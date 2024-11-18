110 ударів за день: військові РФ обстріляли вісім громад Сумщини

Про це повідомляють в ОВА.

Великописарівську громаду атакували FPV-дронами (7 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки. Також був гранатометний обстріл (20 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).

На Хотінську громаду скинули 10 мін. Також був артилерійський обстріл (4 вибухи). На Краснопільську громаду з безпілотника скинули 9 вибухівок. Також була атака FPV-дронами (7 вибухів), гранатометний обстріл (3 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи) та артилерійський обстріл (2 вибухи).

Білопільську громаду обстріляли з мінометів (7 вибухів) та артилерії (10 вибухів). По Юнаківській громаді вдарили з артилерії (2 вибухи). На Есманьську громаду скинули з безпілотника 6 вибухівок, також був артилерійський обстріл (1 вибух) і атака FPV-дрона (1 вибух).

Середино-Будську громаду атакували FPV-дронами (2 вибухи). На Шалигинську громаду скинули 9 мін. Також була атака FPV-дронами (2 вибухи).