3 липня — 860 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- У Держдепі США заявили, що майбутній саміт НАТО принесе "гарні новини" для України.
- Президент Зеленський зустрівся з прем'єром Угорщини Орбаном.
- США незабаром оголосять про виділення Україні 2,3 млрд дол. на безпекову допомогу.
- Російські військові обстріляли Селидове, Гірник, Нью-Йорк, Північне та Сіверськ на Донеччині, загинули двоє людей, ще семеро поранені.
- 3 липня, обленерго будуть застосовувати графіки відключень електроенергії з 08:00 до 13:00 у дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно.
- Ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника засудили до 12 років ув'язнення.