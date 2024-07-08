Київ закликав всі країни світу та міжнародні організації засудити російські повітряні удари по Україні 8 липня, а також надати додаткові системи протиповітряної оборони, додаткові системи Patriot та боєприпаси.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України.

"Росія цілеспрямовано бʼє по медичних закладах і об'єктах цивільної інфраструктури. Росіяни обстріляли Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ та Краматорськ. Станом на зараз, по всій Україні відомо про щонайменше 27 загиблих і понад 100 поранених людей. Ці цифри можуть ще зрости", — підкресли міністр Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що удар РФ доводить нагальність якнайшвидшого надання Україні додаткових систем ППО та боєприпасів до них, зокрема, ЗРК Patriot.

"Закликаємо всі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній удар, вжити негайних заходів для посилення протиповітряної оборони України та відкинути будь-яке потурання вбивці дітей та мирних громадян", — додав Кулеба.

Україна 8 липня скликала надзвичайне засідання Радбезу ООН після російської масованої атаки.

Масований удар по Україні 8 липня 2024 року

Загалом 8 липня армія РФ спрямувала на Україну понад 40 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню.

Зокрема, в Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій — багатоповерхівку. На 14:00 8 липня відомо про одного загиблого й 12 поранених.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. На 14:00 8 липня є дані, що 10 людей загинули, близько пів сотні — поранено.

За даними на 15:30, у Києві 20 загиблих, 66 постраждалих, 44 з них госпіталізовані.