сьогодні.
"Це загрожує операційній безпеці, і єдина особа, яка отримує вигоду від публічних дебатів, — президент Путін", — сказав Хілі в Палаті громад, передає ВВС.
Він додав, що вчора розмовляв зі своїм американським колегою, а пізніше сьогодні поговорить з міністром оборони України. Повторюючи коментарі прем’єр-міністра про те, що Велика Британія повинна "подвоїти" свою підтримку України, Хілі додав, що Британія продовжить працювати в тісній координації зі США.
Велика Британія та Франція поставили Україні ракети Storm Shadow, але вони залишаються під тими ж обмеженнями, що й донедавна були під американськими ракетами ATACMS.
"Укренерго" запровадило дві черги відключень на 19 листопада
В "Укренерго" пояснили, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.
19 листопада час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 6:00 - 7:00 – одна черга відключень
- 7:00 – 9:00 – дві черги відключень
- 9:00 – 14:00 – одна черга відключень
- 14:00 – 18:00 – дві черги відключень
- 18:00 – 23:00 – одна черга відключень
На Оріхівському напрямку тривають позиційні бої поблизу Роботиного — ISW
Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
"17 листопада на заході Запорізької області (на північний схід від Роботиного) тривали обмежені бойові дії, але підтверджених змін лінії фронту не було", — стверджують у звіті ISW.
Також аналітики зазначили, що на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області про наступальні дії з боку українських чи російських військових не повідомлялось.
Окрім того, в ISW повідомили, що армія РФ продовжує штурмові дії в район кордону Донецько-Запорізької області поблизу Новодарівки Запорізької області та Рівнополя на Донеччині.
Президент Зеленський відвідав Куп'янськ
Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.
"Сьогодні — на фронті. Зараз — Куп’янськ. Вже був у Покровську. У наших бригадах. Привітав хлопців, дівчат — наших воїнів — із Днем сержанта. Сержанти — саме воїни, без яких не уявити нормальну роботу офіцерів і загалом наших підрозділів. Я вдячний усім сержантам, які справді є прикладом для солдата", — йдеться у повідомленні.
В Сумах кількість загиблих зросла до 12
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
"Станом на годину 14 стало відомо про ще одну загиблу людину. Таким чином, росіяни вбили 12 людей, з них двоє – діти. 84 жителі багатоповерхівок, з яких 12 діти, отримали травми різного ступеня тяжкості, їм надається необхідна медична допомога", – розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
У Києві — відбій повітряної тривоги.
Кількість поранених в Одесі зросла до 47 людей
За останніми даними, унаслідок російського обстрілу Одеси 10 людей загинули, 47 — отримали поранення, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
На місці триває ліквідація наслідків обстрілу. Завтра, 19 листопада, у місті оголошений день жалоби.
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога.
В "Армії+" вже понад 1500 військових подали рапорти на переведення
Від початку роботи нової функції у застосунку Міноборони "Армія+" військовослужбовці подали понад 1500 рапортів щодо переведення в іншу частину. 60% рапортів вже розглянули, з них близько половини отримали позитивні рішення. Про це розповіли на брифінгу в Міноборони 18 листопада преставники Генштабу та Міноборони, передає кореспондентка Суспільного.
Зеленський завтра представить Раді внутрішній План стійкості — джерела
Президент Володимир Зеленський 19 листопада у щорічному зверненні до Верховної Ради представить План внутрішньої стійкості України. Про це повідомили джерела Суспільного у фракції "Слуга народу".
За даними джерел Української правди, ключовими пунктами внутрішнього Плану стійкості України є – фронт, єдність, зброя, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет, політика героїв.
Зокрема, передбачається зміна підходів до мобілізації та рекрутингу, розробка та нарощування виробництва новітніх зразків озброєння, захист енергообʼєктів та енергосистеми, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в українську економіку, сучасна політика щодо зброї в цивільному обігу, створення Міністерства обʼєднання українців, належна інтеграція військових у соціальне життя.
У парламенті Зеленський детально озвучить суть цих пунктів та бачення їх реалізації.
Зеленський відвідав Покровський напрямок
Президент Зеленський повідомив, що прибув у Покровськ на Донеччині та відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє місто.
Повітряні сили: Одесу атакували ракетою "Іскандер-М", яку збила ППО
Росія атакувала Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М", яку збили сили протиповітряної оборони. Збита ракета впала в житловий сектор Приморського району міста, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Крім того, перед цим на підльоті до Одеси збили російських безпілотник "Орлан-10", який, імовірно, здійснював повітряну розвідку.
Десять загиблих, 39 поранених в Одесі — останні дані
Станом на 14:30 відомо про 10 загиблих унаслідок ракетного обстрілу Одеси. Серед них семеро поліцейських і медик. Ще 39 людей, зокрема четверо дітей та 14 правоохоронців, отримали поранення різного ступеню тяжкості, повідомили в Національній поліції України.
На місці продовжують працювати екстрені служби.
В Одесі російська балістична ракета влучила по парковці у житловому районі, пошкоджений багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівля, повідомив президент Зеленський
В Одесі вісім загиблих
Попередньо, внаслідок російської російської атаки по Одесі вісім людей загинули, 18 — отримали поранення. Серед поранених — одна дитина, четверо людей у важкому стані.
Дозвіл США на удари ATACMS по Росії: Німеччина була поінформована, але не змінюватиме свого курсу
Уряд Німеччини був поінформований про рішення США надати Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS по території Росії, однак це не впливає на курс Німеччини. Про це заявив речник уряду ФРН, повідомляє Reuters.
У Білому домі та Пентагоні наразі офіційно не підтверджували інформацію видання The New York Times, яке 17 листопада з посиланням на офіційних осіб США повідомило, що Байден вирішив дозволити Україні застосовувати ATACMS не лише на своїй території на тлі залучення солдат КНДР до війни. За інформацією джерел Axios, дозвіл стосується лише Курської області Росії.
Російські війська вдарили ракетою по Одесі: є жертви
Росія завдала ракетного удару по Одесі: є загиблі та поранені, пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
В Одесі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск балістичного озброєння у напрямку міста.
Боррель підтримує ідею дозволити Україні далекобійні удари по Росії
Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель перед самітом Ради із закордонних справ ЄС заявив, що підтримує надання Україні дозволів на далекобійні удари по території Росії:
"Ви знаєте мою позицію. Україна повинна мати можливість застосовувати передану їй зброю не тільки для того, щоб зупинити "стрілу", але й знищити "лучника". Я продовжую вважати, що це має бути зроблено", — сказав Боррель.
Боррель на саміті також заявив, що Путін не готовий до переговорів, судячи з останньої масованої атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема енергетику.
В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності — Укренерго
Енергосистема відновлюється після останнього масованого обстрілу РФ, по Україні діють дві черги відключень одночасно, зберігається значний дефіцит потужності, повідомили в Укренерго.
На Одещині тривають аварійно-відновлювальні роботи, енергетики поступово заживлюють знеструмлених споживачів. Графіки відключень світла, які діють у решті регіонів, в Одеській області сьогодні не застосовуються.
Україна імпортуватиме електроенергію протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови.
У деяких областях України скасували графіки відключень світла
Стабілізаційні графіки відключень електрики, запроваджені на 18 листопада після масованої російської ракетної атаки, скасували у деяких областях за вказівкою Укренерго.
Відповідна інформація з’явилась зранку 18 листопада на сайтах обленерго цих областей.
Так, графіки відключень не застосовуватимуть у:
Закарпатській,
Івано-Франківській,
Львівській,
Рівненській,
Тернопільській областях.
Контррозвідка затримала у Харкові чотирьох людей, які збиралися пустити під укіс поїзд із технікою ЗСУ для передової
Інженеру-програмісту, колишньому військовому та двом безробітним у Харкові повідомили про підозру в держзраді та незаконному поводженні з вибухівкою. За даними слідства, у червні вони підірвали автівку військового та збиралися пустити під укіс поїзд із технікою.
Нині підозрювані під вартою, повідомив речник Служби безпеки Харківської області Владислав Абдула.
За даними Абдули, внаслідок підриву авто український захисник дістав тяжких поранень.
"Для вчинення теракту фігуранти відстежували місце паркування машини у Харкові та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій", — йдеться в повідомленні.
Діяльність групи координував бойовик "спецназу "ДНР", який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російською розвідкою.
За його вказівкою, після підриву авто українського воїна, агенти готували наступний теракт проти Сил оборони. Для цього вони зробили ще один вибуховий пристрій та намагалися його сховати у заздалегідь облаштованому схроні. Одночасно фігуранти отримали завдання відслідкувати та пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку ЗСУ на передову.
За даними СБУ, одного з підозрюваних затримали в лісосмузі, де він намагався заховати у тайник коробку з вибуховим пристроєм. Інших затримали за адресами проживання.
Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Активісти "Жовтої Стрічки" підняли прапор України на горі Криму
Активісти громадського руху спротиву "Жовта Стрічка" підняли державний прапор України на найвищій точці Байдарської яйли — на скелястому масиві Ільяс-Кая, що розташований під Севастополем окупованого Криму.
Про це повідомив рух на своєму каналі у Telegram.
"Черговий доказ незламності українців навіть після 10 років окупації", — йдеться у повідомленні.
Крім того, активісти анонсували, що цього четверга, 21 листопада, до Дня Гідності та Свободи вони проведуть всеукраїнську акцію "Жовта Стрічка", аби підтримати громадянський спротив українських громадян на тимчасово окупованих територіях.
Околицю Чернігова та Ніжин атакували російські "шахеди"
Протягом доби 17 листопада армія РФ атакувала "шахедами" околицю Чернігова та Ніжин. Загалом військові зафіксували три вибухи.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, на околиці Чернігова був один вибух, а у Ніжині — два вибухи.
Нагадаємо, протягом доби 17 листопада армія РФ атакувала дві прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську і Семенівську. Загалом прикордонники зафіксували 86 вибухів.
Графіки погодинних вимкнень світла на Тернопільщині сьогодні не застосовуватимуть
Згідно нового розпорядження НЕК "Укренерго", сьогодні, 18 листопада, графіки погодинних вимкнень світла на Тернопільщині не застосовуватимуть.
Про це повідомили на сторінці АТ "Тернопільобленерго".
"Однак, внаслідок мережевих обмежень та відповідної вказівки від НЕК "Укренерго" виконуються обмеження електропостачання споживачів Чортківського району за винятком Монастириської, Золотопотіцької, Трибухівської, Коропецької, Бучацької та частково Гримайлівської громад згідно оприлюдненого графіку на 18.11.2024", — йдеться у повідомленні.
Троє постраждалих на Куп'янщині, наслідки ударів по трьох громадах: основне за добу на Харківщині на ранок 18 листопада
Від атаки російського FPV-дрона по Глушківці Куп'янського району о 14:40 17 листопада поранення дістав цивільний чоловік.
Про це повідомили у поліції Харківської області.
Вчора ввечері внаслідок російських обстрілів Куп’янська сталася пожежа на території комунального підприємства, повідомили в ДСНС Харківщини. Через влучання горіли сім одиниць спецтехніки, постраждала жінка. Ще одна жінка у Куп'янську, за даними ДСНС, постраждала внаслідок обстрілу будинку — там зайнялися квартири на п'ятому та четвертому поверхах.
За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, постраждалим жінкам — 50 і 65 років.
О 05:10 18 листопада через обстріл Козачої Лопані згоріли дві автівки, пошкоджень зазнав приватний будинок, повідомили у поліції Харківщини.
Також, за інформацією поліції, ввечері росіяни вдаряли КАБами по відкритій місцевості в Одноробівці та Басовому. О 21:07 РФ влучила в Шипуватому, там пошкоджені лінії електропередачі та шість будинків.
По Куп'янську вчора росіяни також вдаряли о 12:00 та 21:40, зазначили у поліції. Внаслідок влучань пошкоджені житлові будинки й автівка.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Axios: США дозволили Україні завдати ударів лише по Курській області
Близько трьох днів тому Сполучені Штати Америки (США) поінформували Україну про рішення президента США Джо Байдена дозволити використання далекобійної зброї для ударів по території РФ. При цьому, за даними джерел, бити дозволили лише по Курській області.
Про це повідомляє портал Axios з посиланням на джерело.
"Джерело заявило, що інформація про рішення Байдена була передана Україні близько трьох днів тому", — йдеться в матеріалі порталу.
При цьому джерело, обізнане з цим питанням, підтвердило, що ці армійські тактичні ракетні комплекси (ATACMS) були дозволені для використання лише в районі Курська, де розгорнуті північнокорейські війська.
За його словами, мотивом цього рішення було стримування Північної Кореї від відправки додаткових військ до Росії для війни проти України.
Американські чиновники сподіваються, що якщо війська КНДР в Курській області будуть вражені, то Пхеньян може переглянути своє рішення щодо відправки військ до Росії, і російська контратака в тому районі провалиться.
Представник Пентагону відмовився коментувати це питання.
Через обстріл РФ поранений житель передмістя Херсона Комишан
Армія РФ вранці 18 листопада обстріляла Комишани поблизу Херсона.
Про це в Telegram повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Внаслідок атаки поранений 65-річний чоловік. Його доправили до лікарні із уламковим пораненням, контузією, вибуховою і черепно-мозковою травмами, йдеться у дописі.
Удар по житловому мікрорайону у Сумах. Триває ліквідація наслідків
Одинадцять людей загинули внаслідок атаки РФ по житловому мікрорайону Сум 17 листопада. Поранення отримали понад 80. В реанімації знаходяться одинадцять людей. З них шестеро — діти.
Такі дані Сумської ОВА станом на 08:30 18 листопада.
89 людей поранені, серед них 11 дітей. 37 поранених залишаються у лікарнях міста, уточнили в міськраді.
Серед 11 загиблих п'ять жінок, чотири чоловіки, 9-річний хлопчик та 14-річна дівчина, додали, повідомили в Сумській обласній прокуратурі. Пошкоджені два навчальні заклади, 13 будівель, зокрема, 90 квартир, а також 28 автомобілів.
За інформацією заступника міського голови Станіслава Полякова, У Сумах в пошкоджених через ракетний удар 10-поверхівках відключені всі комунікації. Пошкоджень опорних стін у будинках немає.
На місці працюють ДСНС, Червоний хрест. До їх наметів звернулись 105 людей, передають кореспонденти Суспільного.
Також у Сумах діє штаб з ліквідації наслідків ракетного удару в дитсадку №9. Телефон штабу: 0665437677.
Російські військові вдарили з артилерії по Антонівці поблизу Херсона
Армія РФ вранці 18 листопада вдарила з артилерії по передмістю Херсона Антонівці. Загинув 46-річний місцевий житель.
Про це у Telegdam інформує Херсонська обласна прокуратура.
На момент обстрілу чоловік перебував у власному будинку та отримав травми, несумісні з життям. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення військами РФ законів та звичаїв війни, йдеться у дописі.
Також російські окупанти скинули вибухівку на територію медичного закладу. Внаслідок цього знищені два автомобілі "швидкої", додали у відомстві.
Семенівку та 5 сіл на прикордонні Чернігівщини обстріляли росіяни з різних видів зброї
Протягом доби 17 листопада армія РФ атакувала дві прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську і Семенівську. Вогонь вели з міномета, ствольної артилерії, АГС, а також FPV-дронами та скидали вибухівку з безпілотників. Загалом прикордонники зафіксували 86 вибухів.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада:
- у напрямку села Грем'яч — один прихід, ймовірно, FPV-дрон;
- у напрямку села Гай — два приходи, ймовірно FPV-дрон.
Семенівська громада:
- у напрямку села Грем'ячка — 15 вибухів приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм та 60 вибухів приходів, ймовірно, з АГС;
- у напрямку села Янжулівка — два приходи, ймовірно скиди з БпЛА;
- у напрямку околиць міста Семенівка — два приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії;
- у напрямку села Набережне — чотири приходи, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА.
Повітряні Сили: вночі збили 8 дронів із 11
У ніч проти 18 листопада сили протиповітряної оборони у п'яти областях збили 8 ударних безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну.
Про це зранку 18 листопада повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 18 листопада (із 19.30 17 листопада) військо РФ атакувало Сумщину двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької обл. та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської обл. — РФ. Також із Курської області росіяни випустили 11 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.
- Вісім ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.
- Три БпЛА — локаційно втрачено.
Четверо загиблих, 10 поранених: війська РФ обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини
Внаслідок обстрілів на Херсонщині минулої доби загинули чотири людини, 10 — поранені. Війська РФ били по 19 населених пунктах області.
Про це в Telegram вранці 18 листопада повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Російська армія цілила по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 53 приватні будинки, господарча споруда, гараж та автомобілі, йдеться у дописі.
Загалом, протягом доби під російськими обстрілами перебували Томина Балка, Золота Балка, Станіслав, Олександрівка, Бургунка, Милове, Новодмитрівка, Осокорівка, Микільське, Антонівка, Тягинка, Нововоронцовка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Молодіжне, Новорайськ, Миколаївка та Херсон, повідомив Прокудін.
Як ситуація на фронті на основних напрямках — зведення Генштабу
На Харківському напрямку військо РФ чотири рази без успіху штурмувало позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця, при цьому активно застосовувало бомбардувальну авіацію.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні станом на 8.00 18 листопада.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак росіян. Сили оборони відбивали штурмові дії окупантів РФ неподалік Кучерівки, Кругляківки, Загризового та Колісниківки.
На Лиманському напрямку військо РФ атакувало шість разів. Намагалося вклинитися в українську оборону поблизу Твердохлібового, Греківки, Новоєгорівки, Тернів та Чернещини.
На Сіверському напрямку українські війська відбили одну атаку росіян поблизу Верхньокам'янського.
На Краматорському напрямку за минулу добу відбулось одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Біла Гора.
Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, військо РФ здійснило три атаки у бік Торецька та Щербинівки.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 32 штурмових і наступальних дії росіян у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Юрівка, Григорівка, Пустинка та Петрівка.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Найактивніше окупанти РФ намагалися просунутися вперед поблизу Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки та Антонівки.
На Времівському напрямку військо РФ здійснило вісім штурмів українських позицій в районах Трудового, Новодворівки, Рівнопілля та Роздолівки, крім того, завдало ударів штурмової та бомбардувальної авіації по населеному пункту Велика Новосілка.
На Гуляйпільському напрямку військо РФ активних дій не проводило.
На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку війська РФ поблизу Новоандріївки.
Чотири рази без успіху війська росіян намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.
Триває операція в Курській області. Авіація РФ продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 26 авіаударів 33 КАБами по власній території.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни з території РФ активно застосовують артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.
Генштаб: на фронті за добу відбулося 149 бойових зіткнень, РФ втратила 1560 військових
Ситуація на фронті залишається напруженою. Військо РФ, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує українські позиції. Українські захисники стримують натиск окупантів РФ. Загалом, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень. Росія за добу втратила 1560 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні станом на 8.00 18 листопада.
За уточненою інформацією, 17 листопада військо РФ завдало по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних удари, зокрема один масований ракетно-авіаційний удар, загалом застосувавши 132 ракети, 85 авіаударів, зокрема скинувши 141 КАБ. Крім цього, здійснило понад 4700 обстрілів, з них 111 — із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження близько 1699 дронів-камікадзе.
Військо РФ завдавало авіаударів в районах населених пунктів Журавка, Кролевець, Басівка Сумської області; Козача Лопань, Циркуни, Вовчанськ, Лозова, Грушківка, Степова Новосілка, Куп’янськ Харківської області; Іванівка, Мирне, Лиман, Зарічне, Сіверськ, Закітне, Новомаркове, Торецьк, Дружба, Дачне, Улакли, Єлизаветівка, Курахове, Велика Новосілка Донецької області.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління, одну радіолокаційну та одну станцію радіоелектронної боротьби російського окупаційного війська.
“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1560 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 38 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 99 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 112 ракет, 107 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки”, — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Армія РФ атакувала дронами село на Миколаївщині, пошкоджено будинок
Внаслідок атаки FPV-дронами 17 листопада на Миколаївщині у селі Дмитрівка пошкоджено багатоквартирний будинок.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Кім.
Протягом 17 листопада російські війська чотири рази атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок цього у селі Дмитрівка пошкоджено багатоквартирний будинок. Загиблих чи травмованих немає, повідомив Кім.
Також цього ж дня о 14:58 під артилерійськими обстрілами РФ перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.
У Чорному морі 18 листопада перебуває два російських ракетоносії — ВМС ЗСУ
Станом на ранок 18 листопада, Росія вивела на бойове чергування у Чорне море два кораблі — носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет. В Азовському морі російські судна відсутні.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.
У Середземному морі перебуває три російських судна — носії "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет.
Також минулої доби в інтересах Росії пройшли Керченською протокою до Азовського моря 10 кораблів, один з яких рухався з протоки Босфор. До Чорного моря пройшли Керченською протокою чотири кораблі — три рухалися у напрямку Босфору.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — додали у відомстві.
Війська РФ били по Нікопольщині дронами-камікадзе
У ніч на 18 листопада російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини дронами-камікадзе.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Під ударами були Нікополь, Мирівська і Марганецька громади. Внаслідок атак пошкоджені інфраструктура та приватний будинок. Загиблих та поранених немає.
Що відомо про обстріли Нікопольщини 17 листопада
Внаслідок артобстрілу Нікополя 17 листопада пошкоджено залізничну інфраструктуру. Загинули 58-річний чоловік і 62-річна жінка. Ще троє співробітників та двоє місцевих жителів дістали поранення: троє жінок 67, 72 і 57 років та двоє чоловіків 40 і 32 років.
Пошкоджені транспортне підприємство, декілька приватних будинків, господарські споруди, автівки.
Загалом протягом дня армія РФ обстрілювала Нікопольщину понад 20 разів. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, транспортне підприємство, магазин, медзаклад. Побиті вісім приватних осель, шість господарських споруд, дві автівки, екскаватор. Зачепило й лінії електропередач.
Упродовж доби армія РФ завдала 424 удари по 13 населених пунктах Запорізької області: є поранені
Упродовж доби, 17 листопада, російські військові завдали 424 удари по території 13 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів шестеро людей дістали поранення.
Про це сьогодні, 18 листопада, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Внаслідок російської атаки по Запоріжжю поранення дістали чоловіки 18 та 59 років, а в Пологівському районі через обстріл РФ травмовані жінки 52, 55, 61 років та 59-річний чоловік.
Армія РФ завдала 424 удари по території міст та сіл Запорізької області:
- три ракетні – по Запоріжжю;
- 22 авіаційні — по Новоандріївці, Новоданилівці, Юрківці, Темирівці та Малій Токмачці;
- 225 БпЛА різної модифікації обстріляла Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку;
- вісім разів з РСЗВ атакувала Преображенку, Новодарівку та Малу Токмачку;
- 166 разів застосувала артилерію по території Лобкового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.
"Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.
Кількість загиблих у Сумах внаслідок атаки РФ 17 листопада зросла до 11 людей
Кількість загиблих у Сумах внаслідок атаки РФ 17 листопада зросла до 11 людей, повідомив Суспільному в.о. міського голови Кобзар.
Кількість поранених людей у Сумах зросла до 68. Серед них десять дітей.
США дозволили Україні завдати ударів углиб Росії близько трьох днів тому — ЗМІ
Близько трьох днів тому Сполучені Штати Америки (США) поінформували Україну про рішення президента США Джо Байдена дозволити використання далекобійної зброї для ударів по території РФ.
Про це повідомляє портал Axios з посиланням на джерело.
"Джерело заявило, що інформація про рішення Байдена була передана Україні близько трьох днів тому", — йдеться в матеріалі порталу.
Видання The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції дозволив Україні застосовувати американські далекобійні ракети ATACMS по об'єктах на території Росії. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії, пише NYT.
Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.
В Україні діють стабілізаційні відключення світла
В Україні діють стабілізаційні відключення світла — з 6 до 22 години. Відключення діють у дві черги.
Собянін: під Москвою збитий безпілотник
В ніч на 18 листопада під Москвою сили протиповітряної оборони РФ збили безпілотника, повідомив мер Москви Сергій Собянін. Згідно з його повідомлення в соцмережах, безпілотник летів на Москву і був збитий над містом Раменське.
Московський мер стверджує, що на землі, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.
NHK: Японія має намір посилити санкції проти РФ і КНДР через їхню співпрацю
Уряд Японії розглядає можливість посилення санкцій проти Росії та Північної Кореї (КНДР) через розвиток їхньої співпраці, пише NHK.
Як пише видання, в Токіо стурбовані тим, що взаємодія Москви і Пхеньяна впливає на безпеку в Європі та Азії, а також вважають, що це "порушує міжнародне право". Японія вже запровадила кілька обмежувальних заходів на експорт та імпорт, а також заморожування активів фізичних осіб та організацій.
Мовник зазначає, що Токіо має намір координувати свої дії з іншими країнами, зокрема членами G7.