8 липня — 865 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- У Варшаві президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском та обговорив продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО.
- Близько 10 ранку Росія розпочала масовану ракетну атаку на Україну. Станом на 11:00 внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Попередньо відомо про 15 загиблих та 37 постраждалих. Уламками ракети пошкоджено будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Також зруйновано під'їзд житлового будинку у Шевченківському районі Києва.
- Близько 13 години Росія повторно вдарила по Києву. Внаслідок повторного обстрілу з боку РФ пошкоджено медцентр в Дніпровському районі, загинули щонайменше семеро.
- Внаслідок ранкової атаки РФ по Україні загинуло понад 30 людей. Зокрема, 10 загиблих, 31 поранений через масовану ракетну атаку по місту Кривий Ріг.
- Новий міністр оборони Великої Британії під час візиту до Одеси оголосив пакет допомоги Україні.
У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Армія РФ обстріляла місто Вільнянськ на Запоріжжі
Сьогодні, 8 липня, близько 21:12 армія РФ обстріляла місто Вільнянськ Запорізької області. Попередньо, поранених та загиблих немає.
Про це о 22:06 повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Зазначається, що армія РФ влучила у цивільне підприємство у місті Вільнянськ на Запоріжжі:
"Зайнялася пожежа, є пошкодження. Попередньо, поранених та загиблих немає", — йдеться у повідомленні.
Вибухи у місті Вільнянськ пролунали під час оголошеної повітряної тривоги. За декілька хвилин до російської атаки очільник ЗОВА Іван Федоров повідомив про підвищену небезпеку в регіоні.
У лікарні "Охматдит" під час атаки армії РФ перебував хлопчик з Херсонщини
Під російськими ударами по лікарні "Охматдит" у Києві перебував хлопчик з Херсонщини та його мати Анастасія Доля. Про це у Telegram повідомило "Радіо Свобода".
У дописі йдеться, що дитина перенесла дві операції та дев'ять днів перебувала у комі. Наразі жінка з донькою чекають на порятунок сина.
"Він без апаратів не може жити, дуже багато крові було. Лікар, який нашу дитину оперував, поранений у голову потрапило", — розповіла жінка.
Під завалами зруйнованого корпусу лікарні Охматдит ще можуть залишатися люди — МВС
Максимум двоє людей можуть перебувати під завалами корпусу НДСЛ "Охматдит", зруйнованого російською ракетою.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко на брифінгу біля стін лікарні, який транслювало Суспільне.
За його словами, пошуково-рятувальні роботи на території медзакладу триватимуть цілодобово, до завершення процесу розбирання завалів.
Присутній на брифінгу очільник Держслужби із надзвичайних ситуацій Андрій Даник спростував інформацію, що з-під завалів дістали немовля.
За його словами, тіла немовлят з-під завалів жодного з корпусів Охматдиту не діставали. Він додав, що внаслідок атаки РФ по лікарні постраждали 7 дітей віком від 2,5 до 17 років.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поінформував, що загрози життю поранених дітей немає. Їм надали необхідну медичну допомогу.
Очільник МОЗ додав, що після російської атаки з Охматдиту евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них — перевели до інших лікарень столиці.
Це були найтяжчі пацієнти — онкохворі діти і ті, що перебували на діалізі з корпусу, куди влучила ракета. Поліція забезпечила транспортні коридори на вулицях Києва, аби якнайшвидще доправити дітей до інших лікувальних закладів, додав Ігор Клименко.
Одна із двох загиблих в Охматдиті внаслідок російського обстрілу — лікарка Світлана Лук'янчук. У момент вибуху вона допомагала евакуйовувати в укриття дітей, які проходили гемодіаліз, зазначив очільник МОЗ.
За словами Віктора Ляшка, нині керівники відділень Охматдиту обстежують пошкоджені приміщення, щоб встановити, яке медичне обладнання пошкоджене, та оцінити збитки.
Атака 8 липня коштувала Росії $200-250 млн — Forbes
Росія під час масованого удару 8 липня випустила по Україні 38 ракет різних типів. Вартість випушених ракет — 200-250 млн доларів.
Про це свідчать розрахунки Forbes.
За даними Повітряних сил, Росія випустила 38 ракет різних типів: одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; чотири балістичні ракети "Іскандер-М"; одну крилату ракету 3М22 "Циркон"; 13 крилатих ракет Х-101; 14 крилатих ракет "Калібр"; дві крилаті ракети Х-22; три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
"З огляду на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, Forbes оцінює загальну вартість залпу в межах від 200 млн до 250 млн доларів", — зазначає видання.
Сили ППО знищили 30 ракет — одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; три балістичні ракети "Іскандер-М"; 11 крилатих ракет Х-101; 12 крилатих ракет "Калібр"; три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Вартість збитих ракет видання оцінює у межах від 160 млн до 200 млн доларів.
Дуда на зустрічі із Зеленським говорив про прийняття України в НАТО
Президент Польщі Анджей Дуда виступив за вступ України до НАТО і готовий обстоювати це на саміті 9-11 липня у Вашингтоні.
Про це Канцелярія президента Польщі написала в соцмережі Х.
"Питання прийняття України до НАТО має бути обумовлене лише одним — волею українського народу. Якщо це так — Альянс не повинен вагатися", — наголошує Дуда.
Якщо на саміті НАТО пролунає голос на користь України, то це, "безумовно, буде голос Польщі", запевнив польський президент.
За словами Дуди, початок процесу вступу України до НАТО був би, з одного боку, важливим сигналом для українського суспільства, це підняло б бойовий дух захисників. З іншого боку, це також був би сильний сигнал у бік Росії-агресора, що показало б послідовність політики Альянсу.
За даними ДСНС, кількість загиблих від російської атаки у Києві зросла до 22 людей, ще 72 — отримали поранення.
На Херсонщині поліцейські з-під обстрілів евакуювали трьох жительок Хрещенівки
Поліцейські евакуювали трьох жінок віком від 60 до 70 років з Хрещенівки Бериславського району Херсонської області.
Про це 8 липня у Facebook повідомила поліція Херсонської області.
За інформацією поліції, військові РФ масовано обстрілювали Хрещенівку з артилерії та РСЗВ. В населеному пункті зруйновані будинки та господарські споруди.
Після чергових атак російських військових троє літніх жінок вирішили виїхати з села. Під ударами армії РФ поліцейські евакуювали людей до більш безпечної території, йдеться у дописі.
Українська ППО знищила 30 із 38 ракет, якими РФ атакувала Україну вранці 8 липня — Повітряні сили
За попередніми даними, 8 липня, Росія близько 10:00 ранку випустила по Україні 38 ракет різних типів, з яких українська ППО знищила 30.
Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
За його словами, йдеться про:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 1 крилату ракету 3М22 "Циркон";
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 14 крилатих ракет "Калібр";
- 2 крилаті ракети Х-22;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 російських ракет:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 11 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет "Калібр";
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Олещук поспівчував рідним загиблих і травмованих внаслідок цього удару й наголосив, що світ має "жорстко відреагувати на цей злочин".
"І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця", — додав він.
Україна скликає позачерговий Радбез ООН
Україна скликає надзвичайне засідання Ради безпеки ООН після атаки Росії 8 липня, коли зокрема вдарили по "Охматдиту" та медзакладу у Дніпровському районі Києва.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
"Україна зараз ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН у зв'язку з російськими ударами по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею", — сказав Зеленський під час виступу.
Глава держави сказав, що Росія вже поширює неправдиві оголошення, що руйнування в "Охматдиті" сталися через українську протиповітряну оборону.
Українська армія запровадила 324 стандарти НАТО
Міністерство оборони, Збройні сили та інші складові сектору безпеки і оборони України на початок липня впровадили 324 стандарти НАТО та прийняли 23 нові стандарти у першому півріччі 2024 року.
Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.
За його словами, впровадження стандартів НАТО передбачене Планом пріоритетних дій уряду на 2024 рік. У рамках пакета Цілей партнерства Україна-НАТО до 2025 року повинні бути впроваджені 218 стандартів Альянсу.
"Станом на липень 2024 року Україна прийняла вже 190. Ми виконуємо своє домашнє завдання щодо взаємосумісності з НАТО. Паралельно працюємо над реалізацією спільних середньострокових та довгострокових проєктів", — зазначив урядовець.
У Києві кількість загиблих зросла до 15
"Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Києву зросла до 15. Також станом на 14:00 відомо про 37 постраждали", – повідомили в Офісі генпрокурора.
Оголошено збір допомоги для дитячої лікарні "Охмадит"
Міністерство охорони здоров'я оголосило про збір грошей для дитячої лікарні "Охматдит".
Кличко: У лікарні Охматдит наразі 16 постраждалих
"У лікарні Охматдит наразі 16 постраждалих. Семеро з них — діти. 15 постраждалих госпіталізували", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Києві – відбій повітряної тривоги.
Повторний обстріл з боку РФ: пошкоджено медцентр в Дніпровському районі Києва, 4 загиблих
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"У Дніпровському районі пошкоджена багатоповерхова будівлю медцентру. Попередньо, 4 загиблих, ще 3 травмованих. Часткова руйнація будівні. Триває розбір завалів та пошук людей", – заявив Попко.
ДСНС опублікували фото з місця обстрілу.
У Кривому Розі внаслідок атаки РФ поранено 42 особи
"Кількість поранених внаслідок ракетного удару по м. Кривий Ріг збільшилася до 42. Пошуково-рятувальна операція триває", – повідомляє Офіс генерального прокурора.
Клименко: До Охмадиту приїхала підмога – понад 500 правоохоронців
Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.
"Ми працюємо в змінному режимі, тому що сили покидають одних волонтерів, заходять інші — поліцейські й рятувальники, сили правопорядку. Тому в цю роботу включені всі", — сказав міністр.
Також Ігор Клименко повідомив, що на місце розбору завалів уже заїжджає важка інженерна техніка, яка буде підіймати залізобетонні конструкції для того, щоб розблокувати підвал корпусу лікарні.
Суспільне поспілкувалося з мешканцями пошкодженого будинку у Солом'янському районі Києва
Частина верхніх поверхів – зруйнована.
Кличко: У лікарні Києва померли ще двоє поранених
"Двоє постраждалих від сьогоднішньої атаки ворога чоловіків, які були госпіталізовані, померли в одній з лікарень Києва", – повідомив мер Києва.
У Києві – вже 10 загиблих
"Внаслідок ракетного удару у столиці вже 10 загиблих та 35 постраждалих", – повідомили у КМВА.
Кличко: У будинку у Шевченківському районі зруйновано щонайменше 17 квартир
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Шевченківський район, Сирець, ми бачимо, що є влучання в житловий будинок. Зруйновано приблизно 17 квартир. Рятувальники зараз працюють. Ми чуємо голоси, люди знаходяться під завалами. Ми робимо максимально швидко все аби врятувати цих людей", – наголосив Кличко.
Повітряна тривога знову шириться Україною – 13 областей.
У Дніпрі внаслідок ракетної атаки один загиблий і шестеро постраждалих
У Дніпрі внаслідок ранкової ракетної атаки Росії відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих, один з яких у важкому стані.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У місті загинув чоловік. На цю хвилину відомо про 6 постраждалих. Одна людина у важкому стані. Усі служби працюють на місці вранішньої атаки".
У Повітряних силах розповіли про нову тактику запуску дронів РФ
Про це в ефірі Радіо Свобода заявив представник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.
"Ворог застосовує нові тактичні прийоми: запускає БПЛА без навігації, без сигналу GPS. І вмикається цей сигнал безпосередньо над об’єктом, який ворог планує розвідувати і завдати туди вже удар Іскандером. Таким чином, доводиться теж реагувати на цю ситуацію. Якщо хтось думає, що нічого не робиться – вже проведено чимало розмов і завдання якось вирішити цю проблему поставило вище керівництво", – розповів Ігнат.
У Києві чутно звук вибуху. Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО.
Голова МОЗ про "Охматдит": Пошкоджені реанімаційне та онкологічне відділення, операційні
Про це Суспільному розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Реанімаційне пошкоджене, операційні пошкоджені, онкологічне відділення, в якому були чисті кімнати, мали певне повітря, І окремий корпус теж має певні пошкодження. Зараз ключові задачі: рятувальники дістають, надають допомогу, тих, кого можемо дістати, вже всіх перших вивезли. Друга задача — нам треба зрозуміти, чи буде корпус працювати, чи не буде працювати, і перевозимо всіх, хто потребує допомоги, по інших лікарнях. Сьогодні задача завезти туди, де є кисень, де є ШВЛ, де є електроживлення. Надалі будемо дивитися і консолідувати всіх, хто не отримав допомогу, в певні місця. Головне зараз без паніки, все під контролем. Жертви на жаль є. Також пошкоджене токсикологічне відділення. Там, де діти проходили діаліз".
П'ятьох дітей евакуювали з "Охматдиту"
"Зі зруйнованого корпусу Охматдиту 5 дітей вивезли на перегоспіталізацию", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
У Києві – повітряна тривога!
У Варшаві розпочалася зустріч Туска та Зеленського
Про це повідомляє Офіс президента.
"У Варшаві розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском. Володимир Зеленський і Дональд Туск зустрінуться віч-на-віч, а також у розширеному складі за участі делегацій", – зазначили в ОП.
Заплановані переговори про продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Також лідери обговорять участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі та гуманітарну співпрацю.
ДТЕК: Повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції у Києві
"В Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі. Енергетики вже працюють на місцях. Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом", – повідомили у ДТЕК.
Офіс генпрокурора: Масована ракетна атака на столицю, девʼятеро людей загинули та 33 постраждало
Як повідомляє Офіс генерального прокурора, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, зранку 8 липня 2024 року збройні сили РФ, в порушення законів та звичаїв війни, здійснили повітряну атаку різними видами ракет по Україні та столиці.
У Києві внаслідок атаки станом на 12:40 відомо про девʼять загиблих та 33 поранених.
Київська область — повітряна тривога!
У Києві вже 8 загиблих
Як передає ДСНС, станом на зараз 8 людей загинуло, 25 — постраждало внаслідок ранкової масованої атаки росіян.
Кличко: Більше сотні рятувальників розбирають завали на місці зруйнованого корпусу "Охматдит"
"Більше сотні рятувальників розбирають завали в дитячій лікарні, куди поцілив ворог", – заявив мер Києва Віталій Кличко.
У лікарні "Охматдит" показали наслідки обстрілів
Відео опублікували у Instagram дитячої лікарні.
"Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам", – йдеться у повідомленні.
Кличко: Є влучання в житловий будинок в Шевченківському районі
"Є влучання в житловий будинок в Шевченківському районі. Пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Внаслідок ранкової атаки РФ по Україні загинуло близько 20 людей, близько півсотні – поранено
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"На цю мить відомо про 7 загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву. Наші служби на місцях роблять усе, щоб врятувати з-під завалів і надати допомогу людям. Також росіяни завдали удару по Дніпру, Кривому Рогу, Донеччині. Загалом внаслідок ранкової атаки РФ по Україні загинуло близько 20 людей, близько півсотні — поранено", – повідомив Клименко.
Зеленський: Під завалами "Охматдит" знаходяться люди, точна кількість – невідома
"Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно ДИТЯЧА лікарня. «Охматдит» врятував та повернув здоровʼя тисячам дітей. Зараз лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди", – написав президент України Володимир Зеленський.
Як люди розбирають завали на місці пошкодженого корпусу "Охматдиту"
Відео – кореспондентів Суспільного.
У Солом'янському районі відкрили штаб для допомоги потерпілим
Про це повідомляють місцеві Telegram канали.
Штаб працює у спеціалізованій школі #64, що на Ушинського, 32.
Пацієнтів "Охматдиту" евакуюють
"Пацієнтів дитячої лікарні, куди вручила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Києві внаслідок обстрілу вже 7 загиблих
"Станом на цю хвилину, попередньо відомо про сімох загиблих. Інформація уточнюється", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
На місті падіння уламків на дитячу лікарню "Охматдит" люди розбирають завали. Оголошено збір волонтерів
Оголошення про збір волонтерів опублікував студпарламент Київського національного університету.
"Терміновий збір волонтерів. У звʼязку з влучанням в дитячу лікарню «Охматдит», просимо усіх небайдужих долучитися до розбору завалів на місці трагедії. Вже зараз. Вул. Чорновола, 28/1, лікарня «Охматдит»".
У Києві відомо вже про 11 постраждалих
"Кількість постраждалих, на жаль, збільшується. Вже відомо про 11 постраждалих. 8 із в лікарнях", – написав мер міста Віталій Кличко.
У столиці – відбій повітряної тривоги.
У Києві відомо вже про 5 загиблих
"Станом на цю хвилину, попередньо відомо про 5-х загиблих", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
У Києві внаслідок ракетної атаки – 3 загиблих
Про це повідомляє КМВА.
"Станом на цю хвилину, попередньо відомо про 3-х загиблих та 9-х постраждалих. Інформація уточнюється".
Зеленський: Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну – запустили понад 40 ракет
Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний удар по Україні.
"Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня", – написав президент України у соцмережах.
Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей.
Кличко повідомив про 9 постраждалих
"Уже 9 постраждалих в різних районах столиці. Шістьох із них госпіталізували", – написав мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
У КМДА повідомили про роботу станції метро "Лукʼянівська"
"Станція метро "Лукʼянівська" працює з урахуванням повітряної тривоги – як для перевезень, так і для укриття населення. ️Оперативно про всі зміни також інформує черговий персонал станції. Нагадуємо, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками", – йдеться у повідомленні держадміністрації Києва.
У столиці триває повітряна тривога.
Омбудсман заявив, що звернеться до міжнародних партнерів щодо обстрілу Києва
"Сьогодні вночі та вдень РФ атакувала Україну: ворожі повітряні цілі були в низці областей! Багато ракет летіли на Київ: відомо про падіння уламків у кількох районах. Наразі уточнюється інформація про постраждалих. Чимало цивільних об'єктів зазнали пошкоджень, зокрема дитяча лікарня! Це черговий акт тероризму! Щодо цього офіційно буду звертатися до міжнародних партнерів. Вони мають розуміти підступність і жорстокість РФ", – написав у Telegram уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.
У Києві росіяни влучили в одне з приміщень дитячої лікарні
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу", – написав Кличко у Telegram.
За даними кореспондентів Суспільного, пошкоджена дитяча лікарня "Охматдит".
Голова ОП Єрмак прокоментував масований обстріл України
"Цей обстріл вівся по цивільних, били по інфраструктурі, весь світ має побачити сьогодні наслідки терору, відповіддю на який може бути тільки сила", – написав голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
Кличко повідомив про трьох постраждалих
"Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах", – написав мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
У КМВА дали розширену інормацію по вибухах у Києві
Як повідомили у столичній військовій адміністрації, внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Попередні дані:
- в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;
- в Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;
- в Дніпровському палають уламки в житловій забудові.
- в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
- в Деснянському районі займання будинку.
На місцях пригод працюють усі оперативні служби. Станом на зараз відомо про одну потерпілу, поранення не критичні для життя. Інформація уточнюється.
Під час вибухів у Києві люди ховаються в метро
Відео – кореспондентів Суспільного.
Кличко повідомив про падіння уламків ракет у трьох районах столиці
"Уламки ракет впали в Дніпровському, Соломʼянському районах. Є виклик служб в Голосіївський район. Бригади екстрених служб прямують на місця", – написав у Telegram мер столиці Віталій Кличко.
Також він повідомив про те, що в Шевченківському районі – вибух.
У Дніпрі знову чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
КМВА повідомляє про роботу ППО у столиці. Перебувайте в укриттях!
У Києві уламки ракети впали у Солом'янському районі
"Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом'янському районі столиці. Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється", – повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"Укренерго" з 10:30 до 14:00 скасовує обмеження для всіх регіонів України
Як повідомляє пресслужба "Укренерго", зафіксовано споживання нижче прогнозного рівня.
"Зниження споживання вранці після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу зменшити обсяг обмежень. А з 10:30 до 14:00 обмеження будуть скасовані для всіх регіонів України. На вечір, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень одночасно", – йдеться у повідомленні.
Кореспонденти Суспільного повідомляють про вибух в районі аеропорту Жуляни.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків до Солом'янського району Києва.
Кілька вибухів пролунало у Києві, моніторингові канали повідомляють про роботу ППО.
Ракети – у напрямку Хмельниччини та Рівненської області
Повітряні Сили повідомляють про напрямок ракет у бік Сумщини, Хмельниччини та Рівненської області.
Ракети – у напрямку Києва
"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО. ️Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", – йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
Орбан відвідає Вашингтон після візитів до Києва, Москви та Пекіна
Президент Угорщини Віктор Орбан відвідає Вашингтон після того, як вже зробив зупинки в Києві, Москві та Пекіні, повідомляється на його сторінці в Instagram.
Візит угорського лідера відбувся після того, як він зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським, а також відвідав Кремль.
У Київській області працює ППО, повідомили в ОВА.
Росія обстрілює Україну ракетами
По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомляють про ракети у напрямку Чернігівщини та Кіровоградщини.
Моніторингові канали повідомляють про зліт другого МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".
В небі над Чернігівщиною збили російський безпілотник
Впродовж доби 7 липня росіяни безпілотниками атакували село Тимоновичі Семенівської громади, що на прикордонні Чернігівщини. Один з них збили Сили оборони.
Цю інформацію в коментарі Суспільному підтвердив речник оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадим Мисник.
За його словами, загалом в напрямку Тимоновичів пролунало чотири вибухи БпЛА літакового типу. Один безпілотник Силам оборони вдалося збити.
Глава Південної Кореї обговорить із лідерами НАТО загрозу з боку КНДР для Європи
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що обговорить з лідерами країн НАТО загрозу, яку КНДР становить для Європи через поглиблення військових зв’язків з Росією.
Про це глава Південної Кореї сказав у письмовому коментарі на запит агентства Reuters.
"Військове співробітництво між Росією та Північною Кореєю становить явну загрозу та серйозний виклик миру та безпеці на Корейському півострові та в Європі", — написав він.
Вночі 8 липня Сили оборони знищили 3 із 6 ракет, якими РФ атакувала Україну — Повітряні сили
Вночі 8 липня Росія атакувала Україну шістьма ракетами. В результаті бойової роботи Сили оборони знищили три з них.
Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
За його словами, це РФ застосувала ракети повітряного та наземного базування. Зокрема, чотири Х-101 було запущено із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської обл. – РФ), а також та дві балістичні ракети "Іскандер-М" (райони пусків – Курська обл. – РФ, Крим).
"За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено три крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях", — йдеться у дописі Олещука.
Армія РФ за добу на війні в Україні втратила 1200 солдатів і 16 танків — Генштаб
Станом на ранок 8 липня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 552 190 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1200 військових.
З техніки російські окупанти втратили:
- танків ‒ 8171 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15685 (+40) од,
- артилерійських систем – 14966 (+29) од,
- РСЗВ — 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 880 (+1) од,
- літаків — 361 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11893 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2353 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20150 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 2503 (+8)
Дані уточнюються.
Польща вкотре піднімала авіацію через російський обстріл України
Польські Збройні Сили у ніч проти 8 липня в повітря піднімали літаки через російську атаку на Україну. Там попередили, що задіяна польська та союзницька авіація розпочала всі необхідні процедури. Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі на платформі Х.
"Сьогодні ввечері спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих у тому числі на західній території України", — йдеться у повідомленні.
В ніч на 22 червня цього року польські винищувачі теж піднімалися через масовану атаку на Україну.
"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію", — йдеться у повідомленні.
Reuters: Спікер Палати представників зустрінеться із Зеленським цього тижня
Спікер Палати представників США Майк Джонсон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 10 липня під час саміту НАТО у Вашингтоні. Про це повідомило агентство Reuters.
Саміт відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня. На захід також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Також на Саміті буде й Україна.
NYT: Мінфін США запропонував нові санкції проти РФ
Міністерство фінансів США запропонувало нові санкції проти російських нафтових танкерів, але Білий дім побоюється, що вони спричинять зростання цін на бензин. Про це пише американська газета The New York Times з посиланням на американських чиновників.
Зараз під санкціями США перебувають 20 танкерів "тіньового флоту" — старих танкерів, які перевозять нафту за ціною вищою за встановлену межу в 60 доларів за барель. Усього таких кораблів 120.
У Мінфіні пропонують і на ці кораблі накласти санкції, які могли б обмежити їх продаж або змусити вийти з експлуатації, пише The New York Times.
Проте економічні радники президента у Білому домі побоюються, що це може призвести до зростання цін на бензин у США, що, своєю чергою, загрожує збитками передвиборчої кампанії Байдена. Аналітики пропонують поетапно накладати штрафи на танкери, щоби мінімізувати перепади цін, але це не переконує адміністрацію Байдена. Запропоновані санкції проти російського "тіньового флоту", як пише The New York Times, залишаються на розгляді.
У Києві та низці областей — відбій повітряної тривоги.
Віктор Орбан прилетів до Пекіна
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що прибув до Пекіна для продовження "мирної місії". Про це чиновник повідомив на платформі Х.
Reuters з посиланням на прессекретаря глави угорського уряду Берталана Хаваші пише, що Орбан проведе зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном. За інформацією агентства, китайське МЗС також підтвердило візит політика.
5 липня Орбан обговорив у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним можливі шляхи врегулювання конфлікту між Росією та Україною, а також розпочала переговори про мир. За три дні до цього, 2 липня, він побував у Києві.
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.
Російська армія обстріляла передмістя Сум
Російські війська ракетами обстріляли передмістя Сум, повідомив керівник МВА Олексій Дрозденко. Наслідки – уточнюються.
Вибух у Харкові
У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста, повідомили наші журналісти.
Вибух у Миколаєві
У Миколаєві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Вибух в Сумах
У Сумах було чутно звук вибуху, передають наші кореспонденти.