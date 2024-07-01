2 липня — 859 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- У Палаті представників закликали Пентагон розширити підготовку українських пілотів на F-16.
- Російські війська почали штурмувати Часів Яр з Торецького напрямку.
- 2 липня, обленерго упродовж всієї доби одночасно залучатимуть три черги відключень електроенергії по всій Україні.
- Понад 144 тисячі кв. км України вважаються потенційно замінованими.
- У Польщі домогосподарства, які приймають українців, більше не зможуть отримувати фінансову допомогу.