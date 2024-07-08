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Українська ППО знищила 30 із 38 ракет, якими РФ атакувала Україну вранці 8 липня — Повітряні сили
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Українська ППО знищила 30 із 38 ракет, якими РФ атакувала Україну вранці 8 липня — Повітряні сили

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Київ, ракетний удар
Наслідки удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року. REUTERS/Gleb Garanich

За попередніми даними, 8 липня, Росія близько 10:00 ранку випустила по Україні 38 ракет різних типів, з яких українська ППО знищила 30.

Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його словами, йдеться про:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 4 балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 1 крилату ракету 3М22 "Циркон";
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 14 крилатих ракет "Калібр";
  • 2 крилаті ракети Х-22;
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 російських ракет:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 11 крилатих ракет Х-101;
  • 12 крилатих ракет "Калібр";
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Олещук поспівчував рідним загиблих і травмованих внаслідок цього удару й наголосив, що світ має "жорстко відреагувати на цей злочин".

"І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця", — додав він.

Масований ракетний удар по Україні 8 липня

8 липня близько 10:00 ранку Росія розпочала масовану ракетну атаку на Україну. Станом на 11:00 внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Є загиблі та постраждалі. Також було влучання у будівлю столичної дитячої лікарні "Охматдит".

Також вибухи пролунали в Дніпрі, Камʼянському та Кривому Розі. Зокрема у Кривому Розі попередньо, десятеро людей загинули, ще понад 30 — поранені, з них десять людей перебувають у тяжкому стані, повідомив керівник ради оборони міста Вілкул. Під час російської атаки влучили, зокрема, по адміністративній будівлі промислового підприємства, триває ліквідація наслідків.

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