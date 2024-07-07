У лікарні "Охматдит" під час атаки армії РФ перебував хлопчик з Херсонщини

Під російськими ударами по лікарні "Охматдит" у Києві перебував хлопчик з Херсонщини та його мати Анастасія Доля. Про це у Telegram повідомило "Радіо Свобода".

У дописі йдеться, що дитина перенесла дві операції та дев'ять днів перебувала у комі. Наразі жінка з донькою чекають на порятунок сина.

"Він без апаратів не може жити, дуже багато крові було. Лікар, який нашу дитину оперував, поранений у голову потрапило", — розповіла жінка.