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Заміна Байдена може призвести до розколу демократів — ексречниця Білого дому
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Заміна Байдена може призвести до розколу демократів — ексречниця Білого дому

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Джо Байден на мітингу в США після дебатів
Президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден йдуть зі сцени після виступу на передвиборчому мітингу у Північній Кароліні, п’ятниця, 28 червня 2024 року. AP Photo/Evan Vucci

Колишня прессекретарка Білого дому США Джен Псакі вважає, що заміна Джо Байдена як кандидата в президенти на Національному з'їзді Демократичної партії може мати великі ризики і поглибити розкол всередині партії.

Про це вона заявила 30 червня у своїй програмі Inside with Jen Psaki на телеканалі MSNBC.

Псакі зауважила: "Ті з вас, хто сподівається, що Джо Байден піде, щоб можна було провести посередницьку конвенцію, повинні знати, що це теж не зовсім легкий шлях".

Насамперед, за словами експосадовиці, це мало б "сейсмічний вплив" на Демократичну партію.

"Це також означатиме, що уповноважені зробити вибір щодо кандидата будуть кілька тисяч партійників, а не мільйони первинних бюлетенів демократів, які вже віддали свої голоси", — додала вона.

Що говорили в США про зняття кандидатури Байдена

Як писало видання The Hill, демократи переважно негативно сприйняли виступ Байдена на дебатах з Трампом 27 червня. Деякі з яких визнали, що це викличе дискусії про те, чи слід замінити президента на чолі Демократичної партії до серпневого з'їзду.

Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою точку зору.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.

Джозеф Байден визнав, що його виступ на дебатах з Дональдом Трампом був не найкращим, однак заявив, що готовий до ще одного президентського терміну. Команда кандидата заявила, що Байден не вибуває з президентських перегонів.

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