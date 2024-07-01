Минулого року майже 6,5 тисяч працівників держорганів записали у свої декларації більш як 156 млн гривень, які вони отримали завдяки виграшам в онлайн-казино, лотереях та компаніях, що організують ставки на спортивні події.

Це виявило "Слідство.Інфо".

Розслідувачі "Слідства. Інфо" виявили, що найчастіше чиновники декларували виграші від:

"Космолоту" (3859 декларацій),

ТОВ "Слотс Ю.Ей." (868 декларацій),

ТОВ "ВБет Україна" (796),

ТОВ "Геймдев" (769),

гральної компанії "Паріматч", що рік тому потрапила під санкції Ради національної безпеки та оборони.

Хто та скільки вигравав і як пояснюють задекларовані суми

Найбільший виграш належить Ользі Худик, поліцейській патрульної поліції Косівського районного відділу поліції Івано-Франківської області. Сума становить майже 44 млн грн. Вона зазначила, що це виграш її чоловіка Олега Худика, оперуповноваженого в тому ж відділку. Проте в його декларації вказано виграш 20 тисяч гривень.

У розмові з журналістами "Слідства.Інфо" чоловік заперечив, що він чи дружина грають узагалі. Ці гроші могли бути наслідком схеми казино з ухилення податків — компанії "розкидують" суми на випадкових людей.

Суддя Львівщини Вікторія Курницька пояснила гру депресивним станом. Прокурор Сокальського відділу Червоноградської окружної прокуратури Богдан Буцький вказав у 891 тис. грн — гра "забирала нерви" після відряджень на Донеччину.

Начальник відділу управління персоналом апарату Ізюмської райдержадміністрації Віталій Никоненко пояснив, що шукав додаткові джерела заробітку, тому й грав. У 2023 році він задекларував 335 тисяч гривень від оператора державних лотерей МСЛ і майже 118 тисяч гривень від букмекерської компанії "Фавбет".

Ірина Тимошенко, керівниця служби з питань безпеки критичної інфраструктури апарату РНБО, задекларувала трохи більш як 2000 гривень виграшу своєї доньки Катерини, яка обіймає державну посаду у Держспецзв’язку. Сама Ірина Тимошенко заявила, що до онлайн-казино ставиться негативно й ніколи не брала в такому участі.

Суддя Рівненщини Роман Світличний задекларував 3 виграші свого сина Олега на загальну суму понад 70 тисяч гривень, але каже, що через азарт сина родина мала покривати його кредити та віддавати зарплату.

4 квітня комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти за основу доопрацьований законопроєкт №9256-д, який посилює контроль за діяльністю організаторів азартних ігор та лотерей.

5 квітня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев інформував, що із тисячі сайтів, що пропонують азартні ігри українською мовою, лише сімнадцять мають ліцензію.

Петиція про обмеження роботи онлайн-казино

29 березня на сайті Офісу президента з'явилася петиція "Обмеження роботи онлайн казино", де закликають обмежити гральний бізнес. Петицію створив військовослужбовець 59-ї бригади Павло Петриченко. Він казав, що протягом 10 днів вона не модерувалась. Але вже за кілька годин після публікації вона набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду главою держави. Підписанти попросили президента внести до Верховної ради невідкладний законопроєкт, який передбачатиме:

на час воєнного стану, заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців;

заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ, та будь-якої повʼязаної символіки чи предметів з війною та армію, форма, каска, автомат і т.д.;

заборону благодійним фондам співпрацювати з учасниками грального ринку;

заборону військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов’язаних фізичних чи юридичних осіб;

заборону будь-якої реклами чи публічних згадок фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;

заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення;

зобов’язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати вебсайти нелегальних казино.

Вже ввечері Зеленський відреагував на петицію та доручив СБУ, Держспецзв'язку, Мінцифри та РНБО проаналізувати питання роботи онлайн-казино.

15 квітня стало відомо, що Павло Петриченко, який був автором петиції щодо заборони онлайн-казино загинув на полі бою.