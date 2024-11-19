Зеленський: Німеччині вже час підтримати рішення про далекобійність

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після заяв очільника Кремля Володимира Путіна про оновлення ядерної стратегії, Німеччині вже теж час підтримати рішення про далекобійність.

Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає кореспондентка Суспільного.

Зеленський наголосив, що наразі триває робота над тим, щоб всі країни підтримали рішення про використання далекобійного озброєння по території РФ.

"Я думаю, після заяв про ядерну зброю, що і Німеччині вже час підтримати відповідні рішення. І тепер, коли є відповідні рішення і не тільки в медіа, а й від відповідних країн, дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, які ми можемо зменшити військовий потенціал РФ, де він не знаходився", — сказав президент України.

Сьогодні, 19 листопада Путін підписав оновлену "ядерну доктрину" Росії. Зокрема вона передбачає, що підставою для завдання ядерного удару може стати "агресія проти РФ та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави", а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Крім цього, у документі зазначається, що "основи держполітики Росії в галузі ядерного стримування можуть уточнюватись залежно від зовнішніх та внутрішніх факторів".

Що відомо про заяву щодо ракет ATACMS

The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".

Речник німецького уряду повідомив, що США проінформували владу Німеччини про рішення надати Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS вглиб Росії. Водночас він наголосив, що Німеччина дотримується свого рішення не надавати Україні ракети великої дальності.

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна має право на використання далекобійної зброї для знищення військових цілей на території РФ.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.

Forbes з посиланням на співрозмовника у Силах оборони повідомило, що в ніч на 19 листопада Сили оборони України вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території Росії. Офіційно ніхто з представників влади чи військового керівництва України цю інформацію не коментував.

За даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 19 листопада підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев. Станом на 02:30 ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.