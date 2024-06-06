ВООЗ: у Мексиці помер пацієнт, хворий на пташиний грип

У Мексиці зафіксували перший випадок зараження людини вірусом пташиного грипу типу A із летальним кінцем.

Про це повідомила пресслужба Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Це перший лабораторно підтверджений випадок інфікування людини вірусом грипу A (H5N2), зареєстрований у всьому світі, та перший випадок інфікування людини вірусом H5 птахів, зареєстрований у Мексиці", — йдеться у повідомленні організації.

Про зараження 59-річного мексиканця організацію повідомили 23 травня. 17 квітня у пацієнта розвинулася лихоманка, задишка, діарея та нудота. За тиждень чоловік звернувся до лікарні, його госпіталізували, того ж дня пацієнт помер.

22 травня у Національному центрі грипу Мексики за результатами досліджень підтвердили, що чоловіка було інфіковано підтипом грипу A (H5N2).

Пацієнт мешкав у мексиканському штаті Мічоакан. За даними ВООЗ, у березні 2024 року на домашній птахофермі в цьому регіоні стався спалах пташиного грипу. Проте точне джерело зараження загиблого невідоме.

У травні у Сполучених Штатах був підтверджений другий випадок пташиного грипу серед людей. Йдеться про зараження вірусом H5N1 працівника молочного заводу в американському штаті Мічигані.