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Скільки ракет, дронів і КАБів запустила Росія по Україні за тиждень — розповів Зеленський
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Скільки ракет, дронів і КАБів запустила Росія по Україні за тиждень — розповів Зеленський

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Поранений цивільний у Дніпрі 3 липня
Чоловік, постраждалий від російського обстрілу, сидить поруч із пошкодженим торговельним центром у Дніпрі, Україна, 3 липня 2024 рок. Дніпропетровська ОДА (ОВА)/Сергій Лисак

Протягом тижня, що минає, з 1 по 6 липня, Росія застосувала по об'єктах України понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 дронів типу Shahed і майже 40 ракет різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він також подякував Німеччині та США за посилення ППО.

Як повідомив 5 липня посол Німеччини в Україні Мартін Єгер, до України привезли третій комплекс протиповітряної оборони Patriot з Німеччини. А 3 липня Міноборони США заявило, що придбають перехоплювачі для систем ППО Patriot і NASAMS за кошти Ініціативи сприяння безпеці в Україні на суму приблизно 2,2 мільярда доларів.

"Але щоб захистити всі наші міста і села, щоб дійсно подолати російський терор, потрібно більше конкретних рішень. І будемо наступного тижня працювати з партнерами заради саме таких рішень – вже їх готуємо", — додав Зеленський.

Тижнем раніше Зеленський повідомляв, що за 23-30 червня Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб.

Від початку червня 2024 року росіяни застосували проти України вже більш ніж 2400 керованих авіабомб, із них близько 700 скинули на Харківську область.

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