"Патріоти за Європу": партії Ле Пен та Орбана об'єдналися у Європарламенті

Лідер французького ультраправого "Національного об’єднання" Джордан Барделла очолить нову праву групу в Європейському парламенті "Патріоти за Європу", яку ініціював угорський премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Про це повідомляє французька газета Le Figaro.
За інформацією видання, це третій за величиною блок у Європарламенті, який включає 80 депутатів. Це обʼєднання включає євродепутатів з 12 країн, які представляють ультраправі партії від своїх держав. Серед них і французи з "Національного обʼєднання" Марін Ле Пен, угорська права націонал-консервативна партія "Фідес" Віктора Орбана, австрійська ультраправа "Партія свободи", нідерландська ультраправа Партія за свободу Герта, грецький "Голос розуму", іспанська права партія Vox, бельгійський "Фламандський інтерес" та інші. Її учасники зустрілися в Брюсселі за для формалізації статуту цієї групи.
Ліга Італії на чолі з Маттео Сальвіні також висловила інтерес до нового руху, але не підтвердила свою участь.
Націоналістичний і проросійський лідер Віктор Орбан оголосив про намір створити парламентську групу ЄС під назвою "Патріоти Європи", ще 30 червня, пише The Guardian. Він залучив достатню кількість партій, щоб домогтися визнання у Європарламенті.
Це обʼєднання виступає проти військової допомоги України. Також вони виступають за консервативні сімейні цінності та ведуть сувору політику проти іммігрантів у ЄС.
Дострокові парламентські вибори у Франції 2024
Після провалу на парламентських виборах до Європарламенту президент Франції Еммануель Макрон 9 червня розпустив Національні збори (французький парламент) та призначив дострокові парламентські вибори в країні.
Перший тур відбувся 30 червня. За його результатами, лідирувала ультраправа партія "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен, яка отримала понад 33% голосів. На другому місці був блок лівих партій "Новий народний фронт" — близько 29%. Далі — партія чинного президента Макрона, яка набирала тоді 21,5% голосів.
За тиждень, 7 липня, відбувся другий тур. За інформацією Міністерства внутрішніх справ Франції, згідно з результатами голосування місця в парламенті розподілені наступним чином:
Партія "Новий народний фронт" отримала 182 місця. Коаліція Макрона "Разом!" — 168 місць і в ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен — 143 місця. Ще 73 крісла в парламенті отримають "зелені", комуністи та безпартійні нардепи.
Нині перед Національними зборами Франції стоїть головна задача — сформувати новий парламент в країні, об’єднавшись коаліції із партій, які будуть ухвалювати нові закони Франції та формувати політику щодо України.