Політики та диппредставники Європейського Союзу і Сполучених Штатів прокоментували наслідки масованого російського удару 8 липня по Україні, зокрема, по столичній дитячій лікарні "Охматдит".

Посолка США в Україні Бріджит Брінк назвала цю атаку "бездушною агресією".

"У той час, як лідери Альянсу збираються відзначити 75-ту річницю, Росія запустила 40 ракет по Україні. Ця бездушна агресія — повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку. Ось чому цього тижня вони візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України", — наголосила Брінк у соцмережі X.

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер наголосив, що саме так виглядає "готовність Росії до мирних переговорів".

"Сьогодні вранці Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, в тому числі по Києву. Руйнувань зазнала і дитяча лікарня "Охматдит". Багато жертв у Києві, є загиблі, поранені. Це війна проти цивільного населення. Так виглядає готовність Росії до переговорів і її бажання миру", – зазначив Єгер.

Міністерка закордонних справ Латвії Барба Браже заявила, що "кремлівський м'ясник", маючи на увазі Володимира Путіна, вбиває заради свого задоволення.

"М'ясник у Кремлі нападає на дітей, матерів, лікарів, вчителів. Військовий злочинець, звинувачений Міжнародним кримінальним судом, вбиває невинних заради свого задоволення", — написала Браже у соцмережі Х.

Вона також підкреслила, що кожен, хто підтримує або сприяє цим злочинам, також несе відповідальність.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс заявив, що "російський терор не має меж".

"Тепер боягузливий напад на дитячу лікарню. Тепер, коли я щойно повернувся з Києва, бачити це ще боляче. Це зміцнює мою мотивацію швидко доставити запчастини Patriot і F16. І продовжувати з партнерами робити більше по протиповітряній обороні!", — написав він.

Глава чеської дипломатії Ян Ліпавський наголосив, що поки "корисні ідіоти" марять про мир з Путіним, він посилає ракети на дитячу лікарню.

"Я їду до Вашингтона на саміт НАТО, де буду просувати довгострокову стратегію стримування Росії", — йдеться у його дописі.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що так Путін "вітає саміт НАТО" бомбардуванням дитячої лікарні

"Наче потрібні якісь роз’яснення, чому Україна має мати всіляку підтримку зараз, а реальні гарантії безпеки в майбутньому", — написав у соцмережі Х очільник литовського МЗС.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем замислився над питанням в аргументації світової допомоги Україні.

"Якщо вам потрібен ще один аргумент, чому потрібно допомогти Україні, щоб вона перемогла Росію, то ось він. І ми допоможемо Україні, я вас запевняю", — сказав він.

Новий прем'єр Великої Британії Кір Стармер також запевнив у подальшій підтримці України.

"Напади на невинних дітей. Найбільш розпусні вчинки. Ми разом з Україною проти російської агресії – наша підтримка не послабиться", — написав він у соцмережі Х.

Масований ракетний удар по Україні 8 липня

8 липня близько 10:00 ранку Росія розпочала масовану ракетну атаку на Україну. Станом на 11:00 внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Є загиблі та постраждалі. Також було влучання у будівлю столичної дитячої лікарні "Охматдит".

Також вибухи пролунали в Дніпрі, Камʼянському та Кривому Розі. Зокрема у Кривому Розі попередньо, десятеро людей загинули, ще понад 30 — поранені, з них десять людей перебувають у тяжкому стані, повідомив керівник ради оборони міста Вілкул. Під час російської атаки влучили, зокрема, по адміністративній будівлі промислового підприємства, триває ліквідація наслідків.