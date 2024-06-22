Від початку червня 2024 року росіяни застосували проти України вже більш ніж 2400 керованих авіабомб, із них близько 700 скинули на Харківську область.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 22 червня.

"Завдаються такі російські удари [КАБами] й по Донеччині, і по інших наших прифронтових та прикордонних регіонах просто щоденно", — додав президент.

Глава держави також 22 червня заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова про забезпечення українських сил і постачання від міжнародних партнерів.

"Головком та міністр доповіли також про свої контакти з партнерами, і наші очікування. Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю й на полі бою – без затримок", — говорить політик.

Так, завдяки дозволу США бити американською зброєю по військових цілях у Росії Україна змогла стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини. На Донеччині ж щодня дуже жорсткі бої та десятки штурмів з боку росіян. Ідеться про Покровський, Торецький, Курахівський, Краматорський напрямки.

Зеленський також назвав ДСНСників, які останніми тижнями проявили себе.

На Харківщині це Михайло Тебенев, Іван Лобанов, Олександр Омеляненко, Олександр Мазур та Юрій Мацаєнко.

На Київщині — Ярослав Бровченко, Олександр Борозенець, Богдан Каченко, Сергій Неділько, Тимофій Вишня.

Раніше Зеленський інформував, що за квітень 2024 року росіяни застосували для ударів по Україні понад 300 ракет різних типів, майже 300 "шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб.

У березні — понад 400 ракет різних типів, понад 600 ударних дронів типу "Shahed" і понад 3 тисячі керованих авіабомб.

26 травня міністр оборони України Рустем Умєров сказав, що з початку року Росія скинула на територію України вже майже 10 тисяч КАБів.