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У Японії поширюється бактеріоз, що вбиває за 2 дні
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У Японії поширюється бактеріоз, що вбиває за 2 дні

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Стрептококи групи А
Електронна мікрофотографія стрептококів групи А (Streptococcus pyogenes) бактерій на первинному нейтрофілі людини. Getty Images/Universal Images

У Японії набирає обертів захворювання, спричинене рідкісною "м’ясоїдною бактерією", від якої пацієнти можуть помирати упродовж 48 годин.

Про це повідомило у суботу, 15 червня, видання Bloomberg.

Загалом станом на 2 червня у Японії виявлено 977 випадків синдрому стрептококового токсичного шоку.

За даними Національного інституту інфекційних захворювань, який відстежує випадки захворювання з 1999 року, це більше, ніж рекордні 941 випадок, зареєстровані за весь минулий рік.

Як пише видання, рідкісна м’ясоїдна бактерія — стрептокок групи А або GAS — зазвичай викликає набряк і біль у горлі. Однак у деяких випадках бактерії можуть призвести до швидкого розвитку симптомів, зокрема біль і набряк кінцівок, лихоманку та низький кров’яний тиск, які можуть супроводжуватися некрозом, проблемами з диханням, органною недостатністю та смертю.

"Більшість смертей трапляються протягом 48 годин", — розповів професор інфекційних хвороб Токійського жіночого медичного університету Кен Кікучі.

Він додав, що щойно пацієнт помічає набряк стопи вранці, до обіду цей набряк може розширитися до коліна, після чого пацієнт може померти протягом 48 годин.

В інших країнах також нещодавно спостерігалися спалахи цієї хвороби. Наприкінці 2022 року принаймні п’ять європейських країн повідомили Всесвітній організації охорони здоров’я про збільшення випадків інвазивного стрептококового захворювання групи А (iGAS).

У ВООЗ заявили, що зростання кількості випадків відбулося після того, як були зняті обмеження через коронавірусну хворобу.

За нинішніх темпів зараження кількість випадків захворювання в Японії цього року може сягнути 2500 зі смертністю у 30%, сказав Кікучі.

Кікучі закликав людей дотримуватися гігієни рук і обробляти будь-які відкриті рани. Він сказав, що пацієнти можуть переносити стрептокок групи А у своєму кишківнику, тому зростає загроза забруднити руки після випорожнення.

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