Через день після літнього сонцестояння у різних куточках світу спостерігали першу літню повню. В цей час супутник Землі має помаранчевий чи бурштиновий колір і світить у небі нижче, ніж зазвичай.
Під час сонцестояння Сонце розміщується найвище в небі в Північній півкулі. Оскільки повний Місяць навпроти Сонця, то в нічні години світить в небі нижче, ніж зазвичай, пояснює NASA.
Через нижче розміщення повний місяць може мати помаранчевий або бурштиновий колір, як і заходи сонця здаються помаранчевими або червоними, розповів для CNN Престон Дайчес, науковець NASA. Він додав, що такий ефект утворюється, бо відбите світло Місяця має подолати більшу відстань через атмосферу Землі, розсіюючи більшість синіх хвиль, які коротші за червоні.
Індіанські племена Північної Америки назвали такий Місяць полуничним на честь сезону, коли достигає ця ягода.
За даними NASA, низьке розташування Місяця на небі також спричиняє оптичну ілюзію — місячна куля здається більшою. Вчені достеменно не знають, чому виникає ця ілюзія, але вважають, що це поєднання того, як наш мозок обробляє візуальну інформацію, і розміру Місяця порівняно з меншими об'єктами біля горизонту — деревами чи дахами будинків.