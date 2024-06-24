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Перший у світі нейроімплант для лікування епілепсії зменшив напади на 80%
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Перший у світі нейроімплант для лікування епілепсії зменшив напади на 80%

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Оран Ноулсон, епілепсія, імплант
13-річний Оран Ноулсон з Великої Британії, якому вперше у світі встановили імплант у мозок проти епілепсії. Лікарня Great Ormond Street

Підліток із Великої Британії з важкою формою епілепсії став першою людиною у світі, якій встановили мозковий імплант. Напади зменшилися на 80%.

Про це написала лікарня, де оперували хлопчика.

Нейростимулятор встановили в медзакладі Great Ormond Street в Лондоні ще в жовтні минулого року. Пацієнт — 13-річний хлопець Оран Ноулсон. Імплант розташований під його черепом і посилає електричні сигнали глибоко в мозок, зменшуючи щоденні напади на 80%.

Мама підлітка Джастін сказала, що її син став щасливішим, балакучим, а якісь його життя значно покращилася.

У Орана також є аутизм і СДУГ, але Джастін каже, що найбільшою проблемою стала епілепсія: "У мене була досить розумна трирічна дитина, і через кілька місяців після того, як у нього почалися напади, йому стало стрімко гірше, він втратив багато навичок".

З трирічного віку і до встановлення пристрою у хлопця не було жодного дня без судом, а іноді їх було сотні за день. Він часто непритомнів і переставав дихати, була потрібна реанімація.

Що це за імплант

Нейромедіатор Picostim виробляє британська компанія Amber Therapeutics. Під час операції дитячий нейрохірург Мартін Тісдалл і його команда ввели два електроди глибоко в мозок Орана, поки вони не досягли таламуса — вузла мозку. Дроти, які потрібно було розмістити з точністю до міліметра, під'єднали до нейростимулятора. Операція тривала близько 8 годин.

Цей пристрій завбільшки 3,5 см і завтовшки 0,6 см був розміщений у проміжку в черепі Орана, де була видалена кістка, і закріплений за допомогою гвинтів до навколишнього черепа. Його можна підзаряджати через навушники.

Імплант випромінює постійний імпульс струму, спрямований на блокування або переривання аномальних сигналів мозку.

Раніше нейромедіатор використовували для лікування пацієнтів із хворобою Паркінсона.

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