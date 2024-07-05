НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Укренерго пояснили, за якою схемою відключатимуть електрику 5 липня, і що таке черга у графіках
ЕлектроенергіяЕНЕРГЕТИКАЕКОНОМІКАВторгнення Росії в УкраїнуУКРАЇНАПодіїЕнергосистемаЕкономікаВійна

В Укренерго пояснили, за якою схемою відключатимуть електрику 5 липня, і що таке черга у графіках

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В Укренерго пояснили, за якою схемою відключатимуть електрику 5 липня
В Укренерго пояснили, за якою схемою відключатимуть електрику 5 липня. Хмельницькобленерго

У п’ятницю, 5 липня, з 11:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати 2 черги графіків погодинних відключень, у решту годин доби — три черги. Імпорт електроенергії відбувається з п’яти країн.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Як пояснили у компанії, черга — це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання кожної області розділено на 6 черг. Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр “Укренерго” для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні.

Інформацію про графіки погодинних відключень потрібно дивитися на офіційних сайтах обленерго, на їхніх майданчиках у соцмережах, нагадали у компанії.

Там додали, що головна причина застосування графіків погодинних відключень – наслідки восьми ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року. Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії. На дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку.

“Сьогодні висока температура повітря в центральних, південних та східних областях. Коли за графіком повертається світло, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади одночасно. За можливості, обмежте використання кондиціонерів”, — просять енергетики.

Вчора, 4 липня, 14:00 до 21:00 для подолання значного дефіциту в системі, зменшення обсягу обмежень споживання та підтримки резервів, Україна залучала аварійне постачання електроенергії з Польщі та Словаччини. Сьогодні, 5 липня, з 11:00 до 15:00 Україна аварійно прийматиме надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі. Це дозволить зменшити обсяг обмежень споживання в ці години доби. ІМПОРТ Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 35 851 МВт*год, з максимальною потужністю 1683 МВт.

Експорт електрики не відбувається і не передбачається.

  • На ранок залишаються знеструмленими 484 населених пункти.
  • Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій області.
  • Через негоду знеструмлювались споживачі у Дніпропетровський, Кіровоградській, Київській областях.
  • З технічних причин та бойові дії залишаються знеструмленими споживачі у Запорізькій, Сумській, Херсонський областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане в серпні.

Топ дня
Віктор Орбан їде до Росії
Орбан прибув до Росії для зустрічі з Путіним. ЄС прокоментував візит Важливо
Тіло командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського повернули з поля бою
Тіло командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського повернули з поля бою — дружина
вибори у Великій Британії, перемогли лейбористи, Сунак привітав Стармера
Лейбористи офіційно перемогли на виборах у Британії, Сунак привітав Стармера Важливо
Повітряні Сили: вночі збили всі 32 "шахеди"
Повітряні Сили: вночі збили всі 32 "шахеди"
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ втратила 1110 військових за добу — Генштаб

Вибір редакції
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Лампочка, світло
Більшу частину доби 5 липня застосовуватимуть три черги графіків відключень — Укренерго
"Київстар"
"Київстар" додатково закупить 848 промислових генераторів для забезпечення зв'язку під час блекаутів
Міненерго, графіки відключень, електрика
Міненерго: "шахед" ударив по одному з енергооб’єктів на Чернігівщині
Зеленський про стабільний мобільний зв'язок
Зеленський анонсував урядові програми для стабільного зв'язку
На початок