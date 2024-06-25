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Китайський зонд Chang'e-6 повернувся на Землю з першими в історії зразками зі зворотного боку Місяця
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Китайський зонд Chang'e-6 повернувся на Землю з першими в історії зразками зі зворотного боку Місяця

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Китайський зонд Chang'e-6 повернувся на Землю з першими зразками зі зворотного боку Місяця
На великому екрані демонструються кадри новин про те, як китайський місячний зонд "Chang'e-6 збирає зразки з дальнього боку Місяця, Пекін, Китай, 4 червня 2024 року. REUTERS/Tingshu Wang

Китайський місячний модуль Chang'e-6 у вівторок, 25 червня, повернувся на Землю, успішно завершивши свою історичну місію зі збору перших в історії зразків із зворотного боку Місяця.

Про це пише CNN.

За даними державної телерадіокомпанії CCTV, модуль повторного входу успішно приземлився в північному регіоні Внутрішньої Монголії Китаю близько 14:00 за місцевим часом. Під час прямої трансляції було видно, як модуль приземлився на парашуті.

Зонд Chang'e-6 мав повернутися на Землю з місячним пилом та камінням зі зворотного боку Місяця загальною вагою до 2 кілограмів. Спочатку їх проаналізують дослідники в Китаї, а потім буде відкрито доступ до зразків для міжнародних вчених, інформує CNSA.

Експерти кажуть, що результати аналізу зразків можуть допомогти вченим більше дізнатися про еволюцію Місяця, Землі та Сонячної системи. А також допомогти Китаю досягти мети використовувати ресурси Місяця для подальших досліджень.

Зразки зібрали за допомогою дриля та роботизованої руки з місця в розгалуженому басейні Південного полюса-Ейткен — ударному кратері, який утворився близько 4 мільярдів років тому на зворотному боці Місяця, який ніколи не видно Землі.

За ходом Chang'e-6 – найскладнішої з технічного боку місії Китаю на сьогоднішній день – в країні стежили з з моменту її запуску 3 травня.

Як пише CNN, зворотний бік Місяця зацікавив вчених, відколи вони вперше побачили його на зернистих чорно-білих зображеннях, зроблених радянським космічним кораблем “Луна-3” у 1959 році, і зрозуміли, наскільки він відрізняється від сторони, зверненої до Землі.

Там були відсутні місячні моря, або великі темні рівнини охолодженої лави, які вкривають більшу частину ближнього боку Місяця. Натомість дальня сторона виявилася вкрита кратерами різного розміру та віку.

Chang'e-6 – шоста з восьми запланованих місій у серії Chang'e – розглядається як важливий крок вперед у досягненні мети Китаю відправити астронавтів на Місяць у найближчі роки.

Китай планує запустити свою місію Chang'e-7 до південного полюса Місяця в 2026 році, а Chang'e-8 запустять у 2028 році для проведення випробувань, спрямованих на використання місячних ресурсів для підготовки до місячної дослідницької станції.

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