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Агресія РФ вбила в Україні вже 554 дитини — ОГПУ
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Агресія РФ вбила в Україні вже 554 дитини — ОГПУ

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Агресія РФ вбила в Україні вже 554 дитини — ОГПУ
Акція “SaveUkrainianChildren” 4 червня 2022 року в Лісабоні, Португалія. Getty Images/Horacio Villalobos/Corbis

Більше ніж 1973 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 30 червня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 554 дитини загинули та понад 1419 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 550, Харківській — 399, Херсонській — 154, Дніпропетровській — 152, Київській — 130, Запорізькій — 119.

  • 29 червня внаслідок російського обстрілу м. Вільнянськ Запорізької області постраждало 11 дітей. Загинули дві дівчинки 10 та 17 років і 15-річний хлопець. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 8 дітей віком 14-15 років.

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