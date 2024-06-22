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Полуничний Місяць-2024: яким він був у різних куточках світу
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Полуничний Місяць-2024: яким він був у різних куточках світу

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Полуничний Місяць, храм Посейдона, Греція
Полуничний Місяць сходить за храмом Посейдона на мисі Суніон, Греція, 21 червня 2024 року. REUTERS/Alkis Konstantinidis TPX IMAGES OF THE DAY

Через день після літнього сонцестояння у різних куточках світу спостерігали першу літню повню. В цей час супутник Землі має помаранчевий чи бурштиновий колір і світить у небі нижче, ніж зазвичай.

Полуничний Місяць-2024: яким він був у різних куточках світу
Полуничний Місяць спостерігали в Алеппо, на північному заході Сирії, 21 червня 2024 року. Getty Images/Rami Alsayed/NurPhoto

Під час сонцестояння Сонце розміщується найвище в небі в Північній півкулі. Оскільки повний Місяць навпроти Сонця, то в нічні години світить в небі нижче, ніж зазвичай, пояснює NASA.

Полуничний Місяць-2024: яким він був у різних куточках світу
Полуничний Місяць сходить за Корінфським каналом поблизу міста Корінф, Греція, 22 червня 2024 року. Getty Images/Valerie Gache/AFP

Через нижче розміщення повний місяць може мати помаранчевий або бурштиновий колір, як і заходи сонця здаються помаранчевими або червоними, розповів для CNN Престон Дайчес, науковець NASA. Він додав, що такий ефект утворюється, бо відбите світло Місяця має подолати більшу відстань через атмосферу Землі, розсіюючи більшість синіх хвиль, які коротші за червоні.

Полуничний Місяць-2024: яким він був у різних куточках світу
Повний місяць сходить над вежею Рока Веккья, Італія, 21 червня 2024 року. Getty Images/Manuel Romano/NurPhoto

Полуничний Місяць-2024: яким він був у різних куточках світу
Полуничний Місяць сходить за Меморіалом Джефферсона перед заходом сонця 20 червня 2024 року, у Вашингтоні, округ Колумбія, США. Getty Images/J. David Ake

Індіанські племена Північної Америки назвали такий Місяць полуничним на честь сезону, коли достигає ця ягода.

За даними NASA, низьке розташування Місяця на небі також спричиняє оптичну ілюзію — місячна куля здається більшою. Вчені достеменно не знають, чому виникає ця ілюзія, але вважають, що це поєднання того, як наш мозок обробляє візуальну інформацію, і розміру Місяця порівняно з меншими об'єктами біля горизонту — деревами чи дахами будинків.

Полуничний Місяць-2024: яким він був у різних куточках світу
Полуничний Місяць сходить за статуєю Свободи в Нью-Йорку, США, 20 червня 2024 року. Getty Images/Gary Hershorn

Полуничний Місяць-2024: яким він був у різних куточках світу
Повний Місяць сходить над арковим мостом Хамбер-Бей у Торонто, провінція Онтаріо, 21 червня 2024 року. Getty Images/Mert Alper Dervis/Anadolu

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