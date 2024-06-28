Польща має підписати з Україною безпекову угоду до саміту НАТО — Туск

Польща має підписати з Україною угоду про безпеку до саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9 липня. Для підписання угоди до Варшави має приїхати президент Володимир Зеленський.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Польське радіо.

За словами очільника польського уряду, угода майже готова.

"Разом із міністром національної оборони я повинен ретельно продумати, як ми можемо далі допомагати Україні, але ми не хочемо і не можемо жодним чином послабити обороноздатність Польщі", — сказав польський прем'єр.

Водночас Туск наголосив, що зобов’язання перед Україною не будуть коштом безпеки Польщі.

"Я дуже чітко сказав, що ми допоможемо, тому що ваша безпека — це наша безпека, але ми не будемо робити нічого, що послабить нашу безпеку і можливості. Тут ми говоримо про винищувачі, про озброєння, яке інколи однаково необхідне як Польщі, так і Україні", — сказав він.

27 червня Україна та Європейський Союз підписали безпекову угоду на полях Саміту лідерів країн ЄС. Також було підписано безпекові угоди з Литвою та Естонією.

З ким Україна підписала безпекові угоди

Наразі Україна підписала безпекові угоди з 17-ма країнами та готується підписати такий самий документ ще з десятьма країнами.

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія. 27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. 31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.

13 червня на полях саміт G7 президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду. Того ж дня Україна підписала безпекову угоду з Японією.