"Спочатку потрібен справедливий мир": Зеленський про вибори в Україні

Конституція та закон України не передбачають проведення виборів під час війни. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім відбудуться справедливі вибори.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Верховній Раді під час представлення внутрішнього Плану стійкості України.

"Конституція України та закон не дозволять проводити вибори у воєнний час. І ніхто у світі не вимагав і не вимагає цього від України. Але у нас є деякі люди, які, може зголодніли до цього настільки, що хочуть боротися всередині нашої держави більше, ніж заради нашої держави. Хочуть політичних суперечок в окопах, як в телестудіях. Це згубно для України. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори", — сказав він.

Згідно з Конституцією України, наступні президентські вибори в Україні мали б відбутися у кінці березня 2024 року. Але оскільки в країні діє воєнний стан, вибори законно відтерміновуються.

У серпні 2023-го тодішній секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявляв, що вибори відбудуться одразу після завершення воєнного стану.

У лютому 2024-го Зеленський заявляв, що виграв би на президентських виборах, якби вони відбулися вчасно.

Нещодавно обговорювалася тема виборів у зв'язку з заявою брата спікера ВРУ, Миколи Стефанчука. Вийшла стаття польського журналіста Марчіна Вирвала у виданні Wiadomości w Onet. Там наводиться нібито цитата Стефанчука, що в Україні за 6-9 місяців відбудуться вибори президента. Сам Стефанчук спростував, що таке говорив і взагалі давав це інтерв'ю.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президентські вибори в Україні відбудуться одразу після закінчення війни.