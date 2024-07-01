Politico: сім'я Байдена звинуватила його помічників у провалі на дебатах

Родичі президента США Джо Байдена звинувачують його помічників у провалі американського лідера на теледебатах із колишнім главою держави Дональдом Трампом.

Про це повідомила газета Politico із посиланням на джерела.

За словами трьох людей, знайомих із ситуацією, сім'я Байдена закликала президента звільнити чи понизити на посаді членів його команди, яких вони вважають винними у невдалому виступі. Серед них колишній керівник апарату співробітників Білого дому Рон Клайн та особистий адвокат президента Боб Бауер.

Джерела зазначили, що глава держави навряд чи піде цим порадам найближчим часом.

Як повідомили співрозмовники газети, члени родини Байдена наполягають на продовженні його виборчої кампанії, особливо його дружина Джилл та син Хантер.

Як писало видання The Hill, демократи переважно негативно сприйняли виступ Байдена на дебатах з Трампом 25 червня ввечері. Деякі з яких визнали, що це викличе дискусії про те, чи слід замінити президента на чолі Демократичної партії до серпневого з'їзду.

Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою думку.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.

Про дебати

У США 27 червня відбувся перший раунд дебатів між кандидатами в президенти республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Говорили про економіку, міграцію, заборону абортів і про війну в Україні та Секторі Гази. Телеканал CBS перевірив на правдивість заяви опонентів на дебатах – обоє говорили те, що не відповідало дійсності.

Майданчиком для дебатів обрали Аталанту — найбільше місто штату Джорджія. Це — один з "хитких" штатів — і Республіканці, й Демократи традиційно мають в ньому майже однакові шанси отримати більшість голосів, тож таким штатам кандидати приділяють особливу увагу.

Дебати тривали 90 хвилин без глядачів і нотаток, політики могли взяти з собою чистий блокнот і ручку. Також працювало правило вимкненого мікрофона для того, хто слухає відповідь опонента.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.