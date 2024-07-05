Як українці оцінюють безпекові угоди України — опитування КМІС

Більшість опитаних організацією КМІС — 65% — вважають, що безпекові угоди, які укладає з іноземними державами Україна, є корисними для зміцнення обороноздатності.

Про це йдеться в пресрелізі Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Водночас важливо врахувати, що з них вважають дуже корисними — 18%, а решта 47% вважають скоріше корисними (тобто у більшості ставлення стримано-обережне). При цьому 27% українців стверджують, що ці угоди або не мають впливу на обороноздатність, або взагалі є некорисними.

Разом із тим 51% українців вважають, що Україна в межах безпекових умов отримає недостатню підтримку для ефективної протидії Росії. На думку 40% респондентів, безпекові угоди здатні щонайменше стримувати ворога. Ще 27% вважають, що ці угоди дозволять щонайменше стримувати ворога на нинішній лінії фронту і, можливо, визволити окремі території. І лише 13% думають, що безпекові угоди дозволять отримати все необхідне для визволення всіх територій і відсічі агресії РФ у майбутньому.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький прокоментував результати опитування. Він наголосив, що серед громадян України нині фундаментальним є запит на безпеку. Наразі ж серед українців є чималі сумніви, що параметри домовленостей України із партнерами справді створюють умови, коли можна почуватися бодай у відносній безпеці.

"В умовах неможливості зараз членства в НАТО Україна може лише покладатися на безпекові угоди. Важко критикувати українців за обережність та сумніви", — сказав Грушецький.

Методологія опитування

Київський міжнародний інститут соціології проводив опитування впродовж 16-22 травня і 20-25 червня 2024 року. Метод — телефонні інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах, підконтрольних уряду України.

Опитали 1067 респондентів 18+ протягом 16-22 травня і 1007 респондентів 18+ протягом 20-25 червня.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України. Водночас у кожній вибірці близько 2% – це українців, які переїхали з окупованих територій.

З ким Україна підписала безпекові угоди

Наразі Україна підписала безпекові угоди з 19 країнами і Європейським Союзом.

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія. 27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. 31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.

13 червня на полях саміт G7 президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду. Того ж дня Україна підписала безпекову угоду з Японією.

27 червня Зеленський у Брюсселі підписав безпекові угоди з ЄС, Литвою та Естонією.