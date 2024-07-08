Уранці 8 липня російські війська завдали ракетних ударів по Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Покровську та низці інших міст України. Внаслідок атаки загинули понад 40 людей, понад сто дістали травми, пошкоджена цивільна інфраструктура, у тому числі столична дитяча лікарня "Охматдит". У зв’язку з атакою Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН.

На ранок 9 липня стало відомо, що пошуково-рятувальні роботи в "Охматдиті" завершені. Загальна кількість загиблих внаслідок атаки зросла.

Що передувало атаці

У ніч проти 8 липня РФ здіймала у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які застосовуються для завдання ударів по території України за допомогою крилатих ракет. Вранці Повітряні сили ЗСУ відзвітували про знищення трьох крилатих ракет Х-101. Водночас о 7:19 стало відомо про зліт ще 5 бортів Ту-95МС.

Після дев’ятої ранку Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, а згодом — про рух ракет в напрямку Миколаївщини, Кропивницького, Чернігівщини. Повітряну тривогу у Києві та низці областей оголосили о 9:52. О 10:06 стало відомо про зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Київ: РФ вдарила по "Охматдиту", є загиблі

У Києві перші звуки вибухів пролунали близько 10:15. Обласна військова адміністрація повідомляла, що на Київщині працює протиповітряна оборона. Згодом у столиці було чутно ще низку вибухів у кількох районах міста.

Російські ракети влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу, заявив міський голова Віталій Кличко. Кореспонденти Суспільного повідомили, що в результаті удару пошкоджена дитяча лікарня "Охматдит".

Пацієнтів лікарні евакуюють в комунальні лікарні міста, поінформував Кличко.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під завалами лікарні перебувають люди.

"Лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди", — написав він у Telegram.

За попередніми даними слідчих СБУ, для удару по "Охматдиту" російські війська застосували стратегічну крилату ракету Х-101. 9 липня Служба безпеки України надала нові докази того, що РФ завдала удару ракетою саме цього типу — про це свідчить знайдений на місці уламок двигуна, уламок механізму розкриття крил ракети, уламок блоку постановки завад, обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку, уламки кожуха двигуна із відображенням інвентарного та серійного номерів.

Доказами є й характер руйнувань, траєкторія польоту, а також пропорції, форма та розміри зафіксованої на кадрах удару по лікарні ракети, додали в СБУ. Окрім того, експерти спецслужби переконані в тому, що ця атака була цілеспрямованою.

Вранці 9 липня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що пошуково-аварійні роботи на території "Охматдиту" завершені.

"Внаслідок атаки РФ на цій локації 2 осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей", — написав він у Telegram.

Уламки ракет впали й поблизу станції метро Лук’янівська у Шевченківському районі столиці. Удари пошкодили вестибюль станції, житлові будинки, ринок й магазини, розташовані поруч.

Наслідки російської ракетної атаки по Києву, 8 липня 2024 року. Cуспільне/Ярослав Прищепа

Через російський ракетний удар пошкоджені магазини. Cуспільне/Ярослав Прищепа

Окрім того, ракетний удар пошкодив бізнес-центр "Доміно" в Солом’янському районі, зруйнувавши частину поверхів та спричнивши пожежу — згодом стало відомо, що там загинули семеро людей. В Голосіївському уламки ракети впали біля житлового будинку, частково зруйнувавши 5-поверхівку, пошкодивши дошкільний навчальний заклад і гаражі.

В Дніпровському районі уламки ракети зайнялися в житловій забудові. Також в Дарницькому районі пошкоджений приватний будинок, ще один будинок зайнявся в Деснянському районі столиці.

Рятувальники працюють на місці падіння уламків російської ракети в Голосіївському районі Києва. Cуспільне/Дарина Коломієць

Віталій Кличко також повідомив, що у Києві сталося влучання в житловий будинок у Шевченківському районі. Внаслідок удару пошкоджені під'їзди, один зруйнований. Мешканців будинку евакуювали. За даними від ДСНС на середину дня 9 липня, загалом там загинули 12 людей.

Через ранкову атаку у Києві повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК у Голосіївському та Шевченківському районах, повідомили у компанії. Також пошкоджені електромережі.

Близько 13:05 8 липня кореспонденти Суспільного повідомили про повторні звуки вибухів у Києві. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Невдовзі уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що РФ завдала удару по ще одному медзакладу столиці.

"Повторна російська атака на Київ. І знову – медичний заклад. Установа, де народжується життя, – пологовий будинок. Нині відомо про чотирьох загиблих і трьох травмованих", — написав він у Telegram.

Згодом омбудсман повідомив, що кількість загиблих зросла до дев’яти.

У Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва столична влада розгорнула штаби допомоги постраждалим внаслідок ранкового удару. Тут вони можуть написати заяви на одноразову матеріальну допомогу та отримати консультацію про подальші кроки.

На тлі атаки рух поїздів "червоної" гілки метро обмежували — він здійснювався від станції "Академмістечко" до "Арсенальної".

Об 11:25 9 липня керівник МВС Ігор Клименко повідомив, що загалом жертвами російської атаки стали 29 мешканців столиці, в тому числі 4 дитини. Ще 117 людей дістали травми, серед них — 10 дітей.

Об 11:37 Віталій Кличко повідомив, що з-під завалів житлового будинку на Сирці дістали тіла ще двох жінок. Невдовзі стало відомо про тіло ще однієї жінки, яке вдалося деблокувати. Відтак кількість жертв там сягнула 11 людей.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що на 17:00 9 липня відомо вже про 33 загиблих у столиці. Раніше він повідомляв про 117 поранених внаслідок російської ракетної атаки.

Дніпро: під ударом станція техобслуговування, є загиблий і травмовані

У Дніпрі перші вибухи пролунали близько 10:42. В обласному центрі через атаку пошкоджений житловий будинок, повідомили кореспонденти Суспільного. У місті частково призупиняли рух громадського транспорту.

Через удар по Дніпру також пошкоджено СТО, повідомив міський голова Борис Філатов. Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про одного загиблого та 12 травмованих, п’ятьох з них шпиталізували.

9 липня у пресслужбі міськради Дніпра повідомили, що внаслідок атаки травми дістали 18 людей, п’ятеро з них шпиталізовані. Одна людина перебуває у тяжкому стані.

Кривий Ріг: понад 40 поранених

У Кривому Розі перші вибухи у місті пролунали близько 9:54. Через удар РФ загинули щонайменше 10 людей, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Декілька влучань. У тому числі — по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи", — написав він.

9 липня в Кривому Розі оголосять днем жалоби, повідомив Вілкул.

Вдень 9 липня Дніпропетровська обласна прокуратура заявила, що кількість поранених у Кривому Розі сягнула 42 людей. Пошукова операція в місті завершена.

На Донеччині щонайменше троє загиблих

Вранці 8 липня під ударами російських ракет опинились і міста Донеччини, зокрема Краматорськ та Слов'янськ. За даними начальника Краматорської МВА Олександра Гончаренка, попередньо через удар по місту постраждалих немає.

Водночас через удар по Покровську Донецької області загинули троє людей, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. За його інформацією, РФ влучила по одному з підприємств міста.

"Наразі є інформація про влучання у підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків", — повідомив він.

В результаті атак загинули та травмувалися десятки людей

Вдень 8 липня президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції у Варшаві з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском повідомив, що загалом через російські атаки загинули 27 людей.

"Більше ніж сто людей поранені на теперішній час. Станом на цей час відомо про 27 людей, вбитих цим ударом", — заявив він.

Згодом у МВС уточнили, що станом на 15:00 відомо вже про 31 загиблого та 125 травмованих.

Із урахуванням оновлених даних на 17:00 дня 9 липня від ДСНС, МВС, КМВА та інших офіційних органів і установ, загалом жертвами російських ракетних ударів 8 липня стали 47 людей.

Володимир Зеленський також раніше повідомив, що під час ранкової атаки РФ застосувала понад 40 ракет.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що під час ранкової атаки Силам оборони вдалося збити 30 ракет, випущених РФ. Серед них:

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал";

3 балістичні ракети "Іскандер-М";

11 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет "Калібр";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу в Польщі про те, що після російського ракетного удару Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН.

Новина доповнюється