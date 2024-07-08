НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
МЗС України звернулося до всіх країн і міжнародних організацій після російської атаки 8 липня
МЗСДмитро КулебаОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуВійнаПолітикаСвітПодії

МЗС України звернулося до всіх країн і міжнародних організацій після російської атаки 8 липня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Обстріл Києва 8 липня 2024
Рятувальники розбирають завали в Києві після російського обстрілу 8 липня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

Київ закликав всі країни світу та міжнародні організації засудити російські повітряні удари по Україні 8 липня, а також надати додаткові системи протиповітряної оборони, додаткові системи Patriot та боєприпаси.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України.

"Росія цілеспрямовано бʼє по медичних закладах і об'єктах цивільної інфраструктури. Росіяни обстріляли Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ та Краматорськ. Станом на зараз, по всій Україні відомо про щонайменше 27 загиблих і понад 100 поранених людей. Ці цифри можуть ще зрости", — підкресли міністр Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що удар РФ доводить нагальність якнайшвидшого надання Україні додаткових систем ППО та боєприпасів до них, зокрема, ЗРК Patriot.

"Закликаємо всі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній удар, вжити негайних заходів для посилення протиповітряної оборони України та відкинути будь-яке потурання вбивці дітей та мирних громадян", — додав Кулеба.

Україна 8 липня скликала надзвичайне засідання Радбезу ООН після російської масованої атаки.

Масований удар по Україні 8 липня 2024 року

Загалом 8 липня армія РФ спрямувала на Україну понад 40 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню.

Зокрема, в Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій — багатоповерхівку. На 14:00 8 липня відомо про одного загиблого й 12 поранених.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. На 14:00 8 липня є дані, що 10 людей загинули, близько пів сотні — поранено.

За даними на 15:30, у Києві 20 загиблих, 66 постраждалих, 44 з них госпіталізовані.

Топ дня
Удар по Києву 8 липня: загинули люди, є поранені, пошкоджена будівля Охматдиту
Ракетний удар по Україні 8 липня: кількість загиблих перевищила 40 людей Важливо
Блінкен і Столтенберг
Другий день саміту НАТО у Вашингтоні, РФ вдарила по Херсонщині. 867 день війни. Онлайн
На саміті НАТО очікуються зобов’язання щодо розбудови бойової авіації України
На саміті НАТО очікуються зобов’язання щодо подальшої розбудови бойової авіації України — джерело Ексклюзивно
Міністр оборони США і Генсек НАТО
Саміт НАТО у Вашингтоні. Текстовий онлайн Оновлюється
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у США для участі у саміті НАТО

Вибір редакції
заступник голови Меджлісу Наріман Джелял
"Розголос працює — і доказом цьому є моє звільнення". Інтерв'ю Нарімана Джеляла після полону Ексклюзивно
екіпаж нічних бомберів бригади "Хартія"
"Це як рибалка. Закидаєш міну. Чекаєш". Як працює піхота та роти ударних дронів бригади "Хартія" на Харківщині
Ведуча "Телебачення Торонто" Олександра Гонтар
"Спочатку йде Достоєвський, потім — танк РФ". Гонтар про російську й українську культуру, мову та "Телебачення Торонто"
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
Дізнайтесь більше
Голова МЗС Чехії
Чехія викликала російського посла через атаку на Охматдит
Посли на місці удару по "Охматдиту"
33 дипмісії побували на місці удару по "Охматдиту" — МЗС
Глава МЗС Молдови не виключає нових висилок дипломатів РФ із Кишинева
Глава МЗС Молдови не виключає нових висилок дипломатів РФ із Кишинева
Дмитро Кулеба
Новий глава британського МЗС відвідає Україну — Кулеба
На початок