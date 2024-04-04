Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, 4 квітня, рекомендував прийняти за основу доопрацьований законопроєкт №9256-д, який посилює контроль за діяльністю організаторів азартних ігор та лотерей.

Про це у Telegram повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Доопрацьований комітетом законопроєкт №9256-д має сприяти рішенню проблеми загострення поширення ігрової залежності під час воєнного стану, зокрема, серед військовослужбовців, які перебувають в екстремальних стресових умовах, що може спричиняти підвищені ризики формування ігрової залежності, а відтак потребують додаткових механізмів для захисту", — пояснив Гетманцев.

Серед іншого законопроєктом пропонується посилення вимог до реклами азартних ігор (у тому числі її заборона інтернеті, а також обмеження можливості зловживань спонсорством для прикриття реклами). За порушення пропонується збільшити штраф з 300 до 600 мінімальних заробітних плат, за повторне порушення передбачається анулювання ліцензії організатора азартних ігор.

Також за словами Гетманцева, документ встановлює низку інших норм для організаторів азартних ігор:

уточнюються та деталізуються порядок і наслідки проведення фактичних перевірок (у тому числі методом контрольних закупівель);

запроваджується система заходів щодо запобігання та протидії функціонуванню заборонених азартних ігор та/або гральних закладів, у тому числі шляхом моніторингу мережі Інтернет щодо виявлення вебсайтів та/або мобільних застосунків, які надають доступ на території України до азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії (включно з чіткими механізмами реагування для блокування доступу);

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор;

у цілях попередження та подолання ігрової залежності передбачається, що вимоги щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією) встановлюватимуться урядом. Окрім того, на період воєнного стану запроваджується нова підстава для включення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

для підвищення добросовісності організаторів азартних ігор щодо забезпечення неможливості доступу до азартних ігор особам, які включені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, запроваджується механізм компенсації на користь гравця, якому організатор не забезпечив неможливість участі в азартній грі попри заявлені гравцем самообмеження – такий крок стимулюватиме гравців перевіряти організаторів і повідомляти про порушення;

пропонується запровадити неможливість використання гравцем більше ніж одного рахунка для здійснення всіх розрахунків з організатором азартних ігор, що дозволить надалі ефективно реагувати на поведінку гравця з ознаками ігрової залежності;

для збільшення прозорості процедури ліцензування передбачається, що заява про отримання ліцензії разом із документами, які до неї додаються, може бути подана в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у порядку, визначеному урядом.

Петиція про обмеження роботи онлайн-казино

29 березня на сайті Офісу президента з'явилася петиція "Обмеження роботи онлайн казино", де закликають обмежити гральний бізнес. Петицію створив військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. Він казав, що протягом 10 днів вона не модерувалась. Але вже за кілька годин після публікації вона набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду главою держави. Підписанти попросили президента внести до Верховної ради невідкладний законопроєкт, який передбачатиме:

на час воєнного стану, заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців;

заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ, та будь-якої повʼязаної символіки чи предметів з війною та армію, форма, каска, автомат і т.д.;

заборону благодійним фондам співпрацювати з учасниками грального ринку;

заборону військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов’язаних фізичних чи юридичних осіб;

заборону будь-якої реклами чи публічних згадок фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;

заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення;

зобов’язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати вебсайти нелегальних казино.

Вже ввечері Зеленський відреагував на петицію та доручив СБУ, Держспецзв'язку, Мінцифри та РНБО проаналізувати питання роботи онлайн-казино.

Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев коментуючи петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино, заявив, що КРАІЛ, яка відповідає за контроль грального бізнесу в Україні, повинна була протягом свого існування зробити низку кроків для врегулювання ситуації із гравцями. За його словами, першочергово КРАІЛ мала зробити акцент не на "зʼясування стосунків та поділу влади всередині самої себе", а на захисті інтересів гравців – шляхом активного та послідовного формування культури відповідальної гри.

"І найважливіше – запустити ще з серпня 2022 року Державну систему онлайн-моніторингу! Але безперечно КРАІЛ цього не зробила. Саме тому уряд і запропонував ліквідувати безпорадний орган, що ми підтримали Комітетом в законопроєкт №9256, який я вимагаю винести на розгляд Верховної ради, додавши на найближчому засіданні комітету положення щодо протидії лудоманії", — наголосив тоді Гетманцев.

Своєю чергою міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтримав голову профільного комітету ВР і заявив, що ліквідація КРАІЛ — "стовідсотковий перший крок" з протидії лудоманії та азартних ігор в онлайні.

Легалізація грального бізнесу в Україні

У липні 2020 року Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.

У вересні 2020 року Кабмін ухвалив постанову про створення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Згідно з документом, Комісія реалізує державну політику у сфері грального бізнесу.

На початку травня 2023 року Михайло Федоров повідомляв, що уряд підтримав законодавчу ініціативу щодо ліквідації КРАІЛ і документ було відправлено на розгляд у Верховну раду.

У лютому 2024-го Федоров повідомляв, що парламентський комітет з фінансів податкової та митної політики підтримав ліквідацію комісії з регулювання азартних ігор та лотерей й автоматизацію видач гральних ліцензій у сфері азартних ігор.