Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 800 КАБів

Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб.

Про це у неділю, 30 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя", — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є.

"Потрібен цей крок. Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей", — відзначив президент.

За його словами, завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору.

Зеленський також подякував всім партнерам, які це розуміють.