Зеленський анонсував урядові програми для стабільного зв'язку

Президент України Володимир Зеленський 3 липня сказав, що скоро уряд введе нові програми, які допоможуть громадянам на період енергодефіциту мати більш стабільний мобільний зв'язок.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

Зеленський провів наради з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем, міністеркою економіки Юлією Свириденко, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком.

"Уже є чіткі деталі нових рішень для українців — нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного звʼязку. Зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію — створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс", — пояснив президент.

Конкретніше про рішення Кабміну Зеленський пообіцяв розповісти згодом.

Що передувало

Напередодні, 2 липня, Зеленський доручив віцепремʼєр-міністру — міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову на найближчому засіданні Ставки подати аналіз щодо операторів звʼязку. А саме — що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень.

Як розповів у коментарі Суспільному голова підкомітету з кібербезпеки Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Федієнко, в умовах постійних відключень електроенергії в Україні, щоб у користувачів був хоча б голосовий мобільний зв'язок, потрібно, щоб у мобільних операторів був достатній технічний персонал та безперебійне живлення базових станцій мобільного зв'язку.