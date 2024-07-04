В Укренерго спростували фейк про "зональні відключення"

В “Укренерго” попередили про фейкові повідомлення у соцмережах про так звані “зональні відключення” електроенергії для різних міст.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”

Йдеться про вигадані твердження про “зональні” відключення світла, коли начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень.

Це чергове ІПСО, попередили у компанії.

“Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні телеграм канали, на яких не буде правдивої інформації”, — зазначили в “Укренерго”.

Щодо вимушених відключень електроенергії, які спричинені винятково ракетно-дроновими атаками Росії, енергетики просять користуватися інформацією лише з офіційних джерел. Це сторінки “Укренерго”, Міненерго та обленерго.

У четвер, 4 липня, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуються 0:00 до 24:00. Через масовані російські обстріли в енергосистемі є дефіцит потужностей. Минулої доби для його часткового покриття Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане в серпні.