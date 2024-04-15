На фронті загинув військовий та активіст Павло Петриченко

На фронті загинув Павло Петриченко, боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, автор петиції про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану.

Про це повідомила його сестра Марина у Facebook.

"Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко", — написала вона.

Жінка попросила не турбувати родину і пообіцяла поінформували про час та місце прощання з військовим.

До війни Павло був проєктним менеджером і учасником громадських ініціатив. Ще у березні 2022 він займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули, а вже у квітні пішов до ЗСУ.

Саме Петриченко зареєстрував петицію про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану.

29 березня на сайті Офісу президента з'явилася петиція "Обмеження роботи онлайн-казино", де закликають обмежити гральний бізнес. Документ створив військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. Він казав, що протягом 10 днів вона не модерувалась. Але вже за кілька годин після публікації вона набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду главою держави.

Підписанти попросили президента внести до Верховної ради невідкладний законопроєкт, який передбачатиме:

на час воєнного стану, заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців;

заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ, та будь-якої повʼязаної символіки чи предметів з війною та армію, форма, каска, автомат і т.д.;

заборону благодійним фондам співпрацювати з учасниками грального ринку;

заборону військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов’язаних фізичних чи юридичних осіб;

заборону будь-якої реклами чи публічних згадок фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;

заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення;

зобов’язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати вебсайти нелегальних казино.

Вже ввечері Зеленський відреагував на петицію та доручив СБУ, Держспецзв'язку, Мінцифри та Раді національної безпеки й оборони проаналізувати питання роботи онлайн-казино.