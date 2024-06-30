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Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 800 КАБів
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Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 800 КАБів

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Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 800 КАБів
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 20 червня. ОПУ

Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб.

Про це у неділю, 30 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя", — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є.

"Потрібен цей крок. Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей", — відзначив президент.

За його словами, завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору.

Зеленський також подякував всім партнерам, які це розуміють.

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