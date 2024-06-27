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Російський супутник розбився на понад 100 уламків
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Російський супутник розбився на понад 100 уламків

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МКС у космосі
Міжнародна космічна станція. Getty Images

Російський супутник "Ресурс-П1", виведений з експлуатації у 2021-му, розбився на орбіті Землі на більш як сто частин.

Про це йдеться в пресрелізі Космічного командування США.

Розпад космічного апарата, як зазначається, стався на низькій навколоземній орбіті 26 червня 2024 року, у результаті чого утворилося понад 100 уламків. Їх можна відстежити.

Командування Штатів не побачило безпосередніх загроз для інших супутників. США і далі регулярно оцінює безпеку та стійкість космічної сфери. Американське відомство повідомило комерційні, урядові, союзні та партнерські організації, щоб Росія була зазначена як власник супутника, що розколовся.

Що відомо про "Ресурс-П1"

Це російський комерційний супутник спостереження Землі, здатний отримувати зображення високої роздільної здатності. Його експлуатував "Роскосмос", запустивши на заміну супутнику "Ресурс-ДК1".

У січні 2022 року генеральний директор ракетно-космічного центру "Прогрес" Дмитро Баранов повідомив, що супутник вивели з експлуатації через "відмову бортового обладнання".

Як пише Reuters, старі супутники або роками залишаються на орбіті, поки не спустяться в атмосферу Землі та згорять, або переходять на "цвинтарну орбіту" на відстані близько 36 000 км від Землі. Останнє трапляється рідше, але це кращий варіант "смерті" відпрацьованих космічних кораблів — менший ризик зіткнення з активними супутниками.

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