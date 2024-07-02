НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Білому домі спростували інформацію про деменцію та інші захворювання в Байдена
Джо БайденСШАПОЛІТИКАСвіт

У Білому домі спростували інформацію про деменцію та інші захворювання в Байдена

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. AP

Президент США Джо Байден не страждає на дегенеративні захворювання, деменцію, хворобу Альцгеймера або на щось подібне.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу 2 липня.

"У мене є відповідь для вас. Ви готові до неї? Відповідь – ні", - заявила Жан-П'єр на брифінгу на відповідне запитання.

Ведучий радіостанції WBT у березні під час інтерв'ю запитав у Жан-П'єр, чи не страждає американський президент на деменцію. Вона сказала, що вважає питання образливим.

"Я не можу повірити, що ви ставите мені таке питання. Це неймовірно образливе питання", — сказала вона.

Байден, якому 81 рік, нерідко допускає у своїх публічних виступах різні застереження та "словесні ляпи". Республіканці використовують це у міжпартійній боротьбі, щоб поставити під сумнів розумові та фізичні можливості глави держави продовжувати керувати Сполученими Штатами та використовують це напередодні президентських виборів.

Топ дня
Умєров, Остін
США анонсували новий пакет допомоги на $2,3 млрд, на саміті НАТО Україну чекають "гарні новини". 860 день війни. Онлайн Важливо
У Києві сталася пожежа в ЖК "Республіка"
У Києві сталася пожежа в ЖК "Республіка"
Графік відключення електрики на 3 липня
Як обленерго застосовуватимуть графіки відключень 3 липня, пояснили в Укренерго Важливо
Зеленський і Орбан
Зеленський і Орбан домовилися про відкриття в Угорщині української школи
Орбан і Зеленський
"Принципові питання" у відносинах між країнами й припинення вогню. Заяви Зеленського й Орбана за підсумками зустрічі

Вибір редакції
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Джо Байден у Білому домі
Байден відреагував на рішення суду США щодо часткового імунітету Трампа у справі про штурм Капітолія
Джо Байден на мітингу в США після дебатів
Заміна Байдена може призвести до розколу демократів — ексречниця Білого дому
Президент США Джо Байден під час перших президентських дебатів 2024 року
Politico: сім'я Байдена звинуватила його помічників у провалі на дебатах
Джо Байден
Байден просить донорів не залишати його після невдалих дебатів — Bloomberg
На початок