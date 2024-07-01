Зеленський: 10 підписантів приєдналися до комюніке Саміту миру

Десять країн та організацій доєдналися до комюніке, яке ухвалили за підсумками Саміту миру 16 червня у Швейцарії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 30 червня.

За його словами, після першого Саміту миру Україна "цими тижнями жодного дня не припиняла комунікацію з партнерами про підтримку" комюніке Саміту миру.

"І вже є плюс десять підписів після Саміту під комюніке – від різних суб’єктів, з різних частин світу", — сказав український лідер.

Зеленський додав, що також уже є більше деталей і щодо роботи в групах за пунктами Формули миру над конкретними безпековими питаннями.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 78 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд та інші держави. Однак підписати документ можуть країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Уряд Швейцарії опублікував список країн, які підтримують спільне комюніке: там було 78 країн, а не 80, як про це повідомлялося раніше — дві країни відкликали свої підписи. В Офісі президента заявили, що інформація про те, що Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під комюніке на Глобальному саміті миру, перевіряється.

Згодом зі списку підписантів комюніке за підсумками Саміту світу у Швейцарії слідом за Іраком та Йорданією зникла Руанда, проте приєдналися Замбія, Антигуа і Барбуда, а також Барбадос і Республіка Маршаллові Острови, Гаяна та Королівство Тонга.