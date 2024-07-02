Президент США Джо Байден не страждає на дегенеративні захворювання, деменцію, хворобу Альцгеймера або на щось подібне.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу 2 липня.

"У мене є відповідь для вас. Ви готові до неї? Відповідь – ні", - заявила Жан-П'єр на брифінгу на відповідне запитання.

Ведучий радіостанції WBT у березні під час інтерв'ю запитав у Жан-П'єр, чи не страждає американський президент на деменцію. Вона сказала, що вважає питання образливим.

"Я не можу повірити, що ви ставите мені таке питання. Це неймовірно образливе питання", — сказала вона.

Байден, якому 81 рік, нерідко допускає у своїх публічних виступах різні застереження та "словесні ляпи". Республіканці використовують це у міжпартійній боротьбі, щоб поставити під сумнів розумові та фізичні можливості глави держави продовжувати керувати Сполученими Штатами та використовують це напередодні президентських виборів.