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Пентагон закликали готувати більше українських пілотів, РФ намагається наступати на Часів Яр. 859 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Пентагон закликали готувати більше українських пілотів, РФ намагається наступати на Часів Яр. 859 день війни. Онлайн

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Часів Яр, війна
Військовослужбовець 24-ї механізованої бригади ЗСУ витягує порожні гільзи з самохідної гаубиці на лінії фронту недалеко від міста Часів Яр в Донецькій області, Україна, 30 Червня, 2024 рік. REUTERS/Олег Петрасюк

2 липня — 859 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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