Україна скликає позачерговий Радбез ООН

Україна скликає надзвичайне засідання Ради безпеки ООН після атаки Росії 8 липня, коли зокрема вдарили по "Охматдиту" та медзакладу у Дніпровському районі Києва.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Україна зараз ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН у зв'язку з російськими ударами по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею", — сказав Зеленський під час виступу.

Київ скликає Радбез в місця головування Росії в Раді Безпеки ООН. Раніше постпред Росії при ООН Василь Небензя сказав, що питання України у планах на липень нема.

Глава держави додав, що Росія вже поширює неправдиві оголошення про обстріл 8 липня й стверджує, що руйнування в "Охматдиті" сталися через українську протиповітряну оборону.

Нагадаємо, 8 липня Зеленський перебуває з офіційним візитом у Варшаві, де підписав безпекову угоду з Польщею та зустрічається з прем'єром Туском і президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Атака на Київ 8 липня 2024 року

Зранку 8 липня на Київщині та в Києві працювали сили ППО через ракетну атаку РФ. Уламки впали в семи районах столиці. Є загиблі та постраждалі. Постраждала київська дитяча лікарня "Охматдит", зруйновані деякі будівлі медзакладу. За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, пошкоджені реанімаційні, операційні та онкологічне відділення. Він розповів, що влучання було в токсикологічний корпус, де діти отримували діаліз.

Пізніше під час повторної атаки на столицю уламки влучили у медичний заклад у Дніпровському районі лівого берега. Є загиблі і поранені.

Також у Києві через обстріл РФ повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції.

У Києві розгортають штаби допомоги для постраждалих від обстрілу.

За даними на 15:20, у Києві 17 загиблих, 66 постраждалих, 44 з них госпіталізовані.

Масований удар по Україні 8 липня 2024 року

Загалом 8 липня армія РФ спрямувала на Україну понад 40 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню.

Зокрема, в Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій — багатоповерхівку. На 14.00 8 липня відомо про одного загиблого й 12 поранених.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. На 14.00 8 липня є дані, що 10 людей загинули, близько пів сотні — поранено.

Що відомо про намагання виключити РФ з Радбезу ООН

Росія — одна з п'яти постійних членкинь Радбезу, разом зі США, Великою Британією, Францією та Китаєм. Це ті країни, які мають право вето. РФ застосовує його завжди на голосуваннях щодо України.

Голова Європейської ради Шарль Мішель у виступі на Генеральній асамблеї ООН у вересні запропонував призупинити членство Росії в цьому органі. За його словами, взагалі Рада безпеки потребує реформування, бо один з її постійних членів зловживає правом вето.

Сполучені Штати Америки виступили з пропозицією реформувати Раду безпеки ООН, зокрема в питанні використання її членами права вето.

За словами постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд, після реформування постійні члени Радбезу члени повинні будуть пояснювати вето Генеральній асамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огризко зазначив, що Раду безпеки ООН реформувати неможливо, адже Росія може накласти вето і на саму спробу реформування.

Американські політики Стів Коен і Джон Вілсон внесли до Конгресу резолюцію із закликом до президента США Джо Байдена добиватися того, щоб РФ виключили з Ради безпеки ООН у зв'язку з розв'язаною проти України війною.

У відповідь на резолюцію речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США не бачать можливості припинення членства Росії в Радбезі ООН і якби такий спосіб існував, Вашингтон ним би скористався.