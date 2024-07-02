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Як обленерго застосовуватимуть графіки відключень 3 липня, пояснили в Укренерго
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Як обленерго застосовуватимуть графіки відключень 3 липня, пояснили в Укренерго

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Графік відключення електрики на 3 липня
Графік відключення електрики на 3 липня. Суспільне Кропивницький

У середу, 3 липня, обленерго будуть застосовувати графіки відключень електроенергії з 08:00 до 13:00 у дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно.

Причина – високий рівень енергоспоживання через спеку.

Останніми днями в Україні зросла тривалість стабілізаційних вимкнень світла. На це вплинули 4 чинники: обстріли Росії, спека, знижені можливості експорту з Європи через погодні умови та ремонт на електростанціях. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане в серпні.

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