Байден просить донорів не залишати його після невдалих дебатів — Bloomberg

Президент Сполучених Штатів Джо Байден визнав, що його виступ на дебатах з Дональдом Трампом не був результативним, однак попросив спонсорів не відмовлятися від підтримки його кампанії.

Про це пише Bloomberg.

"Я розумію стурбованість дебатами. Я розумію. Я провів не чудову ніч", — сказав Байден під час збору коштів у маєтку американського мільярдера та менеджера хедж-фонду Баррі Розенштейна.

Водночас чинний президент США наголосив, що не балотувався б, якби не вірив, що зможе виграти.

На заході для збору коштів були зокрема присутні актори Сара Джессіка Паркер і Меттью Бродерік , співголова Loews Corp. Джон Тіш , засновник Tiger 21 Майкл Зонненфельдт і продюсер кіно та телебачення Даррен Стар.

Як писало видання The Hill, демократи переважно негативно сприйняли виступ Байдена на дебатах з Трампом у четвер ввечері. Деякі з яких визнали, що це викличе дискусії про те, чи слід замінити президента на чолі Демократичної партії до серпневого з'їзду.

Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою точку зору.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.