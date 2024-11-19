Зеленський: зменшення мобілізаційного віку не буде

Президент Володимир Зеленський, представляючи план стійкості України у Верховній раді, повідомив, що держава не готує зниження мобілізаційного віку.

Про це із сесійної зали повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Наша держава не готує зниження мобілізаційного віку", — цитує нардеп Зеленського.

"Міноборони України та військового командування повинні представити нашому суспільству нову систему контрактів про службу у Збройних силах України громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть проявити себе найкращим чином у захисті України. І ці контракти матимуть відчутну дуже конкретну мотиваційну складову. І не потрібно жодних спекуляцій. Наша держава не готує зниження мобілізаційного віку. На основі нових контрактних підходів ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою завдяки контрактам, а не тільки мобілізації", — сказав Зеленський.

Раніше Зеленський в ефірі телемарафону в інтерв'ю, яке вийшло 18 жовтня, наголошував, що в української влади немає планів мобілізувати до Збройних сил з 18 років. Міжнародні партнери хотіли б зниження мобілізаційного віку, але в Україні не бачать причин для таких змін і вважають їх наразі небезпечними.

Раніше радник голови Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що представники Демократичної та Республіканської партій США тиснуть на президента Володимира Зеленського в питанні мобілізації військовозобов'язаних з 18 років.

Це прокоментував міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, мобілізація в Україні триває чітко відповідно до закону, який ухвалила Верховна рада. Київ інколи обговорює мобілізацію з партнерами, бо ті хочуть зрозуміти, чому в Україні не мобілізують чоловіків 18-25 років.

У вівторок, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський у Верховній раді представив внутрішній план стійкості України.

Він складається з 10 пунктів.

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Про мобілізацію віком до 25 років

Під час дії воєнного стану, коли призов на строкову військову службу не здійснюється, мобілізувати можна лише людину, яка за статусом є військовозобовʼязаною.

Згідно із законодавством, призовником чоловік стає, коли він визнаний придатним до строкової служби, але ще не проходив її (або військову кафедру). У призовника є посвідчення про приписку до призовної дільниці – так зване приписне. Саме призовників зараз не мобілізують.

Військовозобов'язаним чоловік стає після строкової служби або військової кафедри, або ж коли йому виповнюється 25 років. Навіть люди, що не мають військово-облікової спеціальності, у 25 перестають обліковуватись як призовники та стають на облік військовозобов'язаних. У військовозобов'язаного є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

9 жовтня Верховна рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт 11379-д і таким чином заборонила мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років.

Що відомо про закон про мобілізацію

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законної сили документ набув 18 травня 2024 року.

18 травня з набуттям чинності оновленого законопроєкту про мобілізацію запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

З 18 травня по 16 липня 2024 року — тобто вчасно, згідно з новим законом про мобілізацію, — 4 690 496 військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані.

26 липня в "Резерві+" зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.