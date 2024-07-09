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"Патріоти за Європу": партії Ле Пен та Орбана об'єдналися у Європарламенті
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"Патріоти за Європу": партії Ле Пен та Орбана об'єдналися у Європарламенті

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Марін Ле Пен та Жордан Барделла
Лідерка французького ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен (ліворуч) та Жордан Барделла (праворуч) у Парижі, Франція, 2 червня 2024 року. AP/Thomas Padilla

Лідер французького ультраправого "Національного об’єднання" Джордан Барделла очолить нову праву групу в Європейському парламенті "Патріоти за Європу", яку ініціював угорський премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це повідомляє французька газета Le Figaro.

За інформацією видання, це третій за величиною блок у Європарламенті, який включає 80 депутатів. Це обʼєднання включає євродепутатів з 12 країн, які представляють ультраправі партії від своїх держав. Серед них і французи з "Національного обʼєднання" Марін Ле Пен, угорська права націонал-консервативна партія "Фідес" Віктора Орбана, австрійська ультраправа "Партія свободи", нідерландська ультраправа Партія за свободу Герта, грецький "Голос розуму", іспанська права партія Vox, бельгійський "Фламандський інтерес" та інші. Її учасники зустрілися в Брюсселі за для формалізації статуту цієї групи.

Ліга Італії на чолі з Маттео Сальвіні також висловила інтерес до нового руху, але не підтвердила свою участь.

Націоналістичний і проросійський лідер Віктор Орбан оголосив про намір створити парламентську групу ЄС під назвою "Патріоти Європи", ще 30 червня, пише The Guardian. Він залучив достатню кількість партій, щоб домогтися визнання у Європарламенті.

Це обʼєднання виступає проти військової допомоги України. Також вони виступають за консервативні сімейні цінності та ведуть сувору політику проти іммігрантів у ЄС.

Дострокові парламентські вибори у Франції 2024

Після провалу на парламентських виборах до Європарламенту президент Франції Еммануель Макрон 9 червня розпустив Національні збори (французький парламент) та призначив дострокові парламентські вибори в країні.

Перший тур відбувся 30 червня. За його результатами, лідирувала ультраправа партія "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен, яка отримала понад 33% голосів. На другому місці був блок лівих партій "Новий народний фронт" — близько 29%. Далі — партія чинного президента Макрона, яка набирала тоді 21,5% голосів.

За тиждень, 7 липня, відбувся другий тур. За інформацією Міністерства внутрішніх справ Франції, згідно з результатами голосування місця в парламенті розподілені наступним чином:

Партія "Новий народний фронт" отримала 182 місця. Коаліція Макрона "Разом!" — 168 місць і в ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен — 143 місця. Ще 73 крісла в парламенті отримають "зелені", комуністи та безпартійні нардепи.

Нині перед Національними зборами Франції стоїть головна задача — сформувати новий парламент в країні, об’єднавшись коаліції із партій, які будуть ухвалювати нові закони Франції та формувати політику щодо України.

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