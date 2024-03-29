Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, Держспецзв'язку, Мінцифри та РНБО проаналізувати питання онлайн-казино. Так він відреагував на петицію про обмеження роботи цих платформ, яка за день зібрала 26 тисяч підписів на сайті ОП.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні 29 березня.

Зеленський доручив голові Служби безпеки України Василю Малюку, очільнику Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрію Мироненку, Мінцифрі на чолі з Михайлом Федоровим та новому секретарю РНБО Олександрові Литвиненку зібрати всю аналітику із питань онлайн-казино. Зокрема про те, як це поширено в Україні і як це впливає на частину суспільства.

Уже наступного тижня відомства мають запропонувати рішення щодо роботи онлайн-казино.

Нагадаємо, на сайті Офісу президента сьогодні, 29 березня, з'явилася петиція "Обмеження роботи онлайн казино", де закликають обмежити гральний бізнес. Петицію створив військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. Він казав, що протягом 10 днів вона не модерувалась. Але вже за кілька годин після публікації набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду главою держави. підписанти просили внести до Верховної Ради невідкладний законопроєкт, який передбачатиме:

на час воєнного стану, заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців;

заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ, та будь-якої повʼязаної символіки чи предметів з війною та армію, форма, каска, автомат і т.д.;

заборону благодійним фондам співпрацювати із учасниками грального ринку;

заборону військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов’язаних фізичних чи юридичних осіб;

заборону будь-якої реклами чи публічних згадок фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;

заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення;

зобов’язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати вебсайти нелегальних казино.

Легалізація грального бізнесу в Україні

У липні 2020 року Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.

У вересні 2020 року Кабмін ухвалив постанову про створення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Згідно з документом, Комісія реалізує державну політику у сфері грального бізнесу.

На початку травня 2023 року Михайло Федоров повідомляв, що уряд підтримав законодавчу ініціативу щодо ліквідації КРАІЛ і документ було відправлено на розгляд у Верховну раду.

У лютому 2024-го Федоров повідомляв, що парламентський комітет з фінансів податкової та митної політики підтримав ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей й автоматизацію видач гральних ліцензій у сфері азартних ігор.