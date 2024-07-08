НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Так виглядає готовність РФ до переговорів": як у світі коментують масовану російську ракетну атаку по Україні 8 липня
ОбстрілиУКРАЇНАЄССШАВторгнення Росії в УкраїнуПодіїЖиттяСвітПолітика

"Так виглядає готовність РФ до переговорів": як у світі коментують масовану російську ракетну атаку по Україні 8 липня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Наслідки удару РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року
Наслідки удару РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року. НДСЛ Охматдит/Facebook

Політики та диппредставники Європейського Союзу і Сполучених Штатів прокоментували наслідки масованого російського удару 8 липня по Україні, зокрема, по столичній дитячій лікарні "Охматдит".

Посолка США в Україні Бріджит Брінк назвала цю атаку "бездушною агресією".

"У той час, як лідери Альянсу збираються відзначити 75-ту річницю, Росія запустила 40 ракет по Україні. Ця бездушна агресія — повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку. Ось чому цього тижня вони візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України", — наголосила Брінк у соцмережі X.

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер наголосив, що саме так виглядає "готовність Росії до мирних переговорів".

"Сьогодні вранці Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, в тому числі по Києву. Руйнувань зазнала і дитяча лікарня "Охматдит". Багато жертв у Києві, є загиблі, поранені. Це війна проти цивільного населення. Так виглядає готовність Росії до переговорів і її бажання миру", – зазначив Єгер.

Міністерка закордонних справ Латвії Барба Браже заявила, що "кремлівський м'ясник", маючи на увазі Володимира Путіна, вбиває заради свого задоволення.

"М'ясник у Кремлі нападає на дітей, матерів, лікарів, вчителів. Військовий злочинець, звинувачений Міжнародним кримінальним судом, вбиває невинних заради свого задоволення", — написала Браже у соцмережі Х.

Вона також підкреслила, що кожен, хто підтримує або сприяє цим злочинам, також несе відповідальність.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс заявив, що "російський терор не має меж".

"Тепер боягузливий напад на дитячу лікарню. Тепер, коли я щойно повернувся з Києва, бачити це ще боляче. Це зміцнює мою мотивацію швидко доставити запчастини Patriot і F16. І продовжувати з партнерами робити більше по протиповітряній обороні!", — написав він.

Глава чеської дипломатії Ян Ліпавський наголосив, що поки "корисні ідіоти" марять про мир з Путіним, він посилає ракети на дитячу лікарню.

"Я їду до Вашингтона на саміт НАТО, де буду просувати довгострокову стратегію стримування Росії", — йдеться у його дописі.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що так Путін "вітає саміт НАТО" бомбардуванням дитячої лікарні

"Наче потрібні якісь роз’яснення, чому Україна має мати всіляку підтримку зараз, а реальні гарантії безпеки в майбутньому", — написав у соцмережі Х очільник литовського МЗС.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем замислився над питанням в аргументації світової допомоги Україні.

"Якщо вам потрібен ще один аргумент, чому потрібно допомогти Україні, щоб вона перемогла Росію, то ось він. І ми допоможемо Україні, я вас запевняю", — сказав він.

Новий прем'єр Великої Британії Кір Стармер також запевнив у подальшій підтримці України.

"Напади на невинних дітей. Найбільш розпусні вчинки. Ми разом з Україною проти російської агресії – наша підтримка не послабиться", — написав він у соцмережі Х.

Масований ракетний удар по Україні 8 липня

8 липня близько 10:00 ранку Росія розпочала масовану ракетну атаку на Україну. Станом на 11:00 внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Є загиблі та постраждалі. Також було влучання у будівлю столичної дитячої лікарні "Охматдит".

Також вибухи пролунали в Дніпрі, Камʼянському та Кривому Розі. Зокрема у Кривому Розі попередньо, десятеро людей загинули, ще понад 30 — поранені, з них десять людей перебувають у тяжкому стані, повідомив керівник ради оборони міста Вілкул. Під час російської атаки влучили, зокрема, по адміністративній будівлі промислового підприємства, триває ліквідація наслідків.

Топ дня
Удар по Києву 8 липня: загинули люди, є поранені, пошкоджена будівля Охматдиту
Ракетний удар по Україні 8 липня: кількість загиблих перевищила 40 людей Важливо
Блінкен і Столтенберг
Другий день саміту НАТО у Вашингтоні, РФ вдарила по Херсонщині. 867 день війни. Онлайн
На саміті НАТО очікуються зобов’язання щодо розбудови бойової авіації України
На саміті НАТО очікуються зобов’язання щодо подальшої розбудови бойової авіації України — джерело Ексклюзивно
Міністр оборони США і Генсек НАТО
Саміт НАТО у Вашингтоні. Текстовий онлайн Оновлюється
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у США для участі у саміті НАТО

Вибір редакції
заступник голови Меджлісу Наріман Джелял
"Розголос працює — і доказом цьому є моє звільнення". Інтерв'ю Нарімана Джеляла після полону Ексклюзивно
екіпаж нічних бомберів бригади "Хартія"
"Це як рибалка. Закидаєш міну. Чекаєш". Як працює піхота та роти ударних дронів бригади "Хартія" на Харківщині
Ведуча "Телебачення Торонто" Олександра Гонтар
"Спочатку йде Достоєвський, потім — танк РФ". Гонтар про російську й українську культуру, мову та "Телебачення Торонто"
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
Дізнайтесь більше
Роберт Фіцо говорить зі Шмигалем телефоном
Ще одна країна готова прийняти пацієнтів "Охматдиту" — Шмигаль
відключення світла 10 липня
В Україні 10 липня протягом всієї доби діятимуть графіки відключень світла
Україна закликала МАГАТЕ скликати екстрене засідання через атаку РФ на "Охматдит"
Україна закликала МАГАТЕ скликати екстрене засідання через атаку РФ на "Охматдит"
Директор "Охматдиту" Жовнір на Радбезі ООН
"Це не просто воєнний злочин. Це поза межами людяності" — директор "Охматдиту" виступив у Радбезі ООН
На початок