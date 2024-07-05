Німеччина привезла третій Patriot в Україну

До України привезли третій комплекс протиповітряної оборони Patriot з Німеччини.

Про це 5 липня повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у соцмережі Х.

"В Україну вже прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет.

Український екіпаж системи протягом останніх місяців успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині", — написав дипломат.

31 травня МЗС Німеччини оголосило, що передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot та додаткову військову допомогу на 500 мільйонів євро.

3 липня Міноборони США заявило, що придбають перехоплювачі для систем ППО Patriot і NASAMS за кошти Ініціативи сприяння безпеці в Україні на суму приблизно 2,2 мільярда доларів.

Також Україна 21 червня отримала від Іспанії другу партію зенітних ракет до Patriot.