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США анонсували новий пакет допомоги на $2,3 млрд, на саміті НАТО Україну чекають "гарні новини". 860 день війни. Онлайн
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Умєров, Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні у Вашингтоні, США, 2 липня 2024 року. REUTERS/Leah Millis

3 липня — 860 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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