Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 800 КАБів

Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб.
Про це у неділю, 30 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя", — наголосив Зеленський.
Він додав, що Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є.
"Потрібен цей крок. Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей", — відзначив президент.
За його словами, завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору.
Зеленський також подякував всім партнерам, які це розуміють.
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