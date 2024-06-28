У Британії підсумували роботу першого у світі нейроімпланта для лікування епілепсії. В Японії розповіли про ШІ-технологію, яка робитиме спокійним гнівний тон абонентів. Виявилося, що метелики можуть перелетіти понад 4000 км через океан, бджоли — унюхати рак легень у людини, а слони звертаються одне до одного поіменно. Суспільне зібрало добірку наукових новин за місяць.

Штучний інтелект "заспокоюватиме" голос злих клієнтів

Японська телекомунікаційна корпорація SoftBank розробила фільтр штучного інтелекту, який буде перетворювати розлючений тон мовлення на спокійний. Таку технологію використовуватимуть для працівників кол-центрів.

У Японії переслідування з боку клієнтів (касу-хара) стає дедалі частішою проблемою на робочих місцях — нарівні з переслідуваннями з боку влади та сексуальними домаганнями. Згідно з опитуванням, яке провела цьогоріч найбільша японська профспілка UA Zensen, серед близько 30 тисяч співробітників, які працюють у сферах обслуговування та інших секторах, 46,8% за останні два роки чули гнів чи залякування від клієнтів.

Сонце на піку активності

Минулого місяця ми писали про незвичні полярні сяйва над Землею. Їх викликала сильна буря на Сонці, яка вплинула на рух магнітного поля Землі. У червні Сонце досягає максимуму активності за 11-річний цикл життя. Тому важкі сонячні частинки вирвалися з поверхні та досягли Землі, що трапляється доволі рідко. Такі явища можуть пошкодити інфраструктуру, наприклад, електромережі та орбітальні супутники, пояснює Ян Віттакер, викладач фізики Університету Ноттінгем Трент.

8 червня сонячна пляма AR3697 викликала спалах класу M9.7 — другий за силою в класифікаційній шкалі. За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, спалах спричинив найсильніший радіаційний шторм з 2017 року. А ще стався викид коронарної маси — він призвів до 9-бальної магнітної бурі.

Слони, як і люди, звертаються одне до одного на імена

Вчені виявили, що африканські слони звертаються один до одного за допомогою індивідуальних криків на різних частотах. Науковці вивчали звуки слонів, записані в кенійському національному заповіднику Самбуру та національному парку Амбоселі між 1986 і 2022 роками.

Вони ідентифікували 469 різних звуків, з яких 101 був зверненням слонів до побратимів, а 117 — реакцією на нього. У дослідженні використовували штучний інтелект.

Потім науковці вмикали слонам відео, де їхній слон-друг чи родич вигукував їхнє ім’я. Тварина реагувала, енергійно рухалася до мовця, а на інші імена не зважала.

Інші тварини — дельфіни чи папуги — лише копіюють звуки. Тож учені прийшли до висновку, що слони й люди — єдині види на Землі, що звертаються одне до одного на ім’я.

Бджоли можуть помітити рак легень

Бджоли можуть реагувати на запах біомаркерів, пов’язаних із раком легень. Вони виявили хворобу з точністю 88%.

Подих людини містить біомаркери (одоранти). Медоносні бджоли мають гострий нюх і можуть виявляти різноманітні запахи за низьких концентрацій. Схему нюхових нейронів медоносної бджоли використали для виявлення летючих біомаркерів раку легенів людини в різних концентраціях в діапазоні від частин на мільярд до частин на трильйон.

Коли вчені змішали шість біомаркерів раку легенів різних типів у різних концентраціях для створення "синтетичного раку легенів" проти "синтетичного здорового" подиху, бджоли розподілили суміші з високою точністю (93-100%).

На основі цього дослідження науковці хочуть розробити ранню діагностику раку легенів, коли пацієнту буде треба лише подихати на сенсор.

Метелики подолали Атлантику

Науковці вперше зафіксували переліт метеликів через Атлантичний океан. Вид сонцевики (Vanessa cardui) мандрували 5-8 днів із Західної Африки до Південної Америки (Французька Гвіана). Вони подолали щонайменше 4200 кілометрів.

Вчені використали інтегративний підхід, коли стежили за метеликами. Це моделювання повітряних течій, аналіз ізотопів та генетичний аналіз пилку на крильцях комах.

Це дослідження сприятиме розумінню, як комахи здатні розповсюджуватися як у фізіологічному, так і в біогеографічному плані.

Китайський зонд приніс перші зразки зі зворотного боку Місяця

Китайський космічний апарат Chang'e-6 25 червня повернувся на Землю та приніс перші в історії зразки зі зворотного боку Місяця — до 2 кг місячного пилу та каміння. Спочатку їх проаналізують дослідники в Китаї, а потім відкриють доступ для міжнародних вчених.

Зразки зібрали за допомогою дриля та роботизованої руки з місця в розгалуженому басейні Південного полюса-Ейткен — ударному кратері, який утворився близько 4 мільярдів років тому на зворотному боці Місяця, який ніколи не видно Землі. Місія тривала з 3 травня, а посадку на Місяць зонд здійснив 2 червня.

У Японії поширюється бактеріоз, що вбиває за 2 дні

В Японії набирає обертів захворювання, спричинене рідкісною "м’ясоїдною бактерією", від якої можна вмерти упродовж 48 годин. За нинішніх темпів зараження кількість випадків захворювання в країні цього року може сягнути 2500 зі смертністю у 30%.

Стрептококова рідкісна бактерія викликає набряк і біль у горлі. А в деяких випадках розвивається біль і набряк кінцівок, лихоманка, падає тиск, може початися некроз тканин, проблеми з диханням та смерть.

Загалом станом на 2 червня у Японії виявили 977 випадків синдрому стрептококового токсичного шоку. За даними Національного інституту інфекційних захворювань, який відстежує випадки захворювання з 1999 року, це більше, ніж рекордні 941 випадок, зареєстровані за минулий рік.

Перший у світі нейроімплант для лікування епілепсії зменшив напади на 80%

У червні з’явилися результати першого у світі випадку, коли людині з важкою формою встановили мозковий імплант проти епілепсії. Нейроімплант Picostim вживили 13-річному британцю Орану Ноулсону, який страждав на епілепсію з 3 років і міг переживати сотні нападів судом за добу. Після лікування напади в хлопця зменшилися на 80%.

Цей пристрій завбільшки 3,5 см і завтовшки 0,6 см розмістили у проміжку в черепі Орана, де була видалена кістка, і закріпили за допомогою гвинтів до навколишнього черепа. Його можна підзаряджати через навушники.

Імплант випромінює імпульс струму, спрямований на блокування або переривання аномальних сигналів мозку.

Стародавні мая приносили в жертву не дівчат, а маленьких хлопчиків

На території стародавнього міста мая Чичен-Іца у Мексиці провели генетичне дослідження 64 скелетів з ритуального місця — більшість останків належала хлопчикам віком 3-6 років.

Це дослідження розвінчує деякі міфи про релігійні жертвоприношення мая. Раніше, за розповідями іспанських конкістадорів XVI століття, вважали, що знайдені у Чичен-Іца останки належали молодим жінкам і дівчатам. Одна з учених, Крістіна Воріннер, зауважила: "Оповідання початку XX століття хибно популяризували жахливі історії про молодих жінок і дівчат, яких приносили в жертву на цьому місці".

Найстарший в історії посмертний донор

У штаті Міссурі в США ветеран Другої світової війни Орвілл Дуейн Аллен, який помер у 98 років, став найстаршим в історії посмертним донором. Його печінка врятувала життя 72-річної жінки.

Донька донора Лінда Мітчел вважає, що батько би без вагань прийняв рішення пожертвувати свої органи для чийогось порятунку: "Нашого тата любили сім’я, його учні та солдати, якими він командував, бо він був турботливою людиною, яка виявляла найкраще в інших".