Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
ВООЗ: у Мексиці помер пацієнт, хворий на пташиний грип
МЕДИЦИНАЗДОРОВ’ЯГрипЛатинська АмерикаВООЗМедицинаПодіїСвіт

ВООЗ: у Мексиці помер пацієнт, хворий на пташиний грип

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пробірки з написом "Пташиний грип"
Медик торкається пробірки з написом "Пташиний грип", 14 січня 2023 року. REUTERS/Dado Ruvic

У Мексиці зафіксували перший випадок зараження людини вірусом пташиного грипу типу A із летальним кінцем.

Про це повідомила пресслужба Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Це перший лабораторно підтверджений випадок інфікування людини вірусом грипу A (H5N2), зареєстрований у всьому світі, та перший випадок інфікування людини вірусом H5 птахів, зареєстрований у Мексиці", — йдеться у повідомленні організації.

Про зараження 59-річного мексиканця організацію повідомили 23 травня. 17 квітня у пацієнта розвинулася лихоманка, задишка, діарея та нудота. За тиждень чоловік звернувся до лікарні, його госпіталізували, того ж дня пацієнт помер.

22 травня у Національному центрі грипу Мексики за результатами досліджень підтвердили, що чоловіка було інфіковано підтипом грипу A (H5N2).

Пацієнт мешкав у мексиканському штаті Мічоакан. За даними ВООЗ, у березні 2024 року на домашній птахофермі в цьому регіоні стався спалах пташиного грипу. Проте точне джерело зараження загиблого невідоме.

У травні у Сполучених Штатах був підтверджений другий випадок пташиного грипу серед людей. Йдеться про зараження вірусом H5N1 працівника молочного заводу в американському штаті Мічигані.

Топ дня
Тренування, Іспанія, ЗСУ
ЗСУ завдали ударів американською зброєю по території РФ, Макрон приїде на Саміт миру. 834 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Паскаль Донохью
Міністри фінансів Єврогрупи підтвердили "непохитну підтримку" України
Графіки відключення світла, електроенергія
6 червня по всій території України діятимуть погодинні графіки відключення світла — "Укренерго" Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський прибув з візитом до Катару

Вибір редакції
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Дізнайтесь більше
Корупція в Україні, опитування Міжнародного республіканського інституту
Сприйняття корупції в Україні й кому найбільше дають хабарі — опитування Міжнародного республіканського інституту
Північне сяйво над Харковом
Повернути слух, відростити зуби та виявити в собі мікропластик — наукові новини травня
Роберт Фіцо
Словацького прем'єра Роберта Фіцо перевели з лікарні додому
лікар-невролог МРТ мозку пацієнта
Розсіяний склероз — це завжди інвалідність? Про діагностику, загострення та інші нюанси життя з цим діагнозом
На початок