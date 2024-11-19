Президент Володимир Зеленський назвав ракети ATACMS у переліку можливостей далекобійних ударів по Росії, однак не підтвердив удар ATACMS по Брянській області.

Про це він сказав на пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Фредеріксен у відповідь на запитання про далекобійні можливості Україні та інформацію про перший удар по Брянській області РФ ракетами ATACMS, передає кореспондентка Суспільного.

"В України є далекобійні можливості: є далекобійні дрони власного виробництва, є довгий "Нептун", і не один. І тепер у нас є ATACMS. І ми все це використовуватимемо", — сказав Зеленський.

Водночас президент не прокоментував удар ракетами ATACMS по території Росії.

"Без зайвих деталей", — сказав він.

Що відомо про заяву щодо ракет ATACMS

The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".

Речник німецького уряду повідомив, що США проінформували владу Німеччини про рішення надати Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS вглиб Росії. Водночас він наголосив, що Німеччина дотримується свого рішення не надавати Україні ракети великої дальності.

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна має право на використання далекобійної зброї для знищення військових цілей на території РФ.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.

Forbes з посиланням на співрозмовника у Силах оборони повідомило, що в ніч на 19 листопада Сили оборони України вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території Росії. Офіційно ніхто з представників влади чи військового керівництва України цю інформацію не коментував.

За даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 19 листопада підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев. Станом на 02:30 ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.