Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії — Forbes

В ніч на 19 листопада Сили оборони України вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території Росії.

Про це пише Forbes з посиланням на співрозмовника у Силах оборони.

За словами джерела, ціллю став 67-й арсенал ГРАУ у Карачеві Брянської області РФ.

Офіційно ніхто з представників влади чи військового керівництва України цю інформацію не коментував.

За даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 19 листопада підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев. Станом на 02:30 ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що на арсеналі зберігались керовані авіабомби, ракети для ППО та РСЗВ, артилерійські боєприпаси, у тому числі снаряди з Північної Кореї для гармат з КНДР.

Раніше РБК Україна із посиланням на джерело писало про успішне ураження обʼєкта у Брянській області за допомогою ATACMS.

Що відомо про заяву щодо ракет ATACMS

The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".

Речник німецького уряду повідомив, що США проінформували владу Німеччини про рішення надати Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS вглиб Росії. Водночас він наголосив, що Німеччина дотримується свого рішення не надавати Україні ракети великої дальності.

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна має право на використання далекобійної зброї для знищення військових цілей на території РФ.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.