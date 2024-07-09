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Шмигаль анонсував покращення ситуації в енергетиці
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Шмигаль анонсував покращення ситуації в енергетиці

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Відключень світла у двадцятих числах липня стане менше. На деяких об'єктах генерації завершаться ремонтні роботи — це збільшить потужність в енергосистемі.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації в енергетиці. Відключення будуть не такими тривалими",— наголосив український прем'єр.

За його словами, уряд розробив та вже частково запустив комплекс заходів, який стимулюватиме до енергетичної стійкості громадян та бізнес, зокрема пільгові кредити на встановлення систем генерації та накопичення електроенергії для громадян та бізнесу.

Тим часом до Верховної Ради подали законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання. В уряді очікують, що усі ці механізми запрацюють на повну силу не пізніше 25 липня.

Урядові програми на період енергодефіциту

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що в Україні уже розроблені зміни до законів та рішення Кабміну, що передбачають безвідсоткові кредити для громадян та дешеві кредити для бізнесів на енергообладнання. Глава держави додав, що усе це має запрацювати "якнайшвидше".

Окрім того, Зеленський анонсував програми уряду для стабільного мобільного зв'язку на період енергодефіциту.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України Укренерго вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане наприкінці місяця та в серпні.

Радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко зазначав, що зменшення обсягів відключень електрики прогнозують наприкінці липня. Тоді очікують на вихід із ремонтів генеруючого обладнання.

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