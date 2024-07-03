Російський флот поблизу Новоросійська обстріляли українські дрони

У Росії поблизу Новоросійська російський флот атакували українські морські дрони.

Про це повідомив мер Новоросійська Андрій Кравченко.

"У Новоросійську відбивають атаку безекіпажних катерів... Не знаходитесь на відкритому просторі біля моря",— написав Кравченко у Telegram.

У травні вже повідомлялося про атаку дронів у цьому районі. Тоді в Краснодарському краї пролунали щонайменше 35 вибухів. Тоді місцева влада повідомила про знищення 10 безпілотників.

Українські військові та спецслужби зазвичай виступають зі своєю версією щодо результатів подібних ударів на наступний день або навіть пізніше.

Новоросійськ — головний російський порт на Чорному морі та одночасно військово-морська база. Після ударів українських дронів і ракет по базах у Криму туди було переведено частину Чорноморського флоту Росії.