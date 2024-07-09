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Укренерго змінило кількість черг відключень на 9 липня
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Укренерго змінило кількість черг відключень на 9 липня

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Графіки відключень 9 липня
Електрична лампочка. Getty Images

Укренерго на вівторок, 9 липня, продовжило застосування двох черг відключення електрики до 16:00. Це означає 8 годин обмежень. Далі з посиленням спеки кількість черг зросте до 3-4.

Про це повідомило НЕК "Укренерго" в соцмережах.

О 10:00 компанія стверджувала, що 2 черги застосовуватимуть до 14:00, отже, дію двох черг подовжили на 2 години. Обсяг обмежень після 16:00 буде уточнюватися.

Раніше 9 липня Укренерго пояснило: споживачі кожної області поділені на 6 черг. Черга — це група споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Якщо застосовується:

  • 1 черга — буде 4 години з 24 без світла;
  • 2 черги — 8 з 24 год;
  • 3 черги — 12 з 24 год;
  • 4 черги — понад 12 годин на добу без електрики.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України Укренерго вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане наприкінці місяця та в серпні.

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