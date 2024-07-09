"Патріоти за Європу": партії Ле Пен та Орбана об'єдналися у Європарламенті

Лідер французького ультраправого "Національного об’єднання" Джордан Барделла очолить нову праву групу в Європейському парламенті "Патріоти за Європу", яку ініціював угорський премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це повідомляє французька газета Le Figaro.

За інформацією видання, це третій за величиною блок у Європарламенті, який включає 80 депутатів. Це обʼєднання включає євродепутатів з 12 країн, які представляють ультраправі партії від своїх держав. Серед них і французи з "Національного обʼєднання" Марін Ле Пен, угорська права націонал-консервативна партія "Фідес" Віктора Орбана, австрійська ультраправа "Партія свободи", нідерландська ультраправа Партія за свободу Герта, грецький "Голос розуму", іспанська права партія Vox, бельгійський "Фламандський інтерес" та інші. Її учасники зустрілися в Брюсселі за для формалізації статуту цієї групи.

Ліга Італії на чолі з Маттео Сальвіні також висловила інтерес до нового руху, але не підтвердила свою участь.

Націоналістичний і проросійський лідер Віктор Орбан оголосив про намір створити парламентську групу ЄС під назвою "Патріоти Європи", ще 30 червня, пише The Guardian. Він залучив достатню кількість партій, щоб домогтися визнання у Європарламенті.

Це обʼєднання виступає проти військової допомоги України. Також вони виступають за консервативні сімейні цінності та ведуть сувору політику проти іммігрантів у ЄС.